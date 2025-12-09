החרדה ששררה בוול סטריט הוחלפה בתקווה. המניות שוב מתקרבות לשיאים, לאחר שהתאוששו מירידה שנגרמה עקב חששות שההתלהבות מטרנד הבינה המלאכותית (AI) הייתה גדולה מהרווחים הפוטנציאליים הממשיים בתחום.

● אחרי 15 שנה: האסטרטג הוותיק שמשנה כיוון לגבי "7 המופלאות"

● "הקים מעין כת": זה הגורו העולה של ההשקעות המסוכנות בוול סטריט

נראה שהאופטימיות לגבי בינה מלאכותית התבררה כבת־קיימא, אך פרט לה ישנם גורמים חשובים אחרים שמניעים את העליות. נפרוט כמה מהסיבות לכך שמשקיעים מאמינים שהעלייה בשוק המניות האמריקאי עשויה להימשך קדימה.

1 תמחור המניות יכול היה להיות גרוע יותר

מניות נראות כיום יקרות מאוד לפי מדדים מסוימים, כמו יחסי מחיר־רווח מסורתיים. ובכל זאת, אפילו היחסים האלה עדיין נמוכים מן השיאים שאליהם מניות הגיעו בפריחה של הדוט.קום בשנות ה־90. גם מבחינות אחרות תמחורי המניות נראים פחות מוגזמים.

אנליסטים רבים בוול סטריט סבורים כי הדרך הטובה ביותר להעריך שווי מניות היא להשוות את תשואת הרווחים שלהן - או יחס רווח־מחיר (באחוזים) - לתשואות על אג"ח ממשלתיות ארוכות הנחשבות בטוחות במיוחד. ההפרש בין התשואות מראה את הפיצוי שהמשקיעים מקבלים על החזקת המכשיר המסוכן הרבה יותר.

גרסת חישוב פופולרית של יחס זה, המכונה "תשואה עודפת לפי CAPE", מתאימה לאינפלציה את הרווחים הממוצעים של חברות מדד S&P 500 ב־10 השנים האחרונות, ואת התשואה של אג"ח ממשלתיות ל־10 שנים.

נכון לנובמבר, התשואה העודפת עמדה על 1.7%. זהו נתון נמוך במונחים היסטוריים, עובדה המצביעה על כך שמחירי המניות הגבוהים צמצמו את התגמול שמקבל מי שמחזיק בהן במקום באג"ח.

אך נתון זה אינו חסר תקדים, ולמעשה מהווה עלייה מ־1.2% בינואר, לנוכח ירידה בתשואת האג"ח הממשלתיות ל־10 שנים, כתוצאה מהתקררות בשוק העבודה בארה"ב וחידוש מגמת הורדת הריבית על ידי הפדרל ריזרב (הבנק המרכזי, הפד).

2 סביבת צמיחה שתומכת ברווחים

בסופו של דבר, לתמחורים של מניות יש קשר הדוק לתחזית הוצאות הצרכנים לטווח הקרוב. כרגע, ישנן כמה חששות לגבי הכלכלה: צמיחת התעסוקה הואטה משמעותית ושיעור האבטלה עלה, במידה שהספיקה לגרום לפד לקצץ את הריבית.

אך משקיעים וכלכלנים עדיין לא ממש מודאגים. רבים מאמינים כי צמיחת התעסוקה הואטה בעיקר בגלל ירידה חדה בהגירה. מנגד קניות החגים יצאו לדרך באופן נמרץ, ותביעות דמי האבטלה השבועיות נותרות נמוכות באופן עקבי.

כל זה אמור להיות טוב לשורת הרווח של החברות. אנליסטים צופים ש־2026 תהיה שנה נהדרת נוספת בפרט עבור חברות טכנולוגיה, אפילו שהן מוציאות סכומים עצומים על תשתית ל־AI.

3 זה לא נוגע רק לענקיות הטכנולוגיה

חברות טכנולוגיה, לרבות אנבידיה, מיקרוסופט ומטא, נעשו בעלות משקל כה דרמטי במדד S&P 500, עד שכל ספק בנוגע לעתיד הבינה המלאכותית צפוי להוביל להפסדים, לא רק למניות הסקטור אלא עבור המדד כולו.

