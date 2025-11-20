מה קורה לצוות כשחללית מתנתקת מהמסלול ועוד חדשות מהעולם

בנגלדש

ביהמ"ש גזר עונש מוות על ראשת הממשלה לשעבר

בית דין לפשעי מלחמה בבנגלדש גזר ביום שני עונש מוות על ראשת הממשלה לשעבר, שייח חסינה, לאחר שהורשעה במתן ההוראה להפעיל כוח קטלני נגד המפגינים. הצעד, על פי הרכב השופטים, הוביל להריגתם של בין 800 ל־1,400 בני אדם. "פסק הדין נגדי ניתן על ידי בית דין מזויף, שהוקם על ידי ממשלה ללא מנדט דמוקרטי", אמרה חסינה לאחר שניתן העונש.

שייח חסינה / צילום: Reuters, Mohammad Ponir Hossain

גרמניה

המכירה הפומבית שעוררה סערה - ובוטלה

לאחר שהתעוררה מחאה מצד הקהילה היהודית, שורדי שואה ואנשי ציבור, גרמניה הודיעה כי תבטל מכירה פומבית של מאות פריטים מקוריים מהשואה, בהם טלאים צהובים, מכתבים אישיים ומסמכים נוספים. האירוע היה אמור להתקיים בבית המכירות "פלצמן" שבמערב גרמניה ביום א', ועורר במהרה סערה.

בוטלה מכירה פומבית של מאות פריטים מקוריים מהשואה / צילום: ויקיפדיה

סין

החללית התנתקה מהמסלול. מה קרה לצוות?

שלושה אסטרונאוטים סיניים חזרו לכדור הארץ בסוף השבוע - באיחור של 9 ימים על פי לוח הזמנים שתוכנן - לאחר שהחללית שלהם נפגעה ככל הנראה מפסולת חלל. על פי סוכנות החלל הממלכתית, הצוות שהה 204 ימים מחוץ לכדור הארץ - משך הזמן הארוך ביותר לאסטרונאוטים מסין.

שלושה אסטרונאוטים סיניים חזרו לכדור הארץ בסוף השבוע / צילום: Reuters, China Daily

תאילנד

אחרי יותר מ־50 שנה: ניצחון לבעלי הברים והתיירים

תאילנד ביטלה את האיסור על צריכת אלכוהול בשעות שלאחר הצהריים, ותפתח מחדש את המכירות בין השעות 14:00 ל־17:00 מתחילת דצמבר. הצעד יפעל כפיילוט של שישה חודשים וייתכן שיוארך מעבר לאמצע 2026, הודיע שר הבריאות. האיסור, שנכנס לתוקף בשנת 1972, עורר לאורך השנים זעם רב בקרב תיירים ובעלי ברים במדינה.

תאילנד ביטלה את האיסור על צריכת אלכוהול / צילום: Reuters, Soe Zeya Tun

קונגו

הסכסוך הגיע לסופו לאחר עשרות שנים

ממשלת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וארגון המורדים M23 חתמו בקטאר על מתווה להסכם שלום, במטרה לסיים שנים של לחימה על שליטה במזרח המדינה. אף שהצדדים חתמו בחודש יולי האחרון על הסכם הפסקת אש, עדיין דווח על הפרות הדדיות של ההסכם.