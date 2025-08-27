הדוחות הרבעוניים שוול סטריט כולה חיכתה להם התפרסמו לפני זמן קצר. ענקית השבבים אנבידיה דיווחה כי ברבעון השני לשנת 2026, לפי החלוקה הפיסקלית שלה. ההכנסות הסתכמו ב-46.7 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 46 מיליארד דולרים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.04 דולר למניה, כאשר התחזיות המוקדמות עמדו על 1.01 דולר למניה.

החברה צופה מכירות של 54 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, בהשוואה להערכה של 53.14 מיליארד דולר.

המניה כעת מגיבה במסחר המאוחר, והיא יורדת בכ-2%.

החברה אישרה כי במהלך הרבעון לא מכרה שבבי H20 לסין. הרווח הנקי של החברה עלה ב‑59% והגיע ל‑25.78 מיליארד דולר, כלומר 1.05 דולר למניה מדוללת, לעומת 16.6 מיליארד דולר, או 0.67 דולר למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. את הצמיחה הזו הובילו בעיקר עסקי מרכזי הנתונים, שבהם אנבידיה מוכרת מעבדי גרפיקה ומוצרים משלימים לשימוש בכמויות גדולות; הכנסות הסגמנט הזה עלו ב‑56% והגיעו ל‑41.1 מיליארד דולר.

בתחילת חודש אפריל מניית אנבידיה צנחה לשפל, אך מאז לא הפסיקה להתאושש וסגרה עלייה של כ-92%. למעשה אנבידיה היא החברה היחידה שנסחרת מעל לשווי שוק של 4 טריליון דולר, ושווי השוק העדכני שלה עומד על 4.432 טריליון דולר.

כמו בכל רבעון, דוחות אנבידיה הן אלו שמתדלקות את כל שוק הטכנולוגיה בעולם, כאשר יצרנית השבבים היא השחקנית הדומיננטית בתחום הבינה המלאכותית. בכל סבב דוחות שלה היא מאותת לשוק את מפת הדרכים לחודשים הקרובים, ומהווה את אחד הכוחות המניעים והחשובים בסקטור הטכנולוגיה. אנליסטים מעריכים כי מחצית מהוצאות ההון של ענקיות הטכנולוגיה בכל הקשור לבינה מלאכותית מגיעות לאנבידיה.

"ההנחות והביצועים של אנבידיה באמת מכתיבים מה השוק יתחיל לתמחר בסחר בבינה המלאכותית, וכל סחר הבינה המלאכויתת הניע את השוק בשנה האחרונה", כך אמרה ל-CNBC מליסה אוטו, ראש צוות המחקר Visible Alpha Research ב-S&P Global.

מלחמת הסחר של טראמפ ממשיכה להעסיק את תעשיית השבבים

ברבעון הקודם, המנכ"ל ג'נסן הואנג הביע את החששות שלו מהמגבלות האמריקאיות על סין, ואף החשש שהולך וגובר מהמכסים של הנשיא טראמפ. ממשל טראמפ גם אפשר בחודש שעבר לאנבידיה למכור את השבב הבינה המלאכותית שלה לסין. על פי הדיווחים, הואנג המנכ"ל הפעיל מסע שכנועים של ממש ואף הביע את החשש מאובדן המובילות האמריקאיות בתעשיית השבבים.

יתרה מכך, מערכת היחסים מול הנשיא הופכת תובענית יותר ויותר, טראמפ מפעיל לחצים על ענקיות הטכנולוגיה להקים מפעלים בארה"ב, לחצים שמשפיעים גם על אנבידיה. מזכיר המסחר הווארד לוטניק בארצות הברית אמר ב-CNBC כי הוא בטוח שבאנבידיה "תמיד משקיעים מחשבה ודעה לנשיא כל הזמן".

טראמפ החליט להכניס את היד שלו בכל מה שקורה ביצרניות השבבים - גם באנבידיה ו- AMD : חברות השבבים אנבידיה ו-AMD הסכימו לתת לממשל ארה"ב 15% מהרווחים שלהן ממכירת שבבים בסין, וזה מהווה הסכם חריג במיוחד, שמעמיק יתר על המידה את הקשר של החברות עם ממשל טראמפ. הדבר מצטרף גם למאמצים של טראמפ בחברת אינטל , שכעת הממשל החליט להיכנס ב-10% במניות אינטל בבעלות פסיבית.

אנבידיה מתרחבת בישראל

בגלובס פורסם כי אנבידיה מתכננת להקים קמפוס חדש בצפון הארץ שיעסיק אלפי עובדים חדשים, בעסקה שאמורה להיות אחת מעסקאות הנדל"ן הגדולות ביותר בישראל שנוהלה אי פעם על ידי חברת טכנולוגיה זרה. לפי ההערכה החברה תוציא עד 500 מיליון שקל על רכישת הקרקע ועוד כ-1.5 מיליארד שקל על בניית הקמפוס החדש.

הואנג אמר בראיון בחודש שעבר כי החברה "המציאה תעשייה חדשה" והוא בטוח שהבינה המלאכותית דווקא תייצר משרות חדשות. ברבעון הזה, אנבידיה אף חשפה את ה-Spectrum-XGS, שפותחה במרכז המו"פ הישראלי, ומאפשרת להפוך מתקנים בערים ויבשות שונות למעין מחשב-על אחד.