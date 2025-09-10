ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם "כולנו בהלם": התחזית שהטיסה את המניה הוותיקה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אורקל

"כולנו בהלם": התחזית שהטיסה את המניה הוותיקה

אורקל מדהימה את השוק: זינקה ב-25% במסחר המאוחר בזכות תחזית לענן • שווי השוק של אורקל צפוי לזנק בכ־190 מיליארד דולר • הזינוק מגיע למרות שתוצאות הרבעון הראשון לשנת הכספים 2026 אכזבו את התחזיות

בועז בן נון 07:32
לארי אליסון, מייסד-שותף, תאגיד ''אורקל'' / עיבוד: טלי בוגדנובסקי צילומים: shutterstock
לארי אליסון, מייסד-שותף, תאגיד ''אורקל'' / עיבוד: טלי בוגדנובסקי צילומים: shutterstock

מניית אורקל זינקה במעל ל-25% במסחר המאוחר אתמול בלילה (ג') לאחר שהחברה פרסמה תחזית נועזת במיוחד לעסקי הענן שלה, מה שהפתיע את וול סטריט והצית אופטימיות שהבנייה הגלובלית של תשתיות בינה מלאכותית מואצת בעקבות עידן ChatGPT.

אם העלייה במסחר המאוחר תימשך גם אחר הצהריים, אורקל צפויה להוסיף כ־190 מיליארד דולר לשווי השוק שלה. היא תעקוף את השיא הקודם של 256.43 דולר שנרשם ב־6 באוגוסט. עד , מניית אורקל עלתה השנה 45% , פי ארבע מהעלייה במדד S&P 500, וזינקה ביותר מ־ 70% בשנה האחרונה. גם מניות אנבידיה עלו 1.5% במסחר המאוחר. באסיה, ספקיות אנבידיה ביפן ובקוריאה הדרומית רשמו עליות בבוקר - Advantest Corp. זינקה עד 3.1%, ו־ SK Hynix Inc. טיפסה ב־5.2%.

התחזית של אורקל מדגישה את הצורך של מפתחי הבינה המלאכותית להמשיך ולהאיץ השקעות בתשתיות - כאשר OpenAI , אחת הלקוחות הגדולות שלה, מעריכה שתצטרך טריליוני דולרים לאורך זמן כדי לפתח ולהפעיל את השירותים שלה. אורקל מתבססת כספקית מרכזית של כוח מחשוב, ומתחרה ישירות בענקיות הענן אמזון, מיקרוסופט וגוגל .

למרות המוניטין ההיסטורי שלה כחברת תוכנות מסדי נתונים, אורקל רשמה בשנים האחרונות הצלחות בשוק הענן התחרותי. בקיץ האחרון חתמה על עסקה חסרת תקדים עם OpenAI להקצאת 4.5 ג’יגה־ואט של קיבולת מרכזי נתונים - כמות חשמל שיכולה להפעיל מיליוני בתים בארה"ב. בין לקוחותיה גם אנבידיה ו־ טיקטוק (ByteDance) .

בראד זלניק, אנליסט ב־Deutsche Bank, אמר בשיחת ועידה בעקבות דוחות אורקל:
"כולנו קצת בהלם, ובדרך מאוד טובה. אין עדות טובה יותר לשינוי סייסמי שמתרחש בעולם המחשוב מהתוצאות האלו שהוצגו זה עתה".

המנכ"לית ספרא כץ מסרה ש"אנחנו מצפים שהכנסות משירותי הענן יצמחו ב־77% ל־18 מיליארד דולר השנה - ואז יגדלו ל־32 מיליארד, 73 מיליארד, 114 מיליארד ולבסוף 144 מיליארד בארבע השנים שלאחר מכן."

הזינוק במניה הגיע אף על פי שתוצאות הרבעון הראשון לשנת הכספים 2026 אכזבו את התחזיות. אורקל דיווחה על הכנסות של 14.9 מיליארד דולר (מול ציפיות ל־15 מיליארד), ורווח מתואם למניה של 1.47 דולר - סנט אחד פחות מהתחזית.

עלייה דרמתית בצבר ההזמנות

ספרא כץ מסרה ביום שלישי כי ברבעון הראשון החברה חתמה על ארבעה חוזים בשווי של מיליארדי דולרים עם שלושה לקוחות שונים, מה שהוביל לעלייה של 359% בצבר ההזמנות, שהגיע ל־ 455 מיליארד דולר. היא הוסיפה כי אורקל מצפה לחתום בקרוב על חוזים נוספים בהיקף של מיליארדי דולרים.

בשיחה עם אנליסטים לאחר הדוחות ביום שלישי, מסרה אורקל כי הוצאות ההון שלה צפויות לזנק לכ־ 35 מיליארד דולר ב־2026 , לעומת תחזית קודמת של כ־25 מיליארד דולר ו־21 מיליארד בשנה שעברה.

אך בוול סטריט צופים כי תזרים המזומנים החופשי של החברה יהיה שלילי לשנה שנייה ברציפות, בשל העלויות הגבוהות של בניית מרכזי נתונים. החברה מיישמת יותר שימושים בבינה מלאכותית פנימית, מה שצפוי לשפר את הרווח התפעולי , והיא גם פיטרה מאות עובדים בחודשים האחרונים.