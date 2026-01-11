1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

המשקיעים צפויים למקד את תשומת לבם בשורה של התפתחויות גיאו־פוליטיות שיש להן פוטנציאל לעצב את השווקים, בעיקר בטווח הארוך - ביניהן ההשתלטות האמריקאית על ונצואלה והדחיפה של הנשיא טראמפ להשיג שליטה על גרינלנד.

בזירה המקומית (אך לא רק בה), המשקיעים ימשיכו לעקוב אחר המתיחות הביטחונית בגבול הצפון, אך יותר מכל, אחר גל המחאות ההמוניות באיראן. גורמים ישראלים ששוחחו עם רויטרס ציינו כי ישראל נמצאת בכוננות גבוהה לקראת אפשרות של התערבות אמריקאית בנעשה במדינה. איראן, מצידה, איימה לתקוף את ישראל במקרה של תקיפה אמריקאית.

2 מה היה ביום שישי הראשון בבורסה?

יום שישי החולף היה הראשון בהיסטוריה בו התקיים מסחר בבורסה בתל אביב, בעקבות המעבר למתכונת המסחר החדשה בין הימים שני-שישי. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל - מחזור מרשים וגבוה משמעותית מהממוצע בימי ראשון, שעמד במהלך 2025 על 1.5 מיליארד שקל. לפי נתוני הבורסה, המחזור היומי הממוצע במהלך השבוע עמד על כ-4.66 מיליארד שקל - עלייה של כ-35% לעומת הממוצע בדצמבר.

מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.7% ומדד ת"א 90 התקדם בכ-0.9%, כאשר את העליות הובילו מניות הבנקים, רשתות השיווק והבנייה. מבחינה שבועית, ת"א 35 עלה ב-3.2%, ת"א 90 הוסיף 2.5% ומדד הבנקים התחזק ב-5.3%.

בסיכומו של השבוע הראשון של השנה, מדד ת"א 35 עלה ב־2.7%, ת"א 90 הוסיף 2.5% ות"א 125 ב־3%. המדדים הבולטים בעליות בסיכום השבוע היו ביטוח (שעלה ב־19%) מדד הביומד (12%) והמדד הצעיר בבורסה - ת"א ביטחוניות שזינק ב־11.5%. המניות הביטחוניות המריאו בשל המתחים הגיאו־פוליטיים המתגברים. מניית נקסט ויז'ן בלטה לשלילה ונחלשה במעל 3%, לאחר שמייסדי החברה מימשו מניות בהיקף של כ-350 מיליון שקל. אבל בסיכום השבוע, המניה עלתה בכ־14%.

וול סטריט סיימה את שבוע המסחר עם עליות שערים. ביום שישי האחרון, ה- S&P 500 והדאו ג'ונס טיפסו לשיאים חדשים של כל הזמנים, עם עליות של כ-0.7% וכ-0.5%, בהתאמה, בעוד הנאסד"ק התקדם בכ-0.8%. העליות נרשמו על רקע פרסום דוח התעסוקה בארה"ב לחודש דצמבר ביום שישי, שהצביע אמנם על עלייה נמוכה מהצפוי בכמות המשרות החדשות, אך שיקף גם כי שוק העבודה נותר לעת עתה על קרקע יציבה (ראו הרחבה מטה).

המניות הדואליות לא ישפיעו באופן משמעותי על הבורסה בפתיחה ביום שני. אלביט ונובה יחזרו עם פערי ארביטראז' חיוביים של מעל 2% ו-3%, בהתאמה, בעוד טבע צפויה לפתוח את יום המסחר עם ירידה של כ-3%.

