התותח הישראלי החדש שיודע להתמודד עם האיום האיראני

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1המערכת החדשה של אלביט שעשויה לשלוט במלחמה הקרובה עם איראן

התותח המתנייע SIGMA 155 תוצרת אלביט "שולט בשדה הקרב המודרני ועשוי לשלוט במלחמה הקרובה עם איראן" פורסם בנשיונל אינטרס, מגזין אמריקאי לענייני מדיניות חוץ, ביטחון לאומי וגאו־פוליטיקה.

"בעוד הסדר האזורי במזרח התיכון עובר שינוי יסודי כאשר איראן מצויה על סף קריסה פנימית, ישראל נדרשת כעת להיערך למלחמה רחבה יותר", נכתב. "לישראל חייבות להיות מערכות הגנה מתקדמות" כדי להתמודד עם טהרן, שמאחוריה "עומד מערך טילים עצום, לצד נחילים של כטב"מים מתקדמים ונשק היפרסוני". כעת, התותח המתניע החדש של אלביט "כולל שורה של חידושים, בהם טוען אוטומטי, שמאיץ את זמני הטעינה ומאפשר לו להתמקם מחדש ביתר קלות לאחר כל ירי".

"אם לשפוט לפי פינוי הדיפלומטים הרוסים מישראל, לפחות חלק מבעלות בריתה של איראן סבורות כי המלחמה האזורית הגדולה עומדת להתחיל בקרוב", נכתב בנשיונל אינטרס. "בתוך מציאות כאוטית זו, קיבלה ישראל את התותח המתנייע הראשון שיוצר בה באופן מקומי. מדובר בחלק ממאמץ רחב יותר של צה"ל להחליף את צי תותחי ה־M109 הוותיק, מתוצרת ארה"ב".

"ה־SIGMA 155 צפוי להתחיל בקרוב בירי ניסויים ראשוני בשטח האימונים. הגדוד הראשון שיצויד בתותח החדש ישתייך לחטיבת התותחנים 282. ישראל מתכננת כי עד סוף העשור יעשו כל יחידות התותחנים בצה"ל שימוש במערכת זו", נכתב.

"מבחינת יכולות, ה־SIGMA 155 מצויד בקנה בקוטר 155 מ"מ ובאורך 52 קליברים, המסוגל לפגוע במטרות במרחק של כ־40 קילומטרים. שלדה גלגלית מעניקה לו ניידות אסטרטגית גבוהה יותר וזמן התמקמות מחדש מהיר יותר לעומת מערכות זחליות", נכתב. "בנוסף, קיים טוען אוטומטי המאפשר לתותח המתנייע החדש לירות עד שמונה פגזים בדקה. כתוצאה מכך, גודל הצוות קטן משמעותית: משבעה לוחמים במערכות ישנות לשלושה בלבד. הדבר לא רק מצמצם את הצורך בכוח אדם, אלא גם מפשט את הלוגיסטיקה", נכתב.

מתוך הנשיונל אינטרס, מאת ברנדון ג'יי. וייכרט. לקריאת הכתבה המלאה.

2האם המשטר האיראני ישרוד?

איראן על סף קריסה. "בערים שונות מפגינים נגד אינפלציה חסרת תקדים של 42%. אזרח איראני ממוצע זקוק לכ־500 דולר בחודש כדי לגמור את החודש, אך בפועל עומדים לרשותו רק כ־125 דולר. המטבע האיראני איבד יותר ממחצית מערכו בשנה שעברה, מה שהפך מוצרים מיובאים לבלתי־נגישים עבור האדם הפשוט", פורסם באירו אסיה, אתר חדשות וניתוחים גאו־פוליטיים עצמאי. "נכון, שלטון האייתוללות שרד בעבר הפגנות רחבות־היקף דומות, ויצא מהן ללא פגע. אך שאלת מיליון הדולר היא: האם יצליח לשחזר את ההישג גם הפעם?", נכתב.

