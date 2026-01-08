קריפטו, סייבר וגם אפליקציה ללימוד שפות: חביבות האנליסטים ל-2026

אחרי שלוש שנים רצופות של עליות דו־ספרתיות במדדי וול סטריט, גם שנת 2026 שנפתחה אך לפני מספר ימים אינה מראה בשלב זה סימנים של התעייפות. כך המדדים המובילים S&P 500 ודאו ג'ונס רשמו כבר בשבוע המסחר הראשון של השנה שיאים חדשים. כמובן שעוד מוקדם מאוד לנבא איך תיראה השנה כולה, אך בבנקי ההשקעות המרכזיים בארה"ב מסמנים כמה מניות מומלצות להשקעה ב־2026.

● "תקנו את כולם": בנק אוף אמריקה בהמלצה מדהימה למניות הבנקים הישראליים

● "הדרך המהירה לפשוט רגל": ההמלצות והאזהרות של משקיעים בכירים בוול סטריט

אלה כמה מההמלצות הבולטות:

קנטור: חברות אוצר | Bitmine ושארפלינק המחזיקות באת'ריום

שנת 2025 הסתמנה בהתחלה כשנה של ראלי למטבעות קריפטו, אך הסתיימה עם ירידת מחירים של 6.3% בביטקוין ושל 11% באת'ריום. בקנטור מזהים הזדמנות בשתי חברות אוצר שמחזיקות באת'ריום, ומתחילים לסקר אותן בהמלצות "תשואת יתר": מדובר במניית Bitmine שמחיר היעד שהם נותנים לה, 39 דולר, משקף פרמיה של 20.6% על מחיר השוק, ובמניית שארפלינק שמקבלת מחיר יעד של 15 דולר, הגבוה ב־45.1% מהמחיר בנאסד"ק.

חברות אוצר (Treasury Companies) מתמקדות ברכישה והחזקה של נכסים דיגיטליים, ובשנה האחרונה מספר החברות האלה גדל והיה טרנד בולט בוול סטריט. בקנטור מציינים שחברות אוצר מספקות לגופים מוסדיים גישה לשוק בלי להחזיק במטבעות באופן ישיר.

ביטמיין הונפקה לפני שנה וזינקה ב־2025 ב־239% לשווי של 13.8 מיליארד דולר, ושארפלינק עלתה ב־16.4% לשווי של 2 מיליארד דולר. האנליסטים בקנטור כותבים על ביטמיין כי "גדול יותר זה טוב יותר": לדבריהם, בחברות אוצר יש צורך בגיוסי הון (לצורך רכישת נכסים דיגיטליים) ומלבד סטרטג'י (שהיא החברה הבולטת והוותיקה בתחום) אין עוד חברה שמצליחה בכך כמו ביטמיין. הם מציינים שהמניה סחירה מאוד, ושהחברה מחזיקה כיום באת'ריום בשווי 12 מיליארד דולר. "אנחנו אוהבים את יחס הסיכון/סיכוי", כתבו.

ב־Sharplink הם מציינים לטובה את ההנהלה המנוסה בקריפטו, וכן שהחברה נסחרת כיום בדיסקאונט של 23% על שווי האת'ריום שלה - מה שמהווה להערכתם נקודת כניסה אטרקטיבית להשקעה.

אופנהיימר: אבטחת סייבר | Okta ו־Zscaler, וגם חברת הדאטה JFrog מישראל

באופנהיימר בוחרים את המניות המועדפות שלהם בתחום הדאטה ואבטחת הסייבר לשנת 2026, וממליצים בין היתר על שתי חברות אבטחת הסייבר Okta ו־Zscaler. השתיים זוכות להמלצת "תשואת יתר" עם מחירי יעד שמשקפים פרמיה דו־ספרתית גבוהה: ב־Okta היעד הוא 120 דולר, פרמיה של 32.8%, וב־Zscaler המחיר הוא 345 דולר המשקף פרמיה של 55.4%. שווי השוק של Okta הוא 16 מיליארד דולר, אחרי עלייה צנועה יחסית של 9.7% במניה ב־2025, ו־Zscaler נסחרת בשווי 35.4 מיליארד דולר אחרי עלייה של 25.7%.

באופנהיימר מציינים שאמנם הסנטימנט הנוכחי בשוק כלפי Okta הוא שלילי, אך המניה היא הבחירה המועדפת שלהם (Top Pick). הם מעריכים שחברת הסייבר נמצאת בעמדה טובה עם פוטנציאל צמיחה דו־ספרתי ב־2026, בין היתר בזכות מוצרים חדשים וביקושים גוברים בתחום אבטחת סוכני AI.

