מאחורי הקלעים של ליל התקציב: כך נעצרה היוזמה להקמת נמלים חדשים

המאבק על עתיד מערכת הנמלים התחדד בימים האחרונים, כשהצעת האוצר להקמת נמלים חדשים - שנועדה להגדיל את התחרות והקיבולת לאורך החוף - נעצרה במפתיע לאחר התנגדות של שרים בכירים. למרות עמדת גורמי המקצוע, שר האנרגיה אלי כהן, שרת התחבורה מירי רגב והשר הממונה על החברות הממשלתיות דוד אמסלם בלמו את המהלך, שהוחלף בהקמת צוות בחינה בלבד. מאחורי העצירה עומדים חששות כבדים בנמל אשדוד מפגיעה בתעסוקה ובהיקפי העבודה, לצד טענות להפעלת לחצים פוליטיים מצד יו"ר ועד נמל אשדוד.

בישראל פועלים היום שישה נמלים עיקריים כשרק נמל אשדוד נותר נמל ממשלתי. בנוסף אליהם חברת החשמל מפעילה מזח לפריקת פחם בחדרה לטובת תחנת הכוח הסמוכה אורות רבין ובאשקלון בסמוך לתחנת הכוח רוטנברג. ואולם, בהתאם להחלטת ממשלה משנת 2019 החל מהשנה הבאה השימוש בפחם להפקת חשמל אמור להסתיים.

בליץ של לחצים

למרות עיכובים בנושא, השימוש בפחם בגוויעה ובממשלה חיפשו חלופות. במשרד האוצר שאפו להקים בחדרה ובאשקלון נמלים נוספים, והכניסו את המהלך לחוק ההסדרים שהוגש יחד עם התקציב לממשלה בישיבה שהתקיימה ביום חמישי שעבר. לא העימות על תקציב הביטחון או גבול הגירעון שנמתח העסיק חלק מהשרים, אלא האינטרסים של עובדי נמל אשדוד.

ההצעה אמורה הייתה לכלול פרסומי מכרזים להקמה ולהפעלה של נמלים חדשים על ידי המגזר הפרטי. "צעד זה נועד להגדיל את קיבולת הנמלים, לשפר את התחרות בענף הספנות, ולהבטיח יתירות תפעולית למערכת הנמלים של מדינת ישראל", נכתב בדברי ההסבר. "בנוסף, הקמת נמלים אלה תאפשר פיזור גיאוגרפי טוב יותר של עומסי התובלה הימית לאורך החוף והפחתת הגודש בכבישים בגין משאיות המגיעות מחיפה ואשדוד למרכז הארץ". חברת נמלי ישראל הכפופה לשרת התחבורה רגב אמורה היתה לקדם את המהלך.

עד לדיון לא נשמע קולם של השרים נגד, אלא שהתמונה התהפכה בלילה שבין חמישי לשישי - אז, לפי מספר גורמים, פתח יו"ר ועד נמל אשדוד עמית שרף בבליץ לחצים על השרים.

שרף נחשב לדמות בעלת כוח פוליטי משמעותי בתוך הליכוד. בשנת 2023 הופצה בתקשורת ידיעה מאתר "מלוכדים ניוז" שלפיה הוא פקד מאות מתפקדים לליכוד. מיכל רוזנבוים שכיהנה אז כמנהלת רשות החברות קראה לנמל אשדוד לחקור פעילות פוליטית תוך שימוש במתקני הנמל. גם בתקשורת המקומית באשדוד דווח על מאות מתפקדיו של יו"ר הוועד למפלגה.

שנתיים קודם לכן רגב ביקרה בבית ההסתדרות במהלך קמפיין בחירות והביעה תמיכה בעבודה המאורגנת. בעקבות כך שרף אמר לאתר "דבר" של ההסתדרות כי "העובדים יכולים להיות גאים שרגב מייצגת אותם. ועדי העובדים תמיד יחזקו בתמורה את מי שמחזק אותם ושומר על זכויותיהם".

השרים הפילו את ההצעה

בעבור נמל אשדוד מדובר בהצעה שמגדילה עוד יותר את התחרות מולו לאחר הקמת נמלים פרטיים חדשים בתחילת העשור הנוכחי. העובדים בנמל משתכרים גם לפי פרמיות על היקף העבודה שהם פורקים וברור שהקמת נמלים חדשים הייתה יכולה למשוך לקוחות פוטנציאלים של הנמל אליהם.

שרף מכחיש שהפעיל את השרים. אלא שבמהלך אותו הלילה שר האנרגיה אלי כהן משך את תמיכתו מההצעה שקודמה בידיעתו ובהמשך הלילה הטונים מול משרד האוצר הלכו והחריפו על שלל סוגיות. בלשכתו של כהן מכחישים את התנגדותו להצעה, אך מספר גורמים הבקיאים בפרטים אישרו לגלובס כי הוא הביע התנגדות משמעותית. בהמשך פוצצו השיחות מול משרד האוצר ובין הצדדים לא נחתם סיכום תקציבי. לפי לשכת כהן הסיבה היא דמי תשתית שמבקש האוצר לגבות מהחברות הבנות של המשרד.

עוד מאירועי הלילה - רגב זעמה ודרשה להפיל את ההצעה, אף שגורמי המקצוע תמכו בה כדי לשפר את הפעילות הנמלית.

אבל מי שסייע להפיל את ההצעה לבסוף הוא השר אמסלם הממונה על החברות הממשלתיות. הוא השאיר פתק הצבעה בעד התקציב, פרש לביתו, וחזר חזרה כדי להתנגד להצעה. במקומה השרים קיבלו הצעה אחרת לגמרי על הקמת צוות בראשות מנהל רשות החברות רועי כחלון שיבחן את ההצעה. הקמת צוות היא שיטה מקובלת בלילות תקציב ארוכים ומייגעים להוריד רפורמות מסדר היום.

כך, המאמץ המשולב של השרים סייע להפיל החלטה שהייתה יכולה לחזק את יעילות הפעילות הנמלית בישראל, ש־98% מהסחורות מגיעות אליה דרך הים.

"לא הופעל שום לחץ"

יו"ר ועד נמל אשדוד עמית שרף מסר: "הטענה שהפעלתי לחץ על שרים או גורמים פוליטיים תלושה מהמציאות. כיו"ר ועד העובדים בנמל אני מתמקד בעשייה וטיעונים מקצועיים, התואמים את עמדת ההסתדרות שהוגשה לאגף התקציבים".

מלשכת השר אלי כהן נמסר: "מדובר בשקר מוחלט. ההפך הוא הנכון. היוזמה לקידום התחרות היא של שר האנרגיה בהובלת משרד האנרגיה על רקע סיום עידן הפחם בשנת 2026. המחלוקת עם האוצר היא על סוגיית דמי תשתית שהיא למעשה מס שאליו משרד האנרגיה מתנגד".

מלשכת השר דוד אמסלם נמסר: "הניסיון לקשור בין עמדת השר ללחצים חיצוניים משולל כל יסוד וחוטא לאמת. השר הוביל בדיון פתרון מעשי שהתקבל על דעת הממשלה: הקמת צוות מקצועי בראשות מנהל רשות החברות שיבחן את סוגיית המזחים בצורה יסודית ואחראית".

ממשרד התחבורה נמסר: "ההפך הוא הנכון. על המשרד לא הופעל שום לחץ משום כיוון. החוק נשאר בחוק ההסדרים, הנוסח שונה על מנת שהדברים ייבחנו בצורה המקצועית והנכונה ביותר".