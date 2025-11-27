ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם אסון בהונג קונג, מהפכה צבאית באפריקה ועוד חדשות מהעולם
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
זום גלובלי

אסון בהונג קונג, מהפכה צבאית באפריקה ועוד חדשות מהעולם

הונג קונג מתמודדת עם השריפה הגדולה ביותר בעשרות שנים • גינאה־ביסאו תחת עוצר בעקבות מהפכה צבאית • ובאיטליה - חוק חדש מגדיר רצח נשים כעבירה נפרדת • זום גלובלי, מדור חדש

תומר שמאי 20:00
זום גלובלי / צילום: Reuters
זום גלובלי / צילום: Reuters

סין

עשרות הרוגים בשריפה קטלנית בהונג קונג

עשרות בני אדם נהרגו וקרוב ל־300 נוספים דווחו כנעדרים בשריפה הקטלנית ביותר בהונג קונג בעשרות שנים. השריפה התפשטה במהירות דרך מתחם מגורים רב־קומות, וכוחות החירום הצליחו לחלץ תושבים מהבניינים הבוערים עד שעות הבוקר המאוחרות. מאות תושבים פונו כשהאש התפשטה בשבעה מתוך שמונת המגדלים במתחם. להבות ועשן סמיך יצאו מחלונות הבניינים.

מה קורה לצוות כשחללית מתנתקת מהמסלול ועוד חדשות מהעולם
איראן מנסה לשכנע את המדינה הגרעינית: תתמכי בנו מול ישראל

האירוע הקשה החל ביום רביעי אחר הצהריים במתחם המגורים Wang Fuk Court ברובע טאי פו, פרבר בשטחי הצפון. בשלב זה, המשטרה המקומית עצרה שלושה חשודים במעשה.

שריפה קטלנית בהונג קונג / צילום: Reuters, ZUMA Press Wire
 שריפה קטלנית בהונג קונג / צילום: Reuters, ZUMA Press Wire

אינדונזיה

דוח חדש קובע: טוקיו היא כבר לא העיר הגדולה בעולם

דוח חדש של האו"ם קבע כי ג'קרטה, בירת אינדונזיה, היא העיר הגדולה בעולם עם 41.9 מיליון תושבים. עיר החוף הנמוכה, הממוקמת במערב האי ג'אווה הצפוף, עלתה מהמקום השני והחליפה את טוקיו שהחזיקה בתואר מאז ההערכה האחרונה של האו"ם בשנת 2000.

במקום השני נמצאת דאקה, בירת בנגלדש המאוכלסת בצפיפות, עם 36.6 מיליון תושבים. העיר קפצה למקום השני מהמקום התשיעי, וצפויה להפוך לעיר הגדולה בעולם עד 2050. טוקיו, עם אוכלוסייה יציבה יחסית של 33.4 מיליון תושבים, ירדה למקום השלישי.

תחזית העיור העולמית לשנת 2025 של המחלקה הכלכלית והחברתית של האו"ם מגלה כי מספר מגה־ערים - אזורים עירוניים עם יותר מ־10 מיליון תושבים - גדל ל־33, פי ארבעה מהשמונה שהיו קיימות ב־1975.

גינאה־ביסאו

גבולות המדינה נסגרו, הנשיא נעצר: מהפכה צבאית באפריקה

קציני צבא גינאה־ביסאו השתלטו על המדינה לאחר בחירות נשיאותיות סוערות. קצינים הכריזו שהם לוקחים "שליטה מוחלטת" וסגרו את גבולות המדינה, שלושה ימים אחרי שני המועמדים העיקריים טענו לניצחון.

בהצהרה ששודרה בטלוויזיה הממלכתית, קציני הצבא הודיע על הקמת "פיקוד עליון להשבת הסדר" שישלוט במדינה עד להודעה חדשה. לפני כן, נשמעו יריות ליד מטה ועדת הבחירות, ארמון הנשיאות ומשרד הפנים. בתקשורת הזרה דווח כי הנשיא המכהן אומרו סיסוקו אמבאלו נעצר במהלך ההפיכה. הקצינים טענו שהם פועלים כדי לסכל מזימה של פוליטיקאים שזכו לתמיכתו של "ברון סמים ידוע", והטילו עוצר לילי במדינה.

גינאה־ביסאו היא מדינה עם 2.2 מיליון תושבים, שההכנסה השנתית הממוצעת שלה עומדת על 963 דולר בלבד.

מהפכה צבאית באפריקה / צילום: Reuters, Luc Gnago
 מהפכה צבאית באפריקה / צילום: Reuters, Luc Gnago

איטליה

חוק חדש ומחמיר נגד רצח נשים

הפרלמנט באיטליה אישר ביום שלישי חוק המגדיר רצח נשים כעבירה בפני עצמה בחוק הפלילי, שדינה מאסר עולם. עד כה, החוק האיטלקי הכיר בנסיבות מחמירות רק כשהרוצח היה בן זוג או קרוב משפחה של הקורבן. החוק החדש מרחיב את ההגדרה לרצח המבוסס על מגדר הקורבן.

צילום: Reuters, Remo Casilli
 צילום: Reuters, Remo Casilli

ההצבעה התקיימה ביום הבינלאומי למיגור האלימות נגד נשים, שנקבע על ידי עצרת האו"ם, וזכתה לתמיכה רחבה בפרלמנט האיטלקי. החקיקה, שמגובה על ידי ממשלת ראש הממשלה ג'ורג'ה מלוני, באה בעקבות סדרת מעשי רצח ואלימות של נשים באיטליה.