תקופת שלוש השנים האחרונות הייתה מהטובות ביותר של מדד S&P 500 אי פעם, עם עלייה של כ־80% מתחילת 2023 ועד ל־31 בדצמבר 2025. עדיין בוול סטריט חושבים שהמסיבה רק מתחילה.

● שנה רביעית של עליות? אנליסטים אופטימיים לגבי 2026, אך עם כוכבית

● הבנק שממליץ: הגדילו חשיפה למניות וחפשו הזדמנויות בסין

מעטים אמנם מאמינים שהזמנים הטובים יימשכו לנצח, אך קשה למצוא בנק גדול שאינו חוזה עליות נוספות בשנת 2026. עם זאת, ישנן דאגות רבות בנוגע להערכות השווי המנופחות של חברות בינה מלאכותית, לכיוון שאליו יילכו הריביות ובאשר להתפתחויות בוושינגטון.

הג'ורנל פנה לחמישה משקיעים שיספרו היכן הם שמים את כספם:

אלכס צ'אלוף, Bernstein Private Wealth | אופטימי לגבי צמיחה בארה"ב

מנהל ההשקעות הראשי ב־Bernstein Private Wealth Management, הוא בין המודאגים מההשלכות של העליות העצומות בשנה החולפת במניות בינה מלאכותית (AI). הוא נשאל לא מעט בנושא על ידי לקוחות לאורך השנה, וכיום הוא תומך בגישה כירורגית יותר בבחירת מניות.

"מצד אחד הם מתלהבים מהתשואות, מצד שני הם מפחדים מהשלב הבא, כי אמרתי להם ש'זה כמו שהיה בשנות ה־90'", מספר צ'אלוף, בהתייחסו לשיא בועת הדוט.קום. "אנחנו בדעה שיש עדיין לאן לעלות, אבל גם לזה יהיה סוף".

צ'אלוף לא ממהר להיפטר ממניות AI, אך הוא עוזר בשמחה ללקוחות מודאגים שמעוניינים בהגנה מפני ירידות במדד כולו, או בקומץ מניות טכנולוגיה גדולות בודדות. אחד הכלים שהוא ממליץ להשתמש בהם הוא קרנות סל (ETF) עם 'באפר', שמטרתן לרכך את תנודות השוק, אשר מציעות לדבריו "חשיפה מסוימת לעליות עם הגנה מוגדרת או משתנה, ורמה גבוהה של נראות, שקיפות ונזילות".

בחברת ברנשטיין הכינו רשימה של "מפסידני הבינה המלאכותית", שאליה מכניסים חברות עם עומסי חוב גבוהים ותזרים מזומנים חופשי נמוך. כאלו שזכו להייפ של ה־AI אך ייתכן שחסרים להן היסודות כדי לשרוד מרוץ חימוש.

צ'אלוף אופטימי עם זאת בנוגע לצמיחה בארה"ב, במיוחד אם בית המשפט העליון יבטל בסופו של דבר את המכסים שהטיל הנשיא טראמפ: "נראה לי שקצת מתעלמים מהאפשרות הזו. צעד כזה יכול להפחית את הלחצים האינפלציוניים, לאפשר קיצוצי ריבית נוספים ולהאיץ את הכלכלה".

על הבינה המלאכותית: "יש עדיין לאן לעלות, אבל יהיה לזה סוף"; כלי להגנה מתנודתיות: קרנות סל (ETF) עם "באפר"; ביטול מכסי טראמפ יקפיץ את הכלכלה האמריקאית

סאירה מאליק, Nuveen | לא מודאגת מהריכוזיות ב־S&P 500

שורי הטכנולוגיה מצביעים על הבדל מרכזי בין התקופה הנוכחית לבין בועת הדוט.קום: החברות היקרות ביותר כיום - אנבידיה, מיקרוסופט, אלפבית - הן מהרווחיות ביותר בהיסטוריה. והרווחים שלהן עוד צומחים במהירות.

