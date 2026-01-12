בעלי העניין בבורסה המקומית פתחו את השנה האזרחית החדשה בגל חריג של מימושים. בשבוע הראשון של 2026 הם מימשו מניות בהיקף כולל של יותר מ־1.8 מיליארד שקל - כשליש מסכום המימושים בשנת 2024 כולה, וקרוב למחצית מסכום המימושים בשנת 2023.

מאחורי התופעה עומדת בעיקר הגאות חסרת התקדים בשוק המניות המקומי. למעשה, השבוע הראשון של השנה הוא המשך ישיר של המגמה הבולטת ב־2025. היקף המימושים בשנה שחלפה עמד על פי ההערכות על סכום חסר תקדים של מעל 17 מיליארד שקל - יותר מפי שלושה לעומת היקף המימושים בשנה שקדמה לה.

בעלי שליטה ומחזיקי מניות גדולים, כמו גם מנהלים בכירים, ראו את מחירי האופציות והמניות שבידיהם נוסקים לגבהים חדשים, והחליטו למכור חלק ממניותיהם ו"להיפגש עם הכסף". בצד הרוכש עמדו על פי רוב גופים מוסדיים, מנהלי חסכונות הציבור, שנהנים בשנתיים האחרונות מזרימת כספים איתנה וצמאים ל"סחורה" איכותית.

הרווח העצום של עמיר בירם וזהבית כהן

מי שהובילו את מימושי הענק בשבוע החולף בבורסה בת"א הן בעיקר קרנות הפרייבט אקוויטי שהזינוק במחירי המניות איפשר להם לבצע הצפות ערך משמעותיות. בראש הרשימה נמצאת קרן ההשקעות בנדל"ן JTLV שחיסלה לקראת סוף השבוע שעבר את יתרת החזקותיה (22%) ביזמית הנדל"ן דוניץ תמורת 530 מיליון שקל.

בכך מסכמת הקרן, בניהולם של עמיר בירם, אריאל רוטר ושלמה גוטמן, סיבוב מוצלח, אותו החלה לפני כ־6 שנים כשניצלה את מצוקת הנזילות אליה נקלע איש העסקים יצחק תשובה, כדי לרכוש את השליטה (70%) בחברת הנדל"ן אלעד מגורים תמורת 198 מיליון שקל. בהמשך, הגדילה הקרן את החזקותיה בחברה, והובילה מהלך אסטרטגי למיזוגה עם חברת הנדל"ן הוותיקה דוניץ. בסיכומו של דבר, JTLV מסיימת את הסיבוב עם רווח של מעל חצי מיליארד שקל, לאחר שבמהלך השנה האחרונה מימשה מניות דוניץ שברשותה תמורת סכום של כ־990 מיליון שקל בסה"כ.

קרן בולטת נוספת שמימשה מניות ברווח גדול היא AMI (אייפקס ישראל) שמובילה זהבית כהן. הקרן מכרה לקראת סוף השבוע נתח נוסף ממניותיה (8%) ברשת המוצרים המוזלים מקס סטוק בהיקף של כ־300 מיליון שקל. מהלך אליו הצטרף גם המייסד והמנכ"ל אורי מקס שמכר מניות ב־50 מיליון שקל, ובעקבותיו הפכה מקס סטוק, אותה הובילו להנפקה לפני כחמש שנים, לחברה ללא גרעין שליטה. מניית מקס סטוק זינקה בשנה האחרונה בכמעט 170%.

עבור קרן AMI של זהבית כהן מדובר במכירה שלישית של מניות מקס סטוק בשנה האחרונה, לאחר שבחודשים יוני וספטמבר היא מכרה מניות תמורת 320 מיליון שקל, בסה"כ. יחד עם מכירת מניות שביצעה במסגרת ההנפקה (כ־460 מיליון שקל) וההחזקות שעוד נותרו לה במקס סטוק (בשווי 315 מיליון שקל), צברה הקרן תשואה של פי 8 על ההשקעה המקורית לפני פחות מעשור.

שני המימושים הגדולים של פימי

אל המימושים במקס סטוק ודוניץ קדמו בשבוע החולף שני מימושים בידי קרן פימי, בניהולו של יש דוידי שחיסלה את החזקותיה בפי.סי.בי ומכרה מניות גם בחברה הביטחונית ח. מר - לאחר ששתי המניות עלו ב־95% וב־35% בהתאמה בשנה האחרונה. קרן ההשקעות הפרטיות הגדולה בישראל המשיכה את המגמה מהשנה החולפת, אז היא עמדה בראש טבלת המימושים עם היקף של כ־2.6 מיליארד שקל.

