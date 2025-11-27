איראן מנסה לשכנע את המדינה הגרעינית: תתמכי בנו מול ישראל

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1הביקורת החריפה על ישראל: הפכה למדינה אימפריאלית במזה"ת

בכתבה חריפה בניו יורק טיימס, שכותרתה "ישראל האימפריאלית במזרח התיכון החדש", נכתב כי המלחמה בין ישראל ללבנון "הואטה אך מעולם לא נפסקה". "מסע של כמה שבועות ללבנון, ישראל וטורקיה מרמז שכרגע, חידוש המלחמה סביר יותר מהתרחבות השלום", נכתב.

לאחר שנתיים של מלחמה, איראן "חלשה יותר" וסוריה "כבר איננה ידידה של טהרן". והמצב בלבנון מציע דוגמה בולטת למזרח תיכון חדש שבו "הזרוע הישראלית כמעט בכל מקום".

"האזור מסתגל למה שעבדולח'אלק עבדאללה, מדען פוליטי בולט באיחוד האמירויות, מכנה 'ישראל האימפריאלית' - מדינה שהורגת אויבים בכל מקום: מלבנון לסוריה, מעזה לאיראן, מתימן לקטאר. תקיפות מקדימות ישראליות הן הנורמה החדשה", נכתב.

גם ברשת האוסטרלית ABC נכתב כי "שנה לאחר הפסקת האש בין ישראל ללבנון מלחמה חדשה מרחפת באוויר". כאשר חיסול רמטכ"ל חיזבאללה טבטבאי היה "ההסלמה הגדולה ביותר מאז נחתם ההסכם". במקביל, הלבנונים חוששים "שישראל תסלים בקרוב עוד יותר את הצעדים ותחדש את מסע ההפצצות רחב־ההיקף, שהסכימה להשעות לפני שנה". מה שיוביל "להחרבת המדינה, שכבר נמצאת בסכנה ממשית להידרדרות מחודשת לאלימות עדתית ולאי־יציבות".

גם במאמר מערכת בוול סטריט ג'ורנל נכתב כי הן בזירה הלבנונית והן בזירה העזתית ישנן "שתי הפסקות אש כושלות". "לא חמאס ולא חיזבאללה מקיימים את התחייבויותיהם להתפרק מנשק, אבל תקיפות האוויר של ישראל בעזה ובלבנון בסוף השבוע זכו לתגובות אמריקאיות שונות מאוד - ובשקט. בעזה, הצוות של טראמפ מתלונן על השימוש הישראלי בכוח. בלבנון, הוא מריע לישראל", נכתב.

מתוך הניו יורק טיימס מאת רוג'ר כהן ודיוויד גוטנפנלדר. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך ה-ABC מאת אריק טולזק. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך הוול סטריט ג'ורנל. לקריאת הכתבה המלאה.

2האם פקיסטן תעשה יד אחת עם איראן נגד ישראל?

לאיראן ופקיסטן קשרים קרובים שהלכו והעמיקו, והגיעו לשיאם בביקור של היועץ לביטחון לאומי של איראן, עלי לארג'יאני, השבוע בפקיסטן. "לאריג'אני ניסה להציג את הביקור כצעד שבו איראן זוכה לבעלת ברית חזקה נגד ישראל. על רקע החשש הגובר מחידוש העימות בינה לישראל, וייתכן שמדובר בניסיון הרתעה", נכתב בטור של הפרשן לענייני איראן, אראש עזיזי.

לקראת הביקור בפקיסטן, שמחזיקה בנשק גרעיני, צייץ לאריג'אני שהאיראנים "לעולם לא ישכחו שהאומה הפקיסטנית עמדה לצידנו במלחמת 12 הימים של המשטר הציוני וארה"ב נגד איראן". בנוסף, כשהגיע לארג'יאני לאיסלאמאבאד, בירת פקיסטן, אמר כי "זו מדינה אזורית חשובה בעלת מעמד מיוחד במונחי השפעה ביטחונית".

שגריר איראן בפקיסטן, רזא אמירי־מוגהדם, אמר כי "היחסים בין איראן לפקיסטן נכנסים לשלב אסטרטגי חדש". יש לציין כי הביקור לא עסק רק בביטחון. לאריג'אני דיבר גם על "הרחבת קשרי המסחר" בין המדינות.

בכל זאת, ישראל היא זו שנותרה במרכז המפגש כאשר "איראן מקווה בבירור לקבל את תמיכתה של מעצמה צבאית גדולה כמו פקיסטן אם תתמודד שוב מול ישראל".

לפי דיווחים איראנים, נשיא פקיסטן אסיף עלי זרדארי הביע "סולידריות מלאה" עם איראן בעקבות "התקפות המשטר הציוני". אולם, יש לציין כי "פקיסטן אינה ממהרת ליפול לזרועות איראן". משום שלממשלת פקיסטן הנוכחית קשרים הדוקים "עם המערב ועם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ". ראש הממשלה שבאז שריף אף הציע את טראמפ כמועמד לפרס נובל לשלום.

"בעת שאיראן נערכה לעימותים עתידיים אפשריים מול ישראל וארה"ב, יהיה זה לא נבון לסמוך על פקיסטן שתגיש לה סיוע משמעותי. התקווה הריאלית ביותר של לאריג'אני עשויה להיות סיוע של פקיסטן לייצג את עמדת איראן בשיחות מול ארה"ב. באופן זה, איסלאמאבאד עשויה להיות עוד מדינה ברשימת המדינות הארוכה המשמשות מתווכות פוטנציאליות עבור איראן", נכתב.

