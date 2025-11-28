המוח מאחורי מדיניות החוץ של טראמפ בראיון בלעדי

אין הרבה אנשים שעיצבו את המזרח התיכון בעשור האחרון כמו מייק פומפאו. כבכיר בממשל הקודם של דונלד טראמפ כנשיא, פומפאו עמד בלב ההחלטות ששינו את גישת וושינגטון כלפי איראן, העמיקו את השותפות עם ישראל וסייעו להניע את הדינמיקה הדיפלומטית שהביאה להסכמי אברהם. השפעתו בממשל האמריקאי הייתה ניכרת ומורגשת, והוא היה אחד האדריכלים המרכזיים למדיניות שממשיכה להדהד באזור גם כעת.

בראיון לגלובס הוא משתף בתחזיותיו להמשך המלחמה בעזה, מתייחס לפוטנציאל התלקחות נוספת בין ישראל לאיראן ומסביר עד כמה ערב הסעודית באמת קרובה להסכם נורמליזציה.

"ריאד וירושלים נמצאות באותו צד בסכסוך הזה. האיום על ערב הסעודית מגיע מאיראן ולא מישראל, וכל אחד באזור מבין את זה", אומר פומפאו בנחרצות. "לכן, כולנו צריכים למצוא דרך להרחיב את הסכמי אברהם. אולי לא את המודל הקיים אחד לאחד, אלא מודל שנותן מענה לאיראן ושלוחותיה".

5 עובדות על מייק פומפאו



סיים בהצטיינות באקדמיה צבאית, ושירת כקצין פרשים במלחמה הקרה 2

למד משפטים בהרווארד ושימש כעורך Harvard Law Review 3

ייסד את Thayer Aerospace, יצרנית רכיבים בתחום הביטחון 4

בעת שירותו כראש ה־CIA, הוא תמך בשיטות חקירה קשות נגד חשודים 5

לאורך שנותיו, פומפאו הביע התנגדות נחרצת להסכם הגרעין עם איראן

העליונות הישראלית בסכנה? "עניין טכני"

מייק פומפאו (61) כיהן כמזכיר המדינה של ארה"ב בשנים 2018־2021. לפני כן, הוא שימש כראש ה־CIA וכנציג המחוז הרביעי של קנזס בבית הנבחרים מטעם המפלגה הרפובליקאית. כיום הוא משמש כחבר במועצה המייעצת לחברת הביטחון האוקראינית Fire Point, המתמחה בייצור רחפנים ארוכי הטווח.

במהלך כהונתו כמזכיר המדינה, פומפאו מילא תפקיד מרכזי בעיצוב מדיניות החוץ של טראמפ במזרח התיכון, כולל קידום הסכמי אברהם שהביאו לנורמליזציה בין ישראל לשורת מדינות ערב. פומפאו נחשב לאחד התומכים הנלהבים ביותר של ישראל בממשל טראמפ, ועדיין ממשיך לדחוף למימוש החזון של הסכם נורמליזציה היסטורי בין ישראל לערב הסעודית - מהלך שנתקע מאז 7 באוקטובר, אך עשוי לחזור לסדר היום.

בוא נדבר על פגישת טראמפ־בן סלמאן. יש דאגה מאיבוד העליונות הצבאית הישראלית באזור בעקבות הכוונה למכור מטוסי F-35 לסעודיה.

"אני לא הייתי מודאג מזה יותר מדי. אני חושב שעניין העליונות הצבאית הוא הקצה הצבאי שתלוי בעוד הרבה אלמנטים, ולרוב הוא מאוד טכני. הייתי מעורב עמוקות בכך במסגרת הסכמי אברהם וישראל לא צריכה לדאוג יתר על המידה".

כחלק מהדיונים על נורמליזציה אפשרית עם ישראל, הסעודים דורשים לסלול נתיב למדינה פלסטינית. מה דעתך על זה?

"בשיחות הפרטיות שלי עם אנשי מפתח במזרח התיכון, וזה כולל גם אנשי עסקים בכירים ולא רק מדינאיים, הם מבינים שאין סיכוי שתוקם מדינה פלסטינית בקרוב, לפחות עד שנתמודד עם דה־חמאסיפיקציה. אי־אפשר אפילו לחשוב על מבנה פוליטי חדש ביהודה ושומרון או בעזה עד שחמאס לא יהיה שחקן מרכזי בזירה הפלסטינית. אני חושב שגם ריאד מבינה את העניין הזה".

אז לדעתך יש סיכוי לנורמליזציה בשנים הקרובות?

"כן. אמנם קשה לחזות בוודאות כי דברים משתנים במהרה באזור הזה, אבל אני מהמר שכן; יתרה מכך, אני לא חושב שרק עם הממלכה הסעודית, אלא גם עם מדינות מוסלמיות נוספות. קזחסטן כבר הצטרפה, ולדעתי גם יש סיכוי לא רע שמלזיה ואינדונזיה. ככל שעוד מדינות יצטרפו להסכמי אברהם, כך ישראל תשגשג יותר, כך ערביי המפרץ ישגשגו יותר וכך גם ארה"ב תשגשג יותר - ופחות איומים יהיו רלוונטיים עבורה".

