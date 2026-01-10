ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סדרת כתבות המשקיעים בת"א שאיבדו את הפחד - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
מצב השווקים / צילום: Shutterstock
מצב השווקים / צילום: Shutterstock

המשקיעים בת"א שאיבדו את הפחד - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

אפקט העליות בשוק המניות: הצעירים לא חוששים כמעט מהפסדים • בנקי השקעות מובילים בארה"ב מזהים הזדמנויות ל-2026 • 10 המניות שסומנו כהכי גרועות בת"א והפתיעו את המשקיעים • ההמלצה המדהימה של בנק אוף אמריקה למניות הבנקים הישראליים • וגם: למה האנליסט האופטימי מוטרד?

שוק ההון והשקעות / צילום: Shutterstock
משקיעי ריטייל

משקיעי הריטייל בת"א איבדו פחד: "3 שנים של עליות חדות יצרו פומו"
איתן גרסטנפלד 08.01.2026
חביבות האנליסטים ל–2026 / צילום: Shutterstock
המלצות אנליסטים

מסתתרות מתחת לרדאר: ההימור החדש של האנליסטים ל-2026
שירי חביב-ולדהורן 08.01.2026
ד''ר אד ירדני / צילום: Reuters, Brendan McDermid
המלצות אנליסטים

האנליסט האופטימי מוטרד: "דברים הלכו לטובתי הרבה זמן, זה מדאיג"
בועז בן נון 07.01.2026
צילומים: שלומי יוסף, איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
בנקים בישראל | בלעדי

"תקנו את כולם": בנק אוף אמריקה בהמלצה למניות הבנקים הישראליים
חזי שטרנליכט 07.01.2026
עיצוב: טלי בוגדנובסקי
כלבי הדאו | בדיקת גלובס

התשואה המפתיעה שהניבו 10 המניות שהיו הגרועות ביותר בת"א
שירי חביב-ולדהורן 07.01.2026