המשלחת הזרה שמבקרת בישראל כדי לבחון רכש ביטחוני

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

משלחת של בכירים יפנים מבקרת בימים אלה בישראל, בין היתר כדי "לבחון מערכות הגנה אווירית וטכנולוגיות בינה מלאכותית וסייבר"; כך דיווחה השבוע סוכנות הידיעות היפנית הרשמית NHK. האתר הסעודי ArabNews, שדיווח גם הוא על הביקור הבוקר (ה'), הרחיב כי מדובר במשלחת של 15 מחוקקים בהווה ובעבר, כולל שר ההגנה היפני לשעבר, וכי הם מתכוונים לבחון גם טכנולוגיות מל"טים ישראליות.

יפן נמצאת בתהליך התעצמות צבאית חסר-תקדים, על רקע המתיחות באסיה מול סין, וכבר הקצתה תקציב התחמשות של עשרות מיליארדי דולרים לשנים הקרובות לטובת רכש ביטחוני. בראש המשלחת עומד אונדרה איצונורי, לשעבר שר ההגנה וכיום מי שעומד בראש המועצה הביטחונית של מפלגת השלטון. הוא פירסם הודעה לפני הביקור, שעדיין מתנהל, בה כתב כי ישראל היא "מובילה עולמית" בתחום הביטחוני, כולל מל"טים, הגנה מטילים וסייבר "מה שיהיה יעיל לגיבוש התפיסה הביטחונית העתידית של יפן".

המשלחת כבר נפגשה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפי הדיווחים, וביקרה בין היתר בירושלים ובאתר הזיכרון לנרצחים במסיבת הנובה בעוטף עזה.

מתוך NHK. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך ArabNews. לקריאת הכתבה המלאה.

2ראש הממשלה נכנע: תוקם ועדת חקירה ממלכתית לחקר הטבח בסידני

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבנז נכנע ללחץ הציבורי, והודיע ביממה האחרונה כי יסכים להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את האירועים סביב הטבח במסיבת חנוכה בחוף בונדי בחודש שעבר, כמו גם את המאבק באנטישמיות באוסטרליה; כך מדווח הבוקר (ה') הגרדיאן הבריטי.

אלבנז סירב בשבועות שאחרי התקפת הטרור, שבה נרצחו 15 בני אדם, רובם יהודים, להקים ועדת חקירה ממלכתית פדרלית, וקיווה להסתפק בוועדה מקומית. אחרי לחץ מצד הקהילה היהודית, האופוזיציה הפוליטית והציבור, הוא שינה את עמדתו. לפי הדיווח הוועדה שתוקם תבחן ארבעה נושאים: מצב האנטישמיות באוסטרליה, ההתמודדות של המשטרה איתה, נסיבות התקפת הטרור וכן חיזוק הלכידות החברתית. הוועדה תוקם ברמה הפדרלית, ולא ברמת מדינת המחוז ניו סאות' וויילס, ותגיש את מסקנותיה בתוך שנה לכל היותר.

שופטת בית המשפט העליון לשעבר וירג'ינה בל צפויה להתמנות לראשות הוועדה, אם כי בקהילה היהודית מתחו עליה ביקורת וגורמים שונים טענו כי היא "מקורבת" מדי ללייבור שבשלטון ובעלת עמדות "שמאליות". האופוזיציה אמרה בתגובה להודעת אלבנז כי היקף החקירה והיקף הממונים עליה אינם מספיקים, ולא הודיעה אם היא תומכת בה נכון לעכשיו.

מאת ג'וש בטלר, קרישאני דנג'י ודן ג'רוויס-ברדי. מתוך הגרדיאן. לקריאת הכתבה המלאה.

3דרישות בבריטניה להתפטרות הקצין שמנע מאוהדי מכבי להגיע למשחק כדורגל

שורת בכירים בבריטניה, כולל מנהיג מפלגת "רפורמה" נייג'ל פארג' ומנהיגת האופוזיציה השמרנית קמי בדנוק, קראו בימים האחרונים להתפטרותו המיידית של הקצין המשטרתי הבכיר שקבע בסתיו האחרון כי אוהדי מכבי תל-אביב מהווים סכנה לציבור, ולכן מנע את הגעתם למשחק ליגת אירופה נגד אסטון-וילה; כך מדווח הבוקר הטלגרף הבריטי.

לאחר האירוע התברר כי הקצין, קרייג מילפורד, התבסס על דוחות בלתי-אמינים מאמסטרדם שהועברו על ידי ארגונים פרו-פלסטיניים, המאשימים את הישראלים באירועים האלימים בנובמבר 2024 אחרי משחק מול אייאקס. פארג' האשים את הקצין בהפצת "מיסאינפורמציה". בירמינגהאם, שבה התקיים המשחק, ידועה כמעוז של פעילים אנטי-ישראלים ויש בה אוכלוסייה מוסלמית גדולה.

לפי העיתון, התברר כי שניים מחברי המועצה שקיבלו את ההחלטה לאסור על נוכחות אוהדים ישראלים, בעידוד המשטרה, קראו בעבר להחרים את הקבוצה הישראלית. הקצין הופיע השבוע בפני ועדה של הפרלמנט, בה חברה גם מנהיגת האופוזיציה בדנוק, ולא הסביר מדוע המשטרה "נכנעה" לאיומים מצד פעילים פרו-פלסטיניים שדרשו למנוע את הגעת האוהדים. "הוא צריך ללכת היום", אמר פארג' בנוגע למילפורד, לפי הדיווח.

מאת טוני דייבר. מתוך הטלגרף. לקריאת הכתבה המלאה.