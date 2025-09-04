כמעט 80% מעובדי אנבידיה הפכו למיליונרים. כמה כסף יש להם?

בעוד רוב עובדי ההייטק בעולם מתמודדים עם הרבה חוסר ודאות, באנבידיה , שקטפה השנה את התואר החברה היקרה בעולם והייתה הראשונה בהיסטוריה לעבור את השווי של 4 טריליון דולר, הסיפור אחר לגמרי: כמעט ארבעה מכל חמישה עובדים כבר הפכו למיליונרים, כך בין היתר לפי דיווחים מהשבועות האחרונים באקונומיק טיימס ויאהו פיננס.

עוד לפי הדיווחים, בסקר שנערך ביוני האחרון בקרב יותר מ־3,000 עובדי החברה, כ־10% מכוח האדם, נמצא כי 76%-78% מהם מחזיקים הון של לפחות מיליון דולר, וכמחציתם אף עברו את רף ה-25 מיליון דולר. כלומר, מדובר ביותר מ־22 אלף עובדים מבין כ־30 אלף, שהצטרפו למועדון המיליונרים, ריכוז עושר שכמעט לא נראה בתולדות הטכנולוגיה.

● נוגד הדילול החדש של משקיעי ההייטק: הקרן האמריקאית שמגיעה לישראל עם צ'ק של 150 מיליון דולר

● חדשות ההייטק | אנתרופיק שוברת שיאים: גייסה סכום של 13 מיליארד דולר לפי שווי דמיוני

תוכנית לרכישת המניות של החברה

מאחורי הזינוק העצום בהון האישי של העובדים עומדת בראש ובראשונה תוכנית רכישת המניות לעובדים (ESPP), שמאפשרת רכישה של מניות החברה בהנחה של 15%. מה שנראה בתחילה כהטבה סטנדרטית, הפך לנכס ששינה חיים כאשר מניית אנבידיה זינקה בכ־3,776% מאז 2019, כולל קפיצה מ־14 דולר באוקטובר 2022 לכמעט 107 דולר כיום. לפי האתר בנזינגה, המניה הוסיפה לערכה יותר מ־79% בשנה האחרונה בלבד והובילה כאמור את שווי השוק של אנבידיה ל־4.39 טריליון דולר - הגבוה בעולם. על רקע זה גם עובדים בדרגים בינוניים וזוטרים הפכו לבעלי הון משמעותי, והחברה נהנית משיעור תחלופה כמעט אפסי של עובדים, שעומד על 2.7%, זאת לצד דירוג שני ב־Glassdoor כ"מקום העבודה הטוב ביותר" לשנת 2024. במקום הראשון אגב מדורגת חברת הייעוץ האסטרטגי Bain & Company.

לצד ההצלחה הפיננסית, גם סגנון הניהול של המייסד והמנכ"ל ג'נסן הואנג תורם לייחודיות החברה. כך, בפודקאסט All-In סיפר הואנג כי הוא עובר מדי חודש בעצמו על חבילות השכר של כל 42 אלף עובדי החברה, כשהמסר שלו ברור: "אם אתה דואג לאנשים, כל השאר מסתדר מעצמו". הואנג הוסיף כי יצר יותר מיליארדרים בצוות ההנהלה שלו מכל מנכ"ל אחר בעולם. הוא עצמו נהנה מהצמיחה של אנבידיה כאשר כיום הונו האישי מוערך ביותר מ־157 מיליארד דולר, והוא ממוקם בין עשרת העשירים ביותר בעולם. עם זאת, לדבריו עיקר הפוקוס הוא בתגמול הוגן ושימור הכישרונות שהפכו את אנבידיה לחברת המפתח של מהפכת ה־AI.