מתוך הנשיונל מאת אראש עזיזי. לקריאת הכתבה המלאה.

3"כיבוש כהזדמנות": זאת האסטרטגיה החדשה של ישראל בסוריה

"בעוד סוריה מתקשה להשתקם, ישראל מנצלת את הכאוס כדי לבסס דומיננטיות צבאית ולמנוע כל סדר אזורי חדש שיגביל את כוחה", פורסם בניו ערב, בניתוח של ג'ורג'יו קאפירו, מנכ"ל Gulf State Analytics, חברת ייעוץ וניתוח המתמחה בענייני מדינות המפרץ.

מאז נפילת משטר אסד, "ישראל המשיכה בתוקפנותה, הרחיבה את שאיפותיה הטריטוריאליות באמצעות כיבוש בלתי חוקי של שטחים סוריים נוספים, וניצלה את תקופת המעבר השברירית של המדינה החרבה ממלחמות". בניתוח נכתב כי בישראל ניצלו את המצב דווקא "בזמן שבו לדמשק אין את הכלים או היכולת להרתיע את הפלישות הישראליות".

נכתב כי המטרות של ישראל בסוריה הן "לבסס את עצמה כהגמון האזורי. בקיצור, ישראל רוצה שסוריה ושכנתה לבנון יהיו חלשות, מפורקות, וחסרות יכולת לנהל כל סוג של התנגדות מזוינת".

ד"ר נאדר חשמי, ראש המרכז להבנה מוסלמית-נוצרית באוניברסיטת ג'ורג'טאון, אמר לניו ערב כי "המטרה של נתניהו היא לוודא שסוריה לא תקום מן האפר. המודל הוא מודל של בוס מאפיה שמבקש שליטה מוחלטת על הטריטוריה שלו בלי שאף יריב יוכל לאתגר אותו".

גם ד"ר יהושע לנדיס, ראש מרכז לימודי המזרח התיכון באוניברסיטת אוקלהומה, אמר לעיתון כי "ישראל הצליחה בצורה יוצאת דופן להרוס את הסדר הישן באזור… היום סוריה מונחת כחתיכות לרגלי ישראל". לדבריו, המטרה העיקרית של ישראל היא "למנוע את היווצרותו של סדר חדש שיגביל את חופש הפעולה שלה. זה אומר למנוע מטורקיה לאסוף את השברים".

"לרוע המזל עבור הנשיא החדש אל-שרעא ועבור סוריה בכלל, לדמשק אין כלים להתמודד עם התוקפנות הישראלית. שנות מלחמה ומשברים כלכליים והומניטריים החלישו אותה עד עפר", נכתב.

מתוך הניו ערב מאת ג'ורג'יו קאפירו. לקריאת הכתבה המלאה.

4כך ישראל מסכלת את הברחת הנשק של חיזבאללה

במשך חודשים חיזבאללה מעביר ללבנון מאות טילי נ"ט ורקטות דרך סוריה. אך מעצרו של מבריח הסמים והנשק הלבנוני נוח זעיתר על ידי צבא לבנון לאחרונה, מסמל את השיא במאבק בהברחת הנשק של חיזבאללה, נכתב ב-Alhurra, ערוץ חדשות אמריקאי שמשדר בערבית למזרח התיכון.

"במהלך החודשים האחרונים טענה ישראל שוב ושוב כי חיזבאללה ממשיך לקבל נשק מוברח מסוריה", נכתב. ישראל פועלת לחסום את ניסיונות הברחת הנשק, "אך המצב עדיין מהווה איום". לפי מרכז אלמה, "המשלוחים המוברחים כוללים מאות טילי נ"ט מתקדמים מסוג קורנט ורקטות גראד".

לפי גורמים ישראלים ב-Alhurra, בישראל פועלים "במסגרת אסטרטגיה של 'הגנה מקדימה' שמטרתה לסכל התבססות צבאית של גורמים פרו־איראניים סמוך לגבול ישראל. לדבריהם, הדבר מוכיח שהברחות נשק מסוריה ממשיכות להוות אתגר ביטחוני מרכזי".

איל זיסר, היסטוריון ישראלי המתמחה בהיסטוריה סורית ולבנונית וראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון, אמר ל-Alhurra כי "עליית הנשיא הסורי אחמד א-שרעא מהווה אתגר משמעותי למסלולי ההברחה של חיזבאללה. מכיוון שא-שרעא מציג עצמו כאויב של איראן וחיזבאללה". בעבר המנהיג הבהיר כי "ממשלתו תפעל למנוע כל שיתוף פעולה בהברחות, מחשש שהנשק יגיע ליריבים מן המשטר הקודם".

לכן בסיועו של א-שרעא "הברחות רחבות היקף אינן קלות עוד, אם כי הן עדיין מתרחשות בהיקף מצומצם דרך גורמים הקשורים לחיזבאללה שמבקשים רווח מהשוק השחור, תוך ניצול חוסר השליטה המלאה של המשטר".

בנוסף, זיסר רואה במעצרו של זעיתר "צעד חשוב בבלימת ניסיונות חיזבאללה לשקם את יכולותיו הצבאיות". אך הוא מזהיר כי "חיזבאללה, למרות המהלומות הקשות, ממשיך לחשוב לטווח ארוך".

מתוך Alhurra מאת ראמי אל אמינה. לקריאת הכתבה המלאה.