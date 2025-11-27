אסון בהונג קונג, מהפכה צבאית באפריקה ועוד חדשות מהעולם

סין

עשרות הרוגים בשריפה קטלנית בהונג קונג

עשרות בני אדם נהרגו וקרוב ל־300 נוספים דווחו כנעדרים בשריפה הקטלנית ביותר בהונג קונג בעשרות שנים. השריפה התפשטה במהירות דרך מתחם מגורים רב־קומות, וכוחות החירום הצליחו לחלץ תושבים מהבניינים הבוערים עד שעות הבוקר המאוחרות. מאות תושבים פונו כשהאש התפשטה בשבעה מתוך שמונת המגדלים במתחם. להבות ועשן סמיך יצאו מחלונות הבניינים.

האירוע הקשה החל ביום רביעי אחר הצהריים במתחם המגורים Wang Fuk Court ברובע טאי פו, פרבר בשטחי הצפון. בשלב זה, המשטרה המקומית עצרה שלושה חשודים במעשה.

אינדונזיה

דוח חדש קובע: טוקיו היא כבר לא העיר הגדולה בעולם

דוח חדש של האו"ם קבע כי ג'קרטה, בירת אינדונזיה, היא העיר הגדולה בעולם עם 41.9 מיליון תושבים. עיר החוף הנמוכה, הממוקמת במערב האי ג'אווה הצפוף, עלתה מהמקום השני והחליפה את טוקיו שהחזיקה בתואר מאז ההערכה האחרונה של האו"ם בשנת 2000.

במקום השני נמצאת דאקה, בירת בנגלדש המאוכלסת בצפיפות, עם 36.6 מיליון תושבים. העיר קפצה למקום השני מהמקום התשיעי, וצפויה להפוך לעיר הגדולה בעולם עד 2050. טוקיו, עם אוכלוסייה יציבה יחסית של 33.4 מיליון תושבים, ירדה למקום השלישי.

תחזית העיור העולמית לשנת 2025 של המחלקה הכלכלית והחברתית של האו"ם מגלה כי מספר מגה־ערים - אזורים עירוניים עם יותר מ־10 מיליון תושבים - גדל ל־33, פי ארבעה מהשמונה שהיו קיימות ב־1975.

גינאה־ביסאו

גבולות המדינה נסגרו, הנשיא נעצר: מהפכה צבאית באפריקה

קציני צבא גינאה־ביסאו השתלטו על המדינה לאחר בחירות נשיאותיות סוערות. קצינים הכריזו שהם לוקחים "שליטה מוחלטת" וסגרו את גבולות המדינה, שלושה ימים אחרי שני המועמדים העיקריים טענו לניצחון.

בהצהרה ששודרה בטלוויזיה הממלכתית, קציני הצבא הודיע על הקמת "פיקוד עליון להשבת הסדר" שישלוט במדינה עד להודעה חדשה. לפני כן, נשמעו יריות ליד מטה ועדת הבחירות, ארמון הנשיאות ומשרד הפנים. בתקשורת הזרה דווח כי הנשיא המכהן אומרו סיסוקו אמבאלו נעצר במהלך ההפיכה. הקצינים טענו שהם פועלים כדי לסכל מזימה של פוליטיקאים שזכו לתמיכתו של "ברון סמים ידוע", והטילו עוצר לילי במדינה.

גינאה־ביסאו היא מדינה עם 2.2 מיליון תושבים, שההכנסה השנתית הממוצעת שלה עומדת על 963 דולר בלבד.

איטליה

חוק חדש ומחמיר נגד רצח נשים

הפרלמנט באיטליה אישר ביום שלישי חוק המגדיר רצח נשים כעבירה בפני עצמה בחוק הפלילי, שדינה מאסר עולם. עד כה, החוק האיטלקי הכיר בנסיבות מחמירות רק כשהרוצח היה בן זוג או קרוב משפחה של הקורבן. החוק החדש מרחיב את ההגדרה לרצח המבוסס על מגדר הקורבן.

ההצבעה התקיימה ביום הבינלאומי למיגור האלימות נגד נשים, שנקבע על ידי עצרת האו"ם, וזכתה לתמיכה רחבה בפרלמנט האיטלקי. החקיקה, שמגובה על ידי ממשלת ראש הממשלה ג'ורג'ה מלוני, באה בעקבות סדרת מעשי רצח ואלימות של נשים באיטליה.