סאירה מאליק, המפקחת על 1.4 טריליון דולר כמנהלת השקעות ראשית בחברת Nuveen, חושבת שיש עוד מקום למסחר במניות הטכנולוגיה וה־AI, והיא מתכננת להוסיף עוד מהן לכמה מההחזקות המועדפות עליה בשנת 2026. מבחינתה הכול מסתכם ברווחים.

רווחי ענקיות הטכנולוגיה המכונות 'שבע המופלאות', יחד עם יצרנית השבבים ברודקום - קבוצה שמאליק מכנה כעת "שמונה הגדולות" (The Great Eight) - צפויים לגדול ב־24% השנה, הרבה יותר מפי שניים מהתחזית לרווחי מדד S&P 500 כולו.

"אנו סבורים שצמיחת הרווחים והצמיחה העתידית מצדיקות את התמחורים הגבוהים בטכנולוגיה, שתמשיך לשלוט ולהוביל את ה־S&P 500 מעלה", אמרה מאליק.

העלייה הדומיננטית וארוכת השנים של מניות הטכנולוגיה, הביאה לכך שקומץ מהחברות הגדולות מהוות נתח גדול מאי פעם במדד S&P 500, מה שעורר דאגה בקרב משקיעים מפני סיכון הריכוזיות. מאליק אינה מייחסת לכך חשיבות רבה: "לא בטוח שהשוק מוכרח להתרחב כדי שיהיה בריא. אנו חיים בעולם של דומיננטיות טכנולוגית כבר עשור ברציפות... כל עוד יש את הכוח ליצור רווחים, לשם המניות ילכו", אמרה.

מעבר למניות, ב־Nuveen צופים שאג"ח מוניציפליות והשקעות פרייבט אקוויטי יתאוששו בשנת 2026. היצע גדול במיוחד של אג"ח מוניציפליות חדשות הוביל בשנה שעברה לכך שהן יפגרו אחרי אג"ח חייבות במס, מגמה שמאליק צופה שתתהפך ב"מסחר של השלמות" (catch־up trade). הפרייבט אקוויטי צפוי להפיק תועלת מריביות נמוכות יותר ומעלייה בפעילות העסקאות, כפי שאמרה ללקוחותיה.

סבורה כי "צמיחת הרווחים והעתידית מצדיקות תמחורים גבוהים בטכנולוגיה". למניות שבע המופלאות + ברודקום צופה עלייה של 24% השנה, יותר מכפול רווחי S&P 500; אפיקים מעניינים נוספים: אג"ח מוניציפליות ופרייבט אקוויטי

ג'ק אבלין, Cresset Capital | "אפקט עושר מתעתע"

מבחינת אבלין, אסטרטג ההשקעות הראשי ב־Cresset Capital, סיכון הריכוזיות אינו סוגייה רק של שוק המניות. הוא מודאג מהנתח הגדל מקרב הוצאות הצרכנים שמגיע מאנשים עשירים, מה שלדבריו מעמיד גם את הכלכלה בסיכון. "השגשוג מצטמצם גם בוול סטריט וגם במיין סטריט (המסחר הכללי), וזה כנראה יוצר פגיעות. מיעוט מהמשתתפים אחראים לרוב התוצאות", הדגיש אבלין.

בעלי מניות חשים אפקט עושר שגורם להם להוציא כסף באופן חופשי יותר. אולם, מצב זה יכול להשתנות במהירות במהלך ירידה בשוק, מזהיר אבלין, ולהוביל לתרחיש שבו ירידה בשוק המניות עלולה לדחוף את הכלכלה למיתון.

Cresset התמקדה לאחרונה במניות ערך ובמניות קטנות, בציפייה ששני הסוגים ייהנו מהפחתות ריבית ומעלויות מימון נמוכות יותר השנה.

בכל הנוגע לבינה מלאכותית, אבלין אינו מוכן לבחור מנצחים ומפסידים: "אין לי כדור בדולח. אז לעת עתה אנו קונים הכול, וההצלחות בסופו של דבר יקזזו את ההפסדים".

