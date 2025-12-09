במחצית הראשונה של נובמבר, נרשמו בשווקים שמעבר לים ירידות חדות, על רקע חששות מפני הערכות שווי מנופחות בוול סטריט והתפתחות של בועה בתחום ה-AI. בין ה-3 בנובמבר ל-20 בנובמבר, הנאסד"ק צנח בכ-7.5%, בהובלת מניות הטכנולוגיה הגדולות, ולולא הציפיות להורדת ריבית, לא מן הנמנע שהסנטימנט השלילי היה נמשך. כעת, אד ירדני, אסטרטג ותיק בוול סטריט ונשיא חברת ייעוץ ההשקעות Yardeni Research, כתב בהודעה למשקיעים כי החליט להמליץ על הפחתה במשקל של "שבע המופלאות" - לראשונה מזה 15 שנה.

● "להמליץ על ביטחוניות ובנקים נשמע מוזר. אבל אנחנו אוהבים 3 מניות"

● הישראלית שנפלה ב־27% ויוצאת מהמדד היוקרתי הזה בוול סטריט

"זה כבר לא עושה היגיון מבחינתנו להמשיך להמליץ להיות במשקל־‏יתר על סקטורי הטכנולוגיה ושירותי התקשורת, כפי שעשינו מאז 2010", כתב ירדני ביום ראשון. "אנו רואים יותר מתחרות שבאות לנגוס ברווחים העסיסיים של 'שבע המופלאות'. אנו גם צופים כי הפרודוקטיביות ושולי הרווח של '493 המרשימות' יקבלו רוח גבית מהטכנולוגיות שיאפשרו לדבר לקרות, ונמכרות על־ידי 'שבע המופלאות' וחברות טכנולוגיה נוספות. בפועל, עמדתנו היא שכל חברה מתפתחת להיות חברת טכנולוגיה".

"הן [ענקיות הטק] בעבר נהגו להתחפר כל אחת בתעלה שלה ודי לעזוב אחת את השנייה", הוסיף ירדני בשיחה עם CNBC. "אבל אני חושב שכעת אנו נמצאים במצב תחרותי. לא רק זה, אלא שאני חושב שאנחנו הולכים לגלות שסטארט־אפים הולכים לקרוא תיגר על חלק מהטכנולוגיות שלהן". ירדני ציין בשיחה את סטארט־אפ ה-AI הסיני DeepSeek, שזעזע את השווקים בינואר האחרון כשהשיק את מודל ה-AI הזול שלו, וטען כי המודלים האחרונים שהציג הם טובים כמו המודל האחרון של גוגל, ג'מיני 3.

ירדני הצביע גם על הריכוזיות הגבוהה של סקטורי הטכנולוגיה ושירותי התקשורת בתוך מדד ה-S&P 500, שיחד מהווים כבר שיעור שיא של כ-45% משווי השוק הכולל שלו. על כן, הוא ממליץ לתת לסקטורים הללו משקל־שוק (שקול להמלצת "החזק"), ולאזן מחדש את תיק ההשקעות, עם משקל־יתר לסקטורים כמו פיננסים, תעשייה וביטוח בריאות.

יצוין כי מספר בנקי השקעות הודיעו לאחרונה שהם מעלים את המלצתם לסקטור ביטוח הבריאות למשקל־יתר, ביניהם בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי. ההמלצה משתקפת במגמה של רוטציה שנרשמה לאחרונה בוול סטריט, במסגרתה משקיעים הסיטו את חלק מההשקעות שלהם מאזורים ספקולטיביים ויקרים יותר בשווקים, כמו טכנולוגיה וביטקוין, לאזורים דפנסיביים יותר. כך, הסקטורים החזקים ביותר ב-S&P 500 בחודש נובמבר היו סקטור ביטוח הבריאות, עם עלייה של כ-9%, ואחריו סקטורי התעשייה ומוצרי הצריכה הבסיסיים, עם עליות של כ-4.5% וכ-4%, בהתאמה.