3 המחאות באיראן מגיעות גם לשוק הנפט

ביום שישי האחרון, השקל התחזק מול הדולר בכ-0.7% ושערו נעמד על 3.15 שקלים. מול האירו, השקל התחזק בכ-0.9%, והשער נעמד על 3.66 שקלים.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו עליות נאות של מעל 2%. ברויטרס דווח כי העליות באות על רקע אי־ודאות בנוגע לעסקאות הנפט של ארה"ב עם ונצואלה, כמו גם חששות לפגיעה ביצוא הנפט האיראני. אולה הנסן, אנליסט סחורות ראשי ב-Saxo Bank, ציין כי "המחאות באיראן מתחילות לצבור מומנטום, מה שגורם לדאגות בשוק לגבי הפרעות באספקת הנפט".

4 נתוני האינפלציה והשאלה: כמה הורדות ריבית בדרך?

כאמור, עיניי המשקיעים יופנו השבוע למדדי המחירים לצרכן בישראל ובארה"ב, אשר יפורסמו בימים חמישי ושלישי, בהתאמה. בבנק הפועלים מעריכים כי המדד לחודש דצמבר בישראל יעמוד על בין 0% ל־0.1%, מה שישקף עלייה של 2.7%־2.8% בקצב האינפלציה השנתי.

במבט קדימה, מעריכים בבנק הפועלים כי צפויות עוד 2־3 הורדות ריבית עד סוף השנה: "אנו מעריכים כי הריבית תעמוד על כ- 3.25% - 3.5% , זאת בין היתר לאור הערכתנו להמשך התחזקות השקל. השוק צפה ביום שישי רמת ריבית של כ־3.12% בינואר 2027".

בנוגע להורדה הקרובה, נכתב בסקירה של מודי שפריר, אסטרטג ראשי - שווקים פיננסים חדרי עסקאות וברוקראג' בבנק הפועלים, "למרות שבנק ישראל מעריך כי הורדת הריבית תהיה 'מדורגת', אין לפסול עדיין הורדת ריבית גם בחודש פברואר, במיוחד במידה והשקל ימשיך להתחזק בחדות. השוק תמחר ביום שישי הורדת ריבית בפברואר בהסתברות של כ־34%.

באשר לארה"ב, הציפיות בשוק הן לעלייה חודשית של 0.3% באינפלציה ועלייה של 2.7% בקצב השנתי.

כאמור, ביום שישי האחרון, התפרסם דוח התעסוקה בארה"ב. הדוח הצביע על גידול של 50 אלף משרות חדשות, לעומת צפי האנליסטים של דאו ג'ונס, שעמד על 73 אלף משרות. רמת האבטלה ירדה ל־4.4% - מעט נמוך מהצפי. אנתוני סגלימבנה, האסטרטג הראשי של Ameriprise Financial: "לנוכח המספרים האלה, הפד כנראה לא יצטרך להפחית ריבית בינואר, ואולי גם במרץ".

5 הראלי בוול סטריט הולך ומתרחב

באתר הכלכלי מרקטוואץ' מאמינים כי העליות שנרשמו בוול סטריט ביום שישי מצביעות על כך שמיקוד המשקיעים בשנת 2026 אינו AI או מתווה הורדות הריבית של הפדרל ריזרב - אלא דווקא הכלכלה האמריקאית. מדד הדאו ג'ונס מוטה התעשייה שבר מספר שיאים מתחילת החודש והיה החזק בין המדדים המובילים, עם עלייה של כ-2.3%; אך גם מדד המניות הקטנות ראסל 2000 ומדד המניות הבינוניות S&P MidCap 400, אשר כוללים מניות מאזורים יותר מחזוריים של השוק, עלו ביום שישי האחרון לשיאים חדשים.

חוזה טורס, כלכלן בכיר ב-Interactive Brokers, אמר למרקטוואץ' כי "המסחר ב-AI מתעייף ובוול סטריט מחפשים אזורים אחרים של השוק שיכולים לדחוף כלפי מעלה את ערך המניות - וכשיש כלכלה שמתחילה להאיץ מחדש והורדות ריבית, זה מאוד טוב להרבה מהאזורים של השוק שלא באמת השתתפו בשנים האחרונות במידה דומה לסקטור הטכנולוגיה".