מודאג מהריכוזיות בצריכה הפרטית שתסכן את הכלכלה ותגרור למיתון. ב-AI: "קונים הכול", ובשוק הכללי מתמקד במניות ערך ובמניות קטנות

לארי אדם, Raymond James | שנה מתונה יותר למניות

לארי אדם, מנהל ההשקעות הראשי של 'ריימונד ג'יימס', סבור כי שנת 2026 תהיה מתונה יותר עבור מניות, עם עלייה של כ־4% במדד S&P 500. שווי המניות יתקשה לעלות מהיקפו כיום, ולכן העליות במניות יצטרכו להגיע מצמיחת רווחים, לדבריו. "אני חושב שהשוק חשוף לאכזבה מסוימת, לאחר זמן כה רב של תנודתיות נמוכה באופן יוצא דופן", אמר.

ריימונד ג'יימס מוסיפה השנה הימורים על מגזרי התעשייה ומוצרי הצריכה הלא חיוניים. הימור על מגזר התעשייה נראה כמו מהלך עקיף על AI, מאחר שחברות המגזר משמשות כספקיות לחברות שירות ואחרות, המסייעות בבניית תשתית ליישומים אלה.

אדם מעריך כי מגזר מוצרי הצריכה הלא חיוניים צפוי להרוויח מעלייה בהוצאות הצרכנים, כאשר החזרים גדולים של מס כתוצאה מ"החוק הגדול והיפה" של ממשל טראמפ, יגיעו לכיסי הציבור באביב הקרוב.

חוזה עלייה של כ־4% במדד S&P 500 השנה; מגדיל הימורים על מגזרי התעשייה ומוצרי הצריכה הלא חיוניים

רוב ארנוט, Research Affiliates | "ב'שיבוש שוק' יש

בעיקר מפסידים"

האם יש בועת בינה מלאכותית? רוב ארנוט, מייסד ויו"ר Research Affiliates, סבור שכן, אך סקפטי לגבי הסיכוי להרוויח מהרעיון הזה. "לעשות שורט על בועה זו דרך מהירה מאוד להגיע לפשיטת רגל", אמר. "בועות עלולות להימשך זמן רב יותר ולהסלים יותר ממה שאפשר לדמיין".

כמו רבים בוול סטריט, ארנוט משוכנע שה־AI זה "הדבר האמיתי" ושהמהפכה הטכנולוגית כבר בדרך. אך הוא גם מזהיר מכך שלמהפכות טכנולוגיות נדרש זמן כדי להתממש, וכי מוקדם לדעת מי יהיו החברות שיצליחו. הוא הזכיר כי בזמן הדוט.קום, לוסנט ונוקיה היו בין החברות היקרות ביותר בעולם.

"עוד מתקופת המהפכה התעשייתית, בכל פעם שמתרחש 'שיבוש' שוק משמעותי, יש מנצחים ויש מפסידים. הרבה מפסידים," ציין, והוסיף כי "המשבשים עלולים לחוות שיבושים בעצמם".

ארנוט מנהל כיום אסטרטגיה שמפחיתה אוטומטית חשיפה למניות, אם התמחורים שלהן עולים במהירות. "בדיוק כפי שקנייה הדרגתית לאורך זמן היא דרך מוכרת לבנות פוזיציה במשהו זול, כך מכירה הדרגתית היא דרך מצוינת להפחית חשיפה למה שמוגזם ויקר", הוא אמר.

את הרווחים שנצברו לו מהפחתת החשיפה לשמות שצומחים במהירות, ארנוט מנצל כדי להשקיע בתחומים שנראים זולים יותר ומוערכים פחות, ומגוון את תיק ההשקעות עם מניות בינלאומיות ומניות ערך.

משוכנע שיש בועה ב-AI ומזהיר מכך של"מהפכות טכנולוגיות נדרש זמן כדי להתממש". מגוון את תיק ההשקעות עם מניות בינלאומיות ומניות ערך