הישראלית שנפלה ב־27% ויוצאת מהמדד היוקרתי הזה בוול סטריט

בעדכון הקרוב שיתבצע בוול סטריט, ב-22 בדצמבר, צפויות שלוש חברות שמניותיהן זינקו מתחילת השנה, להיכנס למדד S&P 500. הן יחליפו במדד שלוש חברות אחרות שהמניות שלהן נחלשו בתקופה זו.

המניות שמצטרפות למדד הן Carvana Comfort Systems USA ו-CRH . מניית Carvana כמעט הכפילה את עצמה מתחילת השנה, והחברה נסחרת כיום בבורסת ניו יורק לפי שווי של 86.7 מיליארד דולר. החברה עוסקת בתחום המכירה המקוונת של מכוניות יד שנייה, ומאפשרת קניית רכב אונליין כולל טרייד אין ומימון. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 26 אנליסטים מסקרים את מניית Carvana ורובם (19) חיוביים, שישה מהאנליסטים נייטרליים ואחד שלילי. מחיר היעד הממוצע משקף פרמיה של 6.5% על המחיר הנוכחי.

Comfort Systems USA זינקה מתחילת השנה ב-137% והשווי הנוכחי שלה בניו יורק מגיע ל-35.3 מיליארד דולר. המדובר בחברת בנייה שמספקת שירותים מכניים ואלקטרוניים ברחבי ארה"ב. 10 אנליסטים מסקרים את המניה, מתוכם 8 חיוביים ו-2 נייטרליים, ומחיר היעד הממוצע מהווה פרמיה של 13.1%.

CRH, שנסחרת בשווי של 80 מיליארד דולר, הציגה מתחילת השנה תשואה של 30.2%. החברה ממוקמת באירלנד ומספקת חומרי בנייה כמו מלט, בטון מוכן ואספלט. מתוך 28 אנליסטים שמסקרים אותה, 24 חיוביים, 3 נייטרליים ואחד שלילי, ומחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 15.3%.

חברת השבבים הישראלית יוצאת מהמדד

שלוש המניות נכנסות למדד במקום החברות LKQ , Solstice Advanced Materials ו- Mohawk Industries , שעוברות ישירות למדד השלישי בחשיבותו של S&P - מדד S&P SmallCap 600, בו נסחרות חברות בשווי שנע בין 1.2-8 מיליארד דולר (באמצע יש גם את מדד S&P MidCap 400 שבו נסחרות חברות בשווי 8-23 מיליארד דולר).

גם במדדים האחרים היו שינויים, ויש גם קשר ישראלי: חברת טכנולוגיית השבבים סיוה יוצאת ממדד S&P SmallCap 600 לאחר שמנייתה ירדה ב-27.1% מתחילת השנה. שווי החברה כעת הוא 621 מיליון דולר. סיוה, בניהולו של אמיר פנוש, מפתחת טכנולוגיה לתכנון השבב ליצרניות שבבים, והיא מקבלת מהן תשלום גם במכירת הטכנולוגיה וגם כשהמוצר הסופי שבתוכו השבב (כגון טלפון סלולרי, אוזניות חכמות וכדומה) נמכר ללקוח. המניה נחלשה לאחרונה בעקבות הנפקה משנית שבוצעה בדיסקאונט, בה החברה גייסה כ-60 מיליון דולר.

חברה אחרת שמוכרת למשקיעים בישראל היא חברת התרופות פריגו , שהייתה בעבר חברה דואלית. לאחר שמנייתה נפלה מתחילת השנה ב-46% (והמשיכה מגמה שלילית משנים קודמות) המניה נמחקת ממדד ה-MidCap ועוברת למדד ה-SmallCap.