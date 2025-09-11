אנבידיה הדהימה את העולם במאי לפני שנתיים, כאשר פרסמה תוצאות שכללו תחזית להכנסות רבעוניות של 11 מיליארד דולר, כ-53% יותר ממה שחזו האנליסטים. מיד לאחר מכן הגיע רצף של שיאי מכירות ורווחים. אך רבעונים מרשימים כאלה אינם צפויים לחזור בקרוב.

● בגיל 81 לארי אליסון הפך לאדם העשיר בעולם, וכמה תרוויח המנכ"לית הישראלית?

● עסקה של 17 מיליארד דולר הכניסה את החברה של המייסדים הישראלים למגרש של הגדולים בוול סטריט

הרבעון האחרון שדיווחה אנבידיה הדגים את ההאטה באופן ברור: המכירות עלו אומנם על ציפיות האנליסטים, אך בהפרש הקטן ביותר בתשעת הרבעונים שחלפו מאז שפריחת הבינה המלאכותית (AI) דחפה את החברה לגבהים חסרי תקדים. מניית אנבידיה ירדה בכ-6% מאז פרסום הדוחות.

אחת הסיבות לצמיחה האיטית יותר של אנבידיה היא ברורה: חוק המספרים הגדולים מכתיב שככל שאתה גדול יותר, כך תתקשה להמשיך לגדול באותו קצב מסחרר

אך יש סיבה נוספת, מבנית יותר, לכך שהצמיחה של אנבידיה נראית פחות אקספוננציאלית: אילוצי שרשרת אספקה, ​​ששום הצלחה כלכלית לא תצליח לפתור.

שבבי ה-AI של אנבידיה מיוצרים כמעט כולם על ידי טייוואן סמיקונדקטור (TSMC), ולאחר מכן הם נארזים בתצורות מורכבות המוטמעות במערכות מחשוב מורכבות יותר ויותר. מערכות אלו משולבות לאחר מכן במרכזי נתונים שבהם מתבצע חישוב מספרי של AI.

אנבידיה עשתה צעדים משמעותיים בשנתיים האחרונות, הן בייצור מוגדל של שבבים והן בשילובם במערכות שלקוחותיה חושקים בהן. אולם מדובר בריקוד מורכב: ישנם כ-600 אלף רכיבים בכל אחת ממערכות מחשוב ה-AI הגדולות ביותר של החברה, כפי שהסביר המנכ"ל ג'נסן הואנג מוקדם יותר השנה, וחלק מהמערכות העתידיות שלה צפויות להכיל 2.5 מיליון חלקים.

הרבעון האיטי מזה שנתיים

בכנס של החברה ביוני, אמר הואנג כי אספקה ​​למערכות הנוכחיות של אנבידיה אינה "מאוד קשה להשגה", כל עוד החברה יכולה לומר לספקים מראש למה היא זקוקה. אבל היו אתגרים: "זה לא בלתי מוגבל, אבל אנחנו עדיין גדלים די מהר", אמר, והוסיף שכיום נדרשת כשנה בין תחילת ייצור שבב של אנבידיה לבין משלוח מחשב-על מבוסס בינה מלאכותית ללקוח.

ישנם סימנים נוספים לכך שאנבידיה נמצאת במסלול צמיחה מתון יותר. בהתייחס לרבעון האחרון של אנבידיה, אמרו אנליסטים של UBS כי מדד ה"היצע" שלהם - סכום פריטי המלאי והתחייבויות האספקה, ​​שנועד לאמוד מגמות הכנסות עתידיות - עלה לכ-45 מיליארד דולר מכ-41 מיליארד דולר ברבעון הקודם. לצד תחזית ההכנסות של אנבידיה, התובנה מניתוח זה היא כי "ההיצע נראה מספיק כדי שההכנסות ימשיכו לצמוח בקצב יציב, אך לא צפוי זינוק משמעותי בהכנסות", לדברי האנליסטים.

כבר עכשיו, קצב הצמיחה השנתי בהכנסות אנבידיה, 56% ברבעון האחרון, היה האיטי ביותר זה יותר משנתיים. אם תחזיות האנליסטים יתממשו, הצמיחה תאט אף יותר ברבעון הנוכחי.

הואנג סבור שרבות מבעיות שרשרת האספקה ​​ייפתרו בקרוב - וזו אחת הסיבות לכך שהוא בטוח שהקמת מרכזי נתונים של AI תניב הכנסות של 3 עד 4 טריליון דולר עד סוף העשור. שבבי next-generation Rubin של אנבידיה, שצפויים להיות זמינים באופן נרחב בתחילת השנה הבאה, ילוו בשרשרת אספקה ​​בשלה ונרחבת, הבטיח בשיחה עם אנליסטים בחודש שעבר.

גם הואנג צודק, סביר להניח שכמה אילוצים עדיין יימשכו - וכל אחד מהם עלול לעכב את החברה.

עיכובים בייצור השבבים כבר השפיעו, לרבות בהגבלת הזמינות של טכניקת ייצור מתקדמת של TSMC ל"סריגת" שבבים זה לזה, שהיא חיונית לייצור חומרת הבינה המלאכותית של אנבידיה.

וגם אם בקסמיה תצליח אנבידיה לתקן את שרשרת האספקה, קיימת בעיה מבנית באופק, שלחברה יש פחות שליטה עליה: רשתות החשמל בעולם אינן גדלות מהר מספיק כדי להתמודד עם הביקוש למחשוב עבור בינה מלאכותית.

החשמל יספיק לדרישות ה־AI?

בעיית האנרגיה עדיין לא האטה את התקדמות ה-AI במידה רבה, אך ברור שההתנגשות קרבה. חברות החשמל האמריקאיות מהססות לפתח תשתית אנרגיה עבור פרויקטים גדולים של בינה מלאכותית, משום שהן אינן משוכנעות שההייפ יימשך די זמן כדי להחזיר לעצמן השקעות עצומות, שעלולות לייקר עלויות עבור לקוחות אחרים.

הרחבת קווי ייצור ותמסורת אנרגיה אורכת שנים - קצב איטי בהרבה מצמיחת הביקוש לבינה מלאכותית.

הואנג הדף את הסוגייה של אתגר החשמל בהדגישו כי השבבים החדשים ביותר של אנבידיה הפכו לחסכוניים הרבה יותר באנרגיה, מה שיוצר פחות עומס על רשתות החשמל. ייתכן שההבטחות הללו אמיתיות, אך זה לא בהכרח יביא לכך שלקוחות ישתמשו בפחות חשמל.

אנבידיה עדיין משמחת את הלקוחות עם השבבים שלה ומרוויחה המון כסף. אך בהתחשב באילוצי האספקה ​​והתשתית שלה - כמו גם בסימנים אחרונים לכך שצמיחת הבינה המלאכותית מאטה - יש סיכוי לא קטן שההפתעות של בדוחות הבאים יהיו קצת פחות משמחות עבור המשקיעים.