עם זאת, העליות החריגות במניות ענקיות הטכנולוגיה אינן מבטלות את האפסייד אצל סוגים אחרים של מניות. מדד Russell 2000 של מניות חברות קטנות יותר הגיע לשיא בשבוע שעבר, ומדד S&P 500 "משקל שווה" - המייחס את אותה השפעה לכל חברה במדד ללא קשר לגודלה - קרוב גם הוא לשיא. מצב זה מעורר תקווה כי במקרה של מכירה המונית של מניות המתמקדות בטכנולוגיה, לא ייגרם אסון לכלל השוק.

"ענקיות טכנולוגיה עצומות שולטות אמנם בכותרות, ובכל זרימת ההשקעות וניתוחי המניות", אמר מייקל אנטונלי, אסטרטג שוק ב־Baird, "אבל גם חברות אחרות מצליחות להציג ביצועים".

4 ציפיות האינפלציה יציבות

אחת הדאגות בקרב ציבור המשקיעים שנותרת בעינה היא גובה האינפלציה. שיעור נשאר עדיין מעל יעד הבנק המרכזי ל־2%, ובהפרש לא קטן, כשהמדד המועדף על הבנק עמד בקריאה האחרונה שלו על 2.8%.

אינפלציה יציבה עלולה להקשות על הפד להמשיך להפחית את הריבית. אם הבנק, תחת לחץ המדיניות המינויים החדשים של הנשיא טראמפ, יוריד את הריבית בכל מקרה, המשקיעים עלולים לאבד את האמון במחויבותו למחירים יציבים, והדבר יבוא לידי ביטוי בשווקים.

למרות זאת, המשקיעים בטוחים שלחצי האינפלציה נחלשים. ציפיות האינפלציה, לאחר שקפצו מוקדם יותר במהלך העשור הזה, נותרות יציבות. ניתן לראות זאת בפער בין התשואות על אג"ח ממשלתיות נומינליות לבין התשואה בניירות ערך ממשלתיים מוגנים מאינפלציה, TIPS - פער המכונה בוול סטריט "שיעור אינפלציה הגלום (break-even rate)".

5 סיכוי משופר לצמיחה כלכלית ארוכת טווח

למשקיעים יש סיבה להרגיש טוב גם כשהם מסתכלים על התמונה הגדולה. נראה כי הכלכלה, ללא תלות במה שיקרה לה בחודשים הקרובים, במצב בריא הרבה יותר מכפי שהייתה במשך יותר מעשור, לאחר המשבר הפיננסי של 2008־2009.

במשך שנים שמר הפדרל ריזרב על ריבית טווח קצר ברמה אפס - מה שמתורגם לריביות ריאליות (מותאמות לאינפלציה) שליליות - במאמץ להניע צמיחה כלכלית גוועת. משקיעים וכלכלנים דאגו מפני עידן חדש של קיפאון מתמשך שיפגע בחוסכים השמרנים מבחינה פיננסית, ויקשה על הפד להילחם במצבי מיתון.

תשואות שליליות על אג"ח TIPS ל־10 שנים הראו שהמשקיעים ציפו שהריביות יישארו ברמות נמוכות ביותר בעתיד הנראה לעין. כעת, עם זאת, תשואות אלו התייצבו על הרמות שקדמו למשבר.

אנליסטים מייחסים זאת בין היתר לאינפלציה גבוהה יותר ולגירעון תקציבי פדרלי גדול יותר, אך גם לתקוות לצמיחה כלכלית חזקה יותר. זו צפויה להיות מונעת על ידי השקעות של המגזר הפרטי בתחומים כמו תשתיות בינה מלאכותית ואנרגיה מתחדשת.

"משקיעים רבים חשים ביטחון רב יותר להשקיע באופן כללי, בין שבמניות ובין שבאג"ח, כאשר התשואות הריאליות חיוביות", אמר תאנוס ברדס, מנהל תיקים בכיר ומנהל משותף של נכסים בדירוג השקעה בפירמת נויברגר ברמן. "נראה שהכלכלה פועלת כעת בהתאם לפוטנציאל או אף מעל לו".