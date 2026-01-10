המשקיעים בת"א שאיבדו את הפחד - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

משקיעי ריטייל משקיעי הריטייל בת"א איבדו פחד: "3 שנים של עליות חדות יצרו פומו" איתן גרסטנפלד 08.01.2026 המלצות אנליסטים מסתתרות מתחת לרדאר: ההימור החדש של האנליסטים ל-2026 שירי חביב-ולדהורן 08.01.2026 המלצות אנליסטים האנליסט האופטימי מוטרד: "דברים הלכו לטובתי הרבה זמן, זה מדאיג" בועז בן נון 07.01.2026 בנקים בישראל | בלעדי "תקנו את כולם": בנק אוף אמריקה בהמלצה למניות הבנקים הישראליים חזי שטרנליכט 07.01.2026 כלבי הדאו | בדיקת גלובס התשואה המפתיעה שהניבו 10 המניות שהיו הגרועות ביותר בת"א שירי חביב-ולדהורן 07.01.2026 נושאים הקשורים לכתבה השקעותוול סטריטהבורסה בת"אדולר שקלמטבעות דיגיטליים (קריפטו)שוק ההון