במסגרת המימוש בפי.סי.בי מכרה הקרן את יתרת החזקתה (16.3%) ביצרנית המעגלים המשולבים תמורת 164 מיליון שקל. המכירה הנוכחית מצטרפת למספר מימושים נוספים שביצעה הקרן בחברה בשנה האחרונה, בהיקף כולל של כ־425 מיליון שקל, המשקפים תשואה של 420% על השקעתה בחברה במאי 2018.

במר, העוסקת במתן שירותי תקשורת, אבטחה וביטחון, מכרה פימי נתח ממניותיה (12%) תמורת 61 מיליון שקל. אל פימי הצטרפו גם מייסדי החברה, איציק בן בסט וחיים מר שמכרו מניות ב־20 ו־10 מיליון שקל בהתאמה. מר, אגב, היא אחת ההשקעות הפחות מוצלחות של הקרן. פימי מורווחת על השקעה אליה נכנסה לראשונה ב־2013 "רק" ב־65 מיליון שקל, בזמן שעל ההשקעות האחרות אותן היא מימשה בשנה החולפת היא הציגה תשואות של מאות אחוזים.

המייסדים והמנכ"לים נפגשים עם הכסף

לצד הקרנות הפרטיות, השחקנים הבולטים בחגיגת המימושים היו בעלי השליטה ומייסדי החברות. מי שבלטו במימושים היו קבוצת המייסדים של חברת הטכנולגיה הביטחונית נקסט ויז'ן, שלא מפסיקה לשבור שיאים בשנים האחרונות.

במהלך סוף השבוע מכרו מייסדי החברה, המפתחת ומייצרת מצלמות מיוצבות, שמיועדות בעיקר למל"טים ורחפנים, מניות בהיקף של כ־425 מיליון שקל לידי קבוצת הביטוח הראל והגדילו את היקף המימושים שלהם ל־770 מיליון שקל בשנה האחרונה.

קבוצת המייסדים בנקסט ויז'ן כוללת את חן גולן (יו"ר), מיכאל גרוסמן (מנכ"ל), ובוריס קיפניס (סמנכ"ל טכנולוגיות), וכן שניים מהמשקיעים הראשונים בחברה, אנשי העסקים נחמן בנשעיה ויוסף סנדלר. הללו, ממשיכים לנצל את הקפיצה במחיר המניה, שזינקה מאז ההנפקה לפני כחמש שנים במעל 4,300% לשווי של כמעט 22 מיליארד שקל.

מצטרפים נוספים לחגיגת המימושים היו בני הזוג גבי ואתי רוטר, מבעלי השליטה בקמעונאית האופנה קסטרו, שמכרו בשבוע החולף לראשונה נתח ממניותיהם בחברה (4%) תמורת 57 מיליון שקל לאחר ראלי של 75% במנית קסטרו בשנה האחרונה.

אליהם הצטרפו גם האחים התאומים גילי ויואל עזריה, בעלי השליטה בחברת הבנייה אורון, שמכרו גם הם לראשונה מניות בחברה שייסדו. השניים ניצלו קפיצה של כ־27% במחיר המניה מתחילת 2026, בעיקר הודות להורדת הריבית המפתיעה בשבוע שעבר.

גם מנכ"לים השתתפו בחגיגת המימושים ובהם איילת רוסק, מנכ"לית פעילות נדל"ן בחברת האשראי החוץ בנקאי מכלול מימון, שמכרה לקראת סוף השבוע מניות בכ־20 מיליון שקל. מממש בולט נוסף הוא גיל גירון, מנכ"ל ומבעלי חברת הנדל"ן אשטרום, שמכר מניות בהיקף של כ־16 מיליון שקל. יומיים לאחר מכן, הצטרף אליו אופיר שריד, מנכ"ל חברת המרכזים המסחריים מליסרון, שמכר מניות, אותן קיבל עם כניסתו לתפקיד בסוף שנת 2019, תמורת כ־12.5 מיליון שקל. עבור שריד, זו לא הפעם הראשונה. בסוף יוני הוא מכר מניות בהיקף של כ־14 מיליון שקל.