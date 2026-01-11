בלילה אחד: ציוץ אנונימי הקפיץ את מניית האוטוטק מהוד השרון ב־60%

מאז שהחלה להיסחר לפני יותר מארבע שנים, מניית ולנס לא הציגה יום מסחר יוצא דופן כמו זה של יום שישי האחרון. המניה זינקה ב־59% במחזור מסחר עצום, שגבוה יותר מפי 30 מיום מסחר ממוצע. בכך נרשם גם הזינוק היומי הגבוה ביותר וגם המחזור הגבוה ביותר במניית השבבים מהוד השרון.

● ענקית מהאמירויות עומדת להשלים רכישת 30% מעין שלישית

● חברת השבבים הישראלית שזינקה בכ-60% ביום אחד בוול סטריט

בסיום השבוע, מניית ולנס ננעלה במחיר של 2.48 דולר שמשקף לחברה שווי שוק של 254 מיליון דולר. למרות הזינוק המרשים שמגיע ל־74.6% מתחילת 2026, הוא מגיע אחרי ירידה של כ־45% במחיר המניה ב־2025, כך שלמעשה היא רק חזרה לרמות המחירים שבהן היא נסחרה בקיץ האחרון.

ולנס מפתחת שבבים שמיועדים הן לתחומי האודיו־וידאו, והן לתעשיית הרכב, כאשר תחום האודיו־וידאו כולל יישומים בתעשיות מגוונות כגון מכשור רפואי, ותעשיית הרכב מהווה מנוע צמיחה מרכזי. בשבוע שעבר ולנס דיווחה על זכייה בחוזה תכנון חדש שבמסגרתו השבבים שלה ישולבו במערכות עזר לנהג (ADAS) של יצרן OEM בתחום הרכב, המשרת את השוק הסיני. עם זאת, הקפיצה במניה לא הגיעה מיד אחרי הדיווח שפורסם ביום שלישי.

ייתכן שהזינוק קשור לציוץ ב־X ופוסט ברדיט שפורסם על־ידי "Serenity" - חשבון אנונימי שידוע בניתוח של מניות קטנות. בציוץ ובפוסט נכתב על טעות בשל פרסום שגוי באחד האתרים בנוגע להיקף מלאי גדול של ולנס, כשלפי הפוסט מדובר בנתון שנוגע לחברה בעלת סימול דומה שנסחרת בכלל בקנדה; אותו צייצן הוסיף שהנתון נכנס לאלגוריתמים שונים וכך הטעות נגררה. בפועל, היקף המלאי של ולנס נמוך בהרבה (11 מיליון דולר נכון לסוף הרבעון השלישי, לעומת 82 מיליון דולר באותו פרסום שגוי), יש לה כ־93.5 מיליון דולר בקופה ואין לה חוב. מהחברה לא נמסרה תגובה.

הציוץ על מניית ולנס ''השווקים פספסו התנגשות בטיקרים''

האנליסטים שנותנים פרמייה של עוד 60%

נזכיר שוולנס, המנוהלת כיום על־ידי יורם זלינגר שנכנס לתפקידו לאחרונה, הפכה לחברה ציבורית בבורסת ניו יורק כשמוזגה לחברת SPAC ב־2021 לפי שווי של 1.1 מיליארד דולר. היא איבדה את רוב שוויה מאז, ובדיעבד התחזיות שסיפקה לקראת המיזוג התגלו כאופטימיות מדי.

כך למשל, במצגת הראשונה שפרסמה החברה למשקיעים היא העריכה שהכנסותיה ב־2025 יגיעו ל־320 מיליון דולר. בפועל, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025 ההכנסות היו 51.2 מיליון דולר (אך הן שיקפו צמיחה של 24.3% לעומת התקופה המקבילה ב־2024).

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, ארבעה אנליסטים מסקרים כיום את ולנס וכולם מחזיקים בהמלצות חיוביות. באופנהיימר למשל, ההמלצה היא "תשואת יתר" במחיר יעד של 4 דולר, כך שלאחר הזינוק האחרון מדובר על מחיר יעד שמשקף אפסייד של עוד 61.3%. בשבוע שעבר פרסמו באופנהיימר עדכון על המניה בעקבות כנס הטכנולוגיה CES בו ולנס השתתפה וההודעה שלה על הזכייה החדשה. באופנהיימר ציינו שזו זכייה רביעית בתחום, הפעם עם ספקית אירופית שפונה לשוק הסיני.