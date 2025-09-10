ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה בגיל 81 אליסון הפך לעשיר בעולם, וכמה תרוויח המנכ"לית הישראלית?
בגיל 81 לארי אליסון הפך לאדם העשיר בעולם, וכמה תרוויח המנכ"לית הישראלית?

זינוק חד במניית אורקל מוסיף ללארי אליסון כ-101 מיליארד דולר ביום אחד – העלייה היומית החדה ביותר שנמדדה במדד המיליארדרים של בלומברג שגם הופכת אותו לאדם העשיר בעולם • גם מנכ"לית אורקל צפרא כץ נהנית מהזינוק במניה

מיטל וייזברג פורסם: 16:40 עודכן: 17:45
צפרא כץ ולארי אליסון / צילום: עזרא לוי
צפרא כץ ולארי אליסון / צילום: עזרא לוי

הזינוק החד במניית אורקל הופך את לארי אליסון, מייסד ויו"ר החברה, לאיש העשיר בעולם. הונו של אליסון מוסיף כ-101 מיליארד דולר - העלייה היומית החדה ביותר שנמדדה אי פעם במדד המיליארדרים של בלומברג, זאת לאחר שהמניה מזנקת בכמעט 40%. הונו האישי של אליסון נאמד כעת בכ־393 מיליארד דולר, בעוד הונו של אילון מאסק, שהחזיק בתואר עד אתמול, עומד על כ־385 מיליארד דולר. מי שהחזיק אחרון בשיא של העלייה היומית הגדולה ביותר היה גם מאסק - שרשם על הנייר עלייה של 63 מיליארד דולר בדצמבר האחרון.

עסקת הענק עם מיקרוסופט מקפיצה את המניה ביותר מ-30%
מטריקס תספק פרויקט AI למדינה זרה בשווי עשרות מיליוני דולרים

גם מנכ"לית אורקל, צפרא כץ, ילידת ישראל, תרשום עלייה חדה בהונה האישי. לפי דיווחי ה־SEC ונתוני Insider Trading, נכון לאמצע השנה הנוכחית היא מחזיקה בכ־1.1 מיליון מניות אורקל. זאת לאחר שמכרה במהלך הרבעון השני של השנה כ־8.7 מיליון מניות, במהלך שהניב לה מעל 2.5 מיליארד דולר. הזינוק החריג במניית אורקל במסחר המאוחר הקפיץ את ערך אחזקותיה ביותר מ־100 מיליון דולר בתוך שעות ספורות - לכ-335 מיליון דולר. מהלכים אלה משקפים אסטרטגיית מימוש מסיבית תוך שמירה על אחזקה משמעותית בחברה, שמתבררת כמשתלמת במיוחד.

הזינוק התרחש, כאמור, בעקבות פרסום דוחותיה הרבעוניים של אורקל, שהפתיעו את השוק עם תחזית צמיחה חזקה בהכנסות הענן. המניה, שכבר רשמה עלייה של 45% מתחילת השנה, זינקה ביותר מ־28% במסחר המאוחר, העלייה היומית החדה ביותר מאז 1999, ימי בועת הדוט קום. מאחורי הקפיצה הזו עומדים חוזים עצומים שחתמה החברה עם שלושה לקוחות אסטרטגיים, בהיקף כולל של מאות מיליארדי דולרים, לצד תחזיות אופטימיות לצמיחה מתמשכת בתחום הענן המותאם ל-AI.

המנכ"לית הישראלית שהרוויחה

עבור אליסון, בן ה־81, שמרבית הונו מרוכז במניות אורקל, מדובר בשיא חדש גם בקנה מידה אישי. מאז ייסד את החברה ב־1977 הוא שימש דמות מרכזית בעולם הטכנולוגיה, אך רק בעשור האחרון הצליח למצב את אורקל מחדש כשחקנית מובילה בתחום הענן. המגמה הזו, על רקע מהפכת ה־AI, היא שהפכה אותו כמעט בן לילה למועמד ריאלי להדיח את מאסק מהמקום הראשון במדד.

כך, בזמן שמאסק מתמודד עם ירידה של 14% במניית טסלה השנה, הפער בינו לבין אליסון הצטמצם משמעותית. אם מגמת הצמיחה של אורקל תימשך, ייתכן שבקרוב תירשם נקודת ציון היסטורית: אליסון, מי שבמשך שנים לא נחשב לשחקן הראשי בהייטק האמריקאי, עשוי להפוך לאדם העשיר בעולם.