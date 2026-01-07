על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● החוקר שטוען: לבנון חייבת להתרחק מסעודיה, ולהתקרב לישראל

● התשואה המפתיעה שהניבו 10 המניות שהיו הגרועות ביותר בת"א בשנה הקודמת

1נחשף: רחפנים "ריגלו" אחרי פריסת מערכת החץ הישראלית בגרמניה

בחודש שעבר נחנכה בבסיס קטן, ביערות שמדרום לברלין, היכולת המבצעית של מערכת החץ 3 להגן על גרמניה מפני טילים בליסטיים. נציגי משרד הביטחון הישראלי, שגריר ישראל בגרמניה, מפקד חיל האוויר הגרמני ורבים אחרים השתתפו בטקס ההיסטורי שבו נמסרה לגרמנים המערכת המבצעית, אותה רכשו ב-3.5 מיליארד אירו.

כעת מתברר, לפי דיווח בשפיגל, כי רחפנים או מל"טים תועדו כשהם מנסים לרגל אחר הצבת והפעלת המערכת בימים שלפני הטקס. למרות שנפרסו מערכות לשיבוש אלקטרוני באזור, בדיוק בשל חשש זה, "הצבא הגרמני לא הצליח ליירט את כלי התעופה", כתב היום השפיגל.

לפי הדיווח, ב-1 בדצמבר ב-16:40 אחרי הצהריים (יומיים לפני הטקס הרשמי) זוהו "שלושה כלי טיס בגובה של 100 מטר מעל האתר". מל"ט גרמני צילם את אחד מהם. הצבא הגרמני ניסה ליירט אותו באמצעות נשק קל, ונכשל. לא ברור מי עומד מאחורי הניסיון, נכתב בדיווח, וחיל האוויר הגרמני "הגיש תלונה למשטרה בנושא".

מתוך השפיגל. לקריאת הכתבה המלאה.

2פרטים על היכולות החדשות של מטוסי ה-F-15 שיימכרו לישראל

במקביל לביקור ראש הממשלה בנימין נתניהו בפלורידה לפגישה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בחודש שעבר, הסכימו שתי המדינות על עסקת ענק לרכש ישראלי של לפחות 25 מטוסי F-15 מגרסה חדשה, בעלות של 8.6 מיליארד דולר.

הדגם החדש ייקרא F15-IA, ואתר החדשות הצבאיות האמריקאי 19fortyfive פירט היום (ד') את חלק מהשינויים שייערכו במודלים הקיימים כחלק מהעסקה. לפי האתר, באותו אופן שמטוסי ה-F-35 שארה"ב סיפקה לישראל עברו התאמות שהפכו אותו למודל ייחודי, כך ייעשה גם במטוסי ה-F-15 החדשים. בין השאר: תוספת של מכלי דלק תצורתיים (CFT), הנמצאים מחוץ למטוס אך מותאמים לצורתו, כדי לאפשר טווח טיסה ארוך יותר; "פינוי מקום" בגחון המטוס כדי לאפשר יכולת נשיאת נשק גבוהה יותר ובמיוחד - התאמה של המטוס לשימוש בטילים ובפצצות מפיתוח ישראלי, בניגוד לדגמים הקיימים המאפשרים שימוש בעיקר בנשק תוצרת ארה"ב.

האתר מפרט את הדינמיקה של היחסים בין ארה"ב לישראל שהניבה את האפשרות לישראל לקבל מטוסים "מותאמים אישית", בשם השמירה על יתרון טכנולוגי שארה"ב הבטיחה לישראל לעומת שכנותיה. לפי האתר, העסקה מוכיחה כי למרות הנהירה למטוסי קרב מהדור החמישי (כמו ה-F35), "יש עדיין מקום למטוסי קרב בעלי קבלות מהדור הרביעי, אך עם מודרניזציה הכרחית".

מאת קיילב לרסון, מתוך אתר החדשות הביטחוניות 19fortyfive. לקריאת הכתבה המלאה.

3הממשלה הבריטית נאבקת בגל חרמות כלכליים נגד ישראל

הממשלה הבריטית מנסה להיאבק בשורת חרמות שהטילו מועצות מקומיות במדינה על שיתוף פעולה כלכלי כלשהו עם ישראל; כך מדווח השבוע הטלגרף הבריטי. לפי הדיווח, שורת מועצות מקומיות כמו אלו באוקספורד, איזלינגטון וניוקאסל העבירו בחודשים האחרונים החלטות בנוגע להטלת חרם כולל על שיתוף פעולה עם חברות ישראליות, בשל האשמות בשיתוף פעולה עם הצבא או "גריפת רווחים מהכיבוש". רוב המועצות נשלטות על ידי נבחרי ציבור ממפלגת הלייבור שבשלטון.

בימים האחרונים הודיע להם השר הרלוונטי בממשלה כי הן עומדות בפני תביעה אפשרית וכי הן "עומדות בפני הסיכון להיאלץ להשיב כספים" לחברות שייפסלו בשל אימוץ מדיניות ה-BDS. בעוד חלק מהמועצות "מגבילות" את החרם רק לחברות ביטחוניות או כאלו "המעורבות בכיבוש", אחרות כבר הכריעו להטיל חרם גורף יותר. החרם כולל הימנעות מהשקעה בחברות ישראליות של קרנות הפנסיה של המועצה וצעדים אחרים.

ראש הממשלה סטראמר, מציין הטלגרף (מהצד השמרני של המפה הפוליטית בבריטניה), סירב לאמץ הצעה של המפלגה השמרנית לאסור על מועצות להסיט השקעות מחברות ישראליות באופן גורף. האופוזיציה השמרנית ביקרה בחריפות את מה שהגדירה "אוזלת יד" של הממשלה", ואמרה כי הדבר מעודד אנטישמיות ועמדות קיצוניות, "בניסיון ציני לזכות בקולות נוספים".

מאת דניאל מרטין, מתוך הטלגרף. לקריאת הכתבה המלאה.