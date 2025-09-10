"כולנו בהלם": התחזית שהטיסה את המניה הוותיקה

מניית אורקל זינקה במעל ל-25% במסחר המאוחר אתמול בלילה (ג') לאחר שהחברה פרסמה תחזית נועזת במיוחד לעסקי הענן שלה, מה שהפתיע את וול סטריט והצית אופטימיות שהבנייה הגלובלית של תשתיות בינה מלאכותית מואצת בעקבות עידן ChatGPT.

אם העלייה במסחר המאוחר תימשך גם אחר הצהריים, אורקל צפויה להוסיף כ־190 מיליארד דולר לשווי השוק שלה. היא תעקוף את השיא הקודם של 256.43 דולר שנרשם ב־6 באוגוסט. עד , מניית אורקל עלתה השנה 45% , פי ארבע מהעלייה במדד S&P 500, וזינקה ביותר מ־ 70% בשנה האחרונה. גם מניות אנבידיה עלו 1.5% במסחר המאוחר. באסיה, ספקיות אנבידיה ביפן ובקוריאה הדרומית רשמו עליות בבוקר - Advantest Corp. זינקה עד 3.1%, ו־ SK Hynix Inc. טיפסה ב־5.2%.

התחזית של אורקל מדגישה את הצורך של מפתחי הבינה המלאכותית להמשיך ולהאיץ השקעות בתשתיות - כאשר OpenAI , אחת הלקוחות הגדולות שלה, מעריכה שתצטרך טריליוני דולרים לאורך זמן כדי לפתח ולהפעיל את השירותים שלה. אורקל מתבססת כספקית מרכזית של כוח מחשוב, ומתחרה ישירות בענקיות הענן אמזון, מיקרוסופט וגוגל .

למרות המוניטין ההיסטורי שלה כחברת תוכנות מסדי נתונים, אורקל רשמה בשנים האחרונות הצלחות בשוק הענן התחרותי. בקיץ האחרון חתמה על עסקה חסרת תקדים עם OpenAI להקצאת 4.5 ג’יגה־ואט של קיבולת מרכזי נתונים - כמות חשמל שיכולה להפעיל מיליוני בתים בארה"ב. בין לקוחותיה גם אנבידיה ו־ טיקטוק (ByteDance) .

בראד זלניק, אנליסט ב־Deutsche Bank, אמר בשיחת ועידה בעקבות דוחות אורקל:

"כולנו קצת בהלם, ובדרך מאוד טובה. אין עדות טובה יותר לשינוי סייסמי שמתרחש בעולם המחשוב מהתוצאות האלו שהוצגו זה עתה".

המנכ"לית ספרא כץ מסרה ש"אנחנו מצפים שהכנסות משירותי הענן יצמחו ב־77% ל־18 מיליארד דולר השנה - ואז יגדלו ל־32 מיליארד, 73 מיליארד, 114 מיליארד ולבסוף 144 מיליארד בארבע השנים שלאחר מכן."

הזינוק במניה הגיע אף על פי שתוצאות הרבעון הראשון לשנת הכספים 2026 אכזבו את התחזיות. אורקל דיווחה על הכנסות של 14.9 מיליארד דולר (מול ציפיות ל־15 מיליארד), ורווח מתואם למניה של 1.47 דולר - סנט אחד פחות מהתחזית.

עלייה דרמתית בצבר ההזמנות

ספרא כץ מסרה ביום שלישי כי ברבעון הראשון החברה חתמה על ארבעה חוזים בשווי של מיליארדי דולרים עם שלושה לקוחות שונים, מה שהוביל לעלייה של 359% בצבר ההזמנות, שהגיע ל־ 455 מיליארד דולר. היא הוסיפה כי אורקל מצפה לחתום בקרוב על חוזים נוספים בהיקף של מיליארדי דולרים.

בשיחה עם אנליסטים לאחר הדוחות ביום שלישי, מסרה אורקל כי הוצאות ההון שלה צפויות לזנק לכ־ 35 מיליארד דולר ב־2026 , לעומת תחזית קודמת של כ־25 מיליארד דולר ו־21 מיליארד בשנה שעברה.

אך בוול סטריט צופים כי תזרים המזומנים החופשי של החברה יהיה שלילי לשנה שנייה ברציפות, בשל העלויות הגבוהות של בניית מרכזי נתונים. החברה מיישמת יותר שימושים בבינה מלאכותית פנימית, מה שצפוי לשפר את הרווח התפעולי , והיא גם פיטרה מאות עובדים בחודשים האחרונים.