קארים סדג'אדפור, חוקר בקרן קרנגי לשלום בינלאומי, טען כי הפעם "השלטון לא ישרוד". לדבריו, "הרפובליקה האסלאמית היא כיום משטר זומבי. הלגיטימיות, האידאולוגיה, הכלכלה והמנהיג שלה מתים או גוססים. מה שמחזיק אותה בחיים הוא כוח קטלני. היא הורגת כדי לחיות וחיה כדי להרוג. אכזריות יכולה לדחות את הלוויה של המשטר, אך אינה יכולה להשיב לו דופק".

"איראן ניצבת כיום מול עוינות גלויה מצד האו"ם ואירופה, נוסף על ארה"ב וישראל", נכתב. בנוסף, "סנקציות האו"ם מקיפות ורחבות יותר מהסנקציות האמריקאיות על איראן". במקביל, "רוסיה וסין, שתי בעלות בריתה המרכזיות של איראן וחברות קבועות במועצת הביטחון, לא מיהרו לסייע למשטר האיראני הנתון בלחץ".

למרות הדיכוי של הפגנות קודמות שהתרחשו ב-2023, "מרד אזרחי זה הוא חסר הנהגה ואולי גם חסר כיוון, אך לפי פרשנים הוא עוצמתי".

"נכון ליום שני דווח על מחאות ביותר מ־340 מוקדים בכל 31 מחוזות איראן", נכתב. "המרד השנה מונע יותר מכעס על כישלונותיה הכלכליים של איראן מאשר על כללי האסלאם המדכאים של אנשי הדת. הבדל נוסף הוא שתומכים רבים מבין המפגינים מביעים תמיכה ברזא פהלווי, בנו של השאה שהודח במהפכה האסלאמית של 1979", נכתב. "בסיכומו של דבר, משטר האייתוללות ניצב בצומת דרכים: הוא יכול לבחור ברפורמה ולהמשיך לשרוד או לגווע", נכתב.

מתוך האירו-אסיה, מאת פי. קיי. בלצ’נדרן. לקריאת הכתבה המלאה.

3הוול סטריט ג'ורנל: "בישראל וחמאס נערכים לחידוש הלחימה"

"בישראל וחמאס נערכים לחידוש הלחימה, לאחר שארגון הטרור מסרב להתפרק מנשקו", פורסם בוול סטריט ג'ורנל. "לפי גורמים המעורים בפרטים, צה"ל גיבש תוכניות למבצע קרקעי חדש בשטחי עזה שבשליטת חמאס. במקביל, חמאס מתמקד בשיקום יכולות צבאיות שנפגעו במהלך המלחמה". בנוסף, "חמאס גם קיבל זרימת מזומנים חדשה שאפשרה לו לשוב ולשלם משכורות ללוחמיו באופן סדיר".

"לדברי גורמים ישראלים, אין בשלב זה תוכניות מיידיות לכניסת צה"ל לשטחי עזה שבשליטת חמאס, וישראל מוכנה לאפשר זמן לקידום התוכנית האמריקאית", נכתב.

מאז סיום הפסקת האש, "חמאס הידק את אחיזתו בעזה, דיכא מתנגדים ומינה מפקדים חדשים במקום אלה שנהרגו, וכן החל בשיקום חלק מתשתית המנהרות שנפגעה". בנוסף, "חמאס גם משקם את קופתו באמצעות מזומנים שאוחסנו במנהרות, גביית מסים והזרמות כספים מאיראן". כעת, האפשרות לחידוש הלחימה עולה על רקע בחינתה של ישראל לעימות נוסף עם חיזבאללה ואיראן.

ארז וינר, חוקר במרכז הישראלי לאסטרטגיה, אמר לוול סטריט ג'ורנל כי "לחימה בחמאס כעת תהיה קלה יותר עבור ישראל, משום שאין צורך לחשוש לסיכון חטופים". והוסיף כי סבב לחימה חדש "יהיה הרבה יותר מהיר וקל ממה שאנשים רוצים להאמין. מדובר בהתאמת תוכניות שכבר קיימות למצב הנוכחי".

בנוסף, "חמאס עומד בפני בחירות להנהגה חדשה מחוץ לעזה, שעשויות להכריע אם הארגון יסתכן בסבב לחימה נוסף בהמשך לסירובו להתפרק מנשק", נכתב.

מתוך הוול סטריט ג'ורנל, מאת דב ליבר וסאמר סעיד. לקריאת הכתבה המלאה.