החתימה על הסכמי אברהם

"האידיאולוגיה של חמאס לא תשתנה"

לאחר קרוב לשנתיים של לחימה עקובה מדם, ישראל וחמאס חתמו על הפסקת אש ושחרור החטופים. למרות חוסר ודאות, הפרות חמאס ותקיפות צה"ל ברצועה, לחצים בינלאומיים מתגברים - בעיקר מצד ממשל טראמפ - מחייבים את שני הצדדים לשמור על ההסכמות.

מה הסיכויים שהפסקת האש תשמר וחמאס יפורז מנשקו?

"לדעתי, הסבירות לכך נמוכה מאוד", משיב פומפאו. "לבסוף, מדובר בתנועת התנגדות, בארגון טרור. חמאס קיים עבור מטרה אחת בלבד - השמדת מדינת ישראל, ועל הדרך גם מנהל קמפיין טרור נגד בני עמו. אין סיבה לחשוב שהאידיאולוגיה שלו תשתנה. היא מושרשת עמוק באנשיו.

"אני מקווה שכוחות הביטחון הזרים שערבים להסכם יצליחו להגיע לפתרון, אבל למיטב הבנתי, עד היום אף אחד לא הסכים לעשות משהו מעבר 'לשמירת שלום מסורתי'. כלומר, אף אחד לא הסכים לפרק את חמאס מנשקו. זו תהיה במידה רבה עבודתו של צה"ל - ואני בטוח שההנהגה הישראלית מבינה את זה.

"כך ראינו גם בתקיפות בביירות, בחיסול מנהיגי חיזבאללה. אני חושב שהלך הרוח שלפני 7 באוקטובר כבר לא קיים בשום מקום בהנהגה הישראלית, משמאל לימין. לא מדובר בנושא פוליטי שנוי במחלוקת בישראל. מדובר בשמירה על ריבונות וביטחון המדינה".

כלומר, אתה מניח שצה"ל יחזור להילחם בעזה במוקדם או במאוחר?

"אני לא יודע אם זה ידרוש כוחות גדולים כמו בתחילת המערכה בעזה, אבל צה"ל יצטרך לבצע את המלאכה. הלוואי והיו אחרים שיוכלו לעשות את זה, אבל נראה שאין עדיין באמת מתנדבים לכך".

מחבלי חמאס בעזה. ''אי־אפשר לחשוב על מבנה פוליטי בזירה הפלסטינית עד שחמאס לא יהיה שחקן מרכזי''

"לקטאר, כמו לכל מדינה, יש אינטרסים משלה"

אחת השחקניות המרכזיות שממלאת תפקיד מרכזי במערכה מול הפלסטינים היא קטאר. מחד, היא משמשת כמתווכת מרכזית במו"מ בין ישראל לחמאס ומארחת את בסיס אל־עודייד - אחד מבסיסי הצבא האמריקאי החשובים ביותר במזרח התיכון. מאידך, היא מספקת לחמאס מקלט דיפלומטי ותמיכה כלכלית בהיקף של מאות מיליוני דולרים בשנה, ומאפשרת למנהיגות הארגון לפעול מבירתה דוחא. בעוד שארה"ב מסתמכת על קטאר כערוץ תקשורת חיוני עם חמאס, הקשר המורכב הזה מעורר ביקורת גוברת בקרב מחוקקים אמריקאים ובישראל.

איך לדעתך ישראל צריכה להתייחס לממשלת קטאר?

"מהניסיון שלי עם הקטארים, הם עזרו לנו כשניסינו למצוא את דרכנו באפגניסטן. הם הובילו את הפגישות עם טליבאן לדוגמה. תראה, לבסוף לכל מדינה יש לה אינטרסים משלה. גם לקטאר יש אינטרסים משלה. במשך תקופה מסוימת כולנו עבדנו עם דוחא בניסיון למצוא דרך להתנהל מול חמאס. אז היא הייתה המתווכת שלנו.

"המורכבויות במזרח התיכון הן עצומות. כחלק מכך, יש שני דברים שאסור לשכוח: ראשית, הסכנה שמרחפת מעל ישראל וארה"ב לא תעלם, לא משנה כמה כוח והרתעה יהיו לנו פה. ישראל צריכה לשמור על היכולת לגרום מספיק נזק לאויבים שלה.

שנית, מוסיף פומפאו, "האירועים במזרח התיכון לא מבודדים ממה שקורה בעולם. הרוסים עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם האיראנים ובמקביל הסינים תומכים בפוטין. הברית בין סין לרוסיה לא באה לקדם זכויות אדם, זכויות קניין וכבוד אנושי בסיסי, ולכן יש למערב חובה להמשיך להגן על עצמו ולעבוד עם מדינות שיש להן אינטרסים משותפים, גם אם לפעמים יש לנו השקפה שונה על הדברים".