גם Zscaler היא Top Pick של אופנהיימר, בזכות מנועי הצמיחה שלה ורכישות שביצעה לאחרונה, שמחזקות את הפלטפורמה שלה, לצד השווי האטרקטיבי להערכתם.

במקביל מציינים באופנהיימר עוד מניות מומלצות בתחומי הסייבר והדאטה: MongoDB שמספקת פלטפורמה מבוססת ענן לניהול דאטה, ו־Snowflake שהפלטפורמה שלה מיועדת לניהול דאטה בענן. גם JFrog מישראל מוזכרת כאחת מהמניות הבולטות בתחום ומומלצת ב"תשואת יתר".

ג'פריס: בנקים אמריקאים גדולים | מורגן סטנלי וגולדמן זאקס

עונת הדוחות לרבעון הרביעי ולשנת 2025 כולה תיפתח באופן רשמי בשבוע הבא, עם פרסום מספר דוחות של בנקים גדולים, ביניהם מורגן סטנלי וגולדמן זאקס. לקראת הדוחות, בבנק ההשקעות ג'פריס העלו את מחירי היעד למניות שני הבנקים ונותרו בשניהם עם המלצות "קנייה". מחיר היעד של גולדמן זאקס עלה מ־898 דולר ל־1,087 דולר, גבוה ב־13.8% ממחיר המניה בניו יורק, ובמורגן סטנלי מחיר היעד עלה מ־186 דולר ל־212 דולר, פרמיה של 12.9%.

מניות שני הבנקים זינקו ב־2025 בשיעורים דו־ספרתיים, של 57.6% בגולדמן זאקס ו־45.2% במורגן סטנלי. העלאת מחירי היעד של המניות על ידי ג'פריס מגיעה על רקע ציפייה, שדוחות הרבעון הרביעי של 2025 ישקפו עוד רבעון חזק של מסחר. הם מזכירים גם שהיה רבעון חזק למדי בשוק המיזוגים והרכישות ומציינים מספר עסקאות גדולות שנסגרו במהלכו, ושהבנקים ייהנו מתשלומים עליהן כיועצים לחברות. הן במקרה של גולדמן זאקס והן במקרה של מורגן סטנלי, בג'פריס צופים שהרווח הנקי למניה בדוחות הרבעון הרביעי יהיה גבוה מקונצנזוס האנליסטים הנוכחי.

בנק אוף אמריקה: אפליקציית לימוד שפות | דואולינגו, אבל גם וולט דיסני

מניית דואולינגו הייתה בין המניות המאכזבות בשנת 2025, כאשר בניגוד למגמה הכללית בשווקים היא נפלה בשנה זו ב־45.9%, בין היתר בשל תוצאות כספיות ותחזיות שאכזבו את המשקיעים.

דואולינגו, אפליקציה ללימוד שפות, נסחרת כיום בנאסד"ק לפי שווי שוק של 8.3 מיליארד דולר, ובבנק אוף אמריקה מזהים בה הזדמנות השקעה. לפיכך מעלים שם את ההמלצה למניה מ"נייטרלי" ל"קנייה", תוך שהם מעדכנים את מחיר היעד ל־250 דולר, שמשקף פרמיה של 39.7% על המחיר הנוכחי.

להערכת כלכלני הבנק, המסגור של דואולינגו כאפליקציה חינוכית מפספס את ההזדמנויות והערך החבויים בה בתור אפליקציה בידורית. "באמצעות משחקים, דואולינגו היא סופר־אפליקציית גיימינג עם פוטנציאל להפוך לאחת מהגדולות בתחום", הם מעריכים. לדבריהם, הצעת הערך של דואולינגו כמוצר בידורי לא משתקפת בתחזיות הצמיחה. כלכלני הבנק מזכירים שהחברה מציעה מעל 150 קורסי שפות לצד לימודי שחמט, מוסיקה ומתמטיקה, שנוספו ומרחיבים את היקף השוק שאליו החברה פונה.

מניה מומלצת נוספת של בנק אוף אמריקה היא ענקית הבידור וולט דיסני, שנסחרת בשווי של 206 מיליארד דולר אחרי עלייה צנועה של 3.3% במניה ב־2025. בבנק נוקבים במחיר יעד של 140 דולר לוולט דיסני, שגבוה ב־22.2% ממחיר המניה הנוכחי בניו יורק.