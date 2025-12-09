משבר בהגדלות הרמטכ"ל: נתניהו שינה את דעתו, צה"ל מסרב לפשרה

לאחר פגישה לילית של ראש הממשלה נתניהו עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט וראש המתנגדים להכשרת הגדלות הרמטכ"ל, ח"כ עמית הלוי (הליכוד), ראש הממשלה שינה את דעתו במפתיע. מתמיכה גורפת בהכשרת ההגדלות כפי שמציע אגף כוח אדם בצה"ל, לתמיכה בפשרה מקיפה שלא כוללת את אישור ההגדלות לפנסיות הגישור, דבר שבאכ"א מתנגדים לו נחרצות. הדיון שתוכנן להיום בוועדת חוץ וביטחון בוטל, והשעון שקבע בג"צ להכשרת החוק עד סוף דצמבר מתקתק.

"הגדלות הרמטכ"ל" הן תוספות בשווי מיליארדים רבים שניתנו במשך שנים למקבלי הפנסיות התקציביות בצה"ל ללא שום סוג של פיקוח תקציבי. מבקר המדינה חשף את הפרקטיקה ב-2016, לפני כמעט עשור, אך היא לא נעצרה עד היום. מדובר בסמכות שניתנה לרמטכ"ל להגדיל את הפנסיה התקציבית במקרים חריגים של משרתי קבע ש"נפלו בין הכיסאות", אך הוא נוצל כדי להעניק הטבות נרחבות כמעט לכל פורש מצה"ל בפנסיה תקציבית. ב-2019 הנושא התגלגל לפתחו של בג"ץ, שדרש מהממשלה להסדיר את הנושא בדיעבד, וזו הגישה חוק שצפוי להסדיר לא רק את תשלומי העבר, אלא גם תשלומים עתידיים לגמלאי צה"ל.

בספטמבר האחרון, ולאחר 26 דחיות לאורך 6 שנים, בג"צ פסק שהגדלות הרמטכ"ל שניתנו במשך שנים אינן חוקיות, ודרש מהכנסת להסדיר אותן בחוק עד סוף דצמבר 2025, אחרת כל פורש חדש מצה"ל כבר לא יזכה להן. בעוד שמעטים בלבד עוד נותרו בצה"ל שצפויים לפרוש עם פנסיה תקציבית, השאלה הגדולה היא לגבי "פנסיות הגישור": קצבה דמויית-פנסיה שמקבלים פורשי צה"ל בגיל 42 עד פרישתם הרשמית בגיל 67, אז יחלו לקבל את הפנסיה שאותה צברו במהלך שירותם ועבודתם.

הפשרה שהוצעה ונדחתה

קבוצת ח"כים ובראשותה עמית הלוי מהליכוד, מובילה בוועדת חוץ וביטחון את ההתנגדות לחוק ומציעה הצעות פשרה שונות. עד כה, היה נראה שהממשלה מגבה את אכ"א - ראש הממשלה אף שלח את מזכירו הצבאי רומן גופמן (שבינתיים נבחר לראש המוסד הבא) ללחוץ על הח"כים לשנות את דעתם ולתמוך בהכשרה מלאה או כמעט מלאה של הגדלות הרמטכ"ל. אך כעת, נרשם שינוי גדול בדינמיקה: בפגישה של רה"מ נתניהו עם יו"ר הוועדה ביסמוט וראש המתנגדים הלוי, רה"מ נחשף לנתונים שעומדים כעת על תשלום של 1.7 מיליארד בשנה ע"פ האוצר, כמו גם לחוסר הדיפרנציאליות לפי סוג השירות, מה שמקשה להשקיע במקומות שבהם כוח האדם האיכותי הוא הנדרש ביותר.

לאחר שיח עם הגורמים הפוליטיים, הוצעה פשרה חדשה: הגדלות הרמטכ"ל יוכשרו לשנתיים בלבד, ופנסיות הגישור יוחרגו מהן לגמרי לעת עתה. רק לאחר עבודת מטה מסודרת על העלות האמיתית והצעות לחלוקת התקציב הזה, הכנסת תשקול חוק שיכשיר את ההגדלות לפחות לחלק מפורשי פנסיית הגישור.

באכ"א דחו את הפשרה, מה שהביא לביטול הדיון שהיה אמור להתקיים היום בנושא בוועדת חוץ ובטחון. ככלל, לראש הממשלה אינטרס נוסף להימנע מהפיליבאסטר שתכנן ח"כ עמית הלוי נגד הקואליציה של עצמו, שכן אותה ועדה היא גם זו שדנה בחוק הפטור מגיוס, שהכרחי לשלמות הקואליציה וחזרתן הרשמית של המפלגות החרדיות אליה, ומכאן גם להעברת תקציב 2026.

צה"ל ולשכת רה"מ בחרו שניהם לא להגיב.