"האיראנים עדיין מנסים לחסל אותי"

מערכת היחסים בין פומפאו לטראמפ ידעה גם רגעים סוערים. בשנה שעברה, הנשיא האמריקאי פרסם הודעה תקיפה שבה ציין שפומפאו לא ייקח חלק בממשל הנוכחי. ההצהרה עוררה גל של ספקולציות על מתיחות בין השניים, אף שפומפאו עצמו שומר על איפוק פומבי וממשיך לדבר בחיוב על מדיניות טראמפ.

תקופתו סימנה גם פרק יוצא דופן ביחסי ישראל־ארה"ב. הוא היה שר החוץ האמריקאי הראשון שביקר ביהודה ושומרון וערער בגלוי על מסגרות דיפלומטיות שהיו מקובלות במשך עשרות שנים. מעבר לכך, הוא היה ממובילי המהלך שעמד בבסיס הסכמי אברהם, מתוך תפיסה ששיתוף פעולה גלוי בין ישראל למדינות הסוניות הוא המפתח ליצירת מאזן אזורי מול איראן.

בעולם מדווחים שטהרן החלה לשקם את היכולות שלה.

"בדומה לחמאס, גם משטר האייתוללות לא מתכוון לפתוח דף חדש עם ישראל. האם הם ינסו לבנות מחדש את יכולותיהם? ככל הנראה שהם כבר החלו לעבוד על כך. ועדיין, בישראל צריכים להיות גאים בהישגים במלחמה מול איראן. הנשיא טראמפ השתמש במונח 'מחוק' כשהתייחס לפגיעה בתוכנית הגרעין לאחר המלחמה. אני לא בטוח שזו מילה מדויקת לתאר את המצב, אבל היא לא רחוקה מכך. זו הייתה פגיעה משמעותית ומהותית ביכולתם להחזיק בשרשרת הכלים המלאה הדרושה לתוכנית גרעין.

"ישראל עשתה עבודה קשה וטובה בחזית מול טהרן, וגם ארה"ב עשתה רבות. התקיפות החזירו את תוכנית הגרעין האיראנית אחורה, אין ספק בכך. עם זאת, זה לא אומר שאנחנו יכולים לנוח על זרי הדפנה ולחשוב לרגע אחד שהם איכשהו למדו את הלקח. כולנו ראינו מה קרה ב־7 באוקטובר, ואנחנו לא יכולים לאפשר שוב לאף אחת מהישויות להוביל לאירוע כזה שוב, בין אם זה בישראל, בארה"ב, באירופה או במפרץ. אנחנו צריכים להמשיך להפעיל לחץ על איראן - וזה אומר שייתכן שישראל וארה"ב יצטרכו שוב לתקוף באיראן".

אגב, דווח שהמשטר האיראני ניסה להתנקש בך בעבר.

"הם עדיין מנסים להרוג אותי. הם עדיין רודפים אחרי קומץ של בכירים שהיו חלק ממשל טראמפ".

עלי ח'אמינאי, המנהיג העליון של איראן

"אסור שזה יקרה בתוך האומה שלנו"

מאז פרוץ המלחמה, העולם המערבי חווה עלייה חדה באנטישמיות משני קצוות הספקטרום הפוליטי. בקמפוסים בארה"ב ובערים אירופאיות פרצו הפגנות המוניות נגד ישראל, חלקן חצו את הגבול לשנאת יהודים גלויה - עם תקיפות פיזיות, הטרדות של סטודנטים יהודים וקריאות לחיסול מדינת ישראל.

במקביל, בחוגי הימין השמרני בארה"ב עולות תיאוריות קונספירציה אנטישמיות קלאסיות על שליטה יהודית כלכלית ופוליטית, לצד רטוריקה נגד "גלובליסטים" שמשמשת לעתים ככינוי מוסווה ליהודים.

"לפעמים יש אנשים שחולקים את התגית 'שמרן' כי לכאורה הם חולקים את השקפות שמרניות בנושאים רבים. אבל אסור לתת מקום ולנרמל אנטישמיות ועלילות דם. אין מקום לזה, פשוט אין.

"אני יכול להזמין למפלגה הרפובליקאית אנשים רבים שאני רוצה שיהיו חלק מהתנועה השמרנית, שאני מסכים איתם ב־80% מהזמן, שחולקים את אמונות הליבה הבסיסיות שלי. אבל כל מי שחוצה את הגבול הזה לעולם לא צריך להיות נסבל בתוך המפלגה שלנו, ויתרה מכך - בתוך האומה שלנו. אז בין אם האנטישמיות הזו מגיעה מאדם מהשמאל הרדיקלי, או שהיא מגיעה מאיש תקשורת בימין - אסור לנו לקבל זאת כאומה".