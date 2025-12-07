בסוף השבוע, נטפליקס , ענקית הסטרימינג שמחזיקה כבר היום כ־22% מהשוק, לפי נתוני סטטיסטה, הכריזה על רכישת חטיבת האולפנים והסטרימינג של וורנר ברדרס (Warner Bros Discovery), עבור 72 מיליארד דולר.

העסקה כוללת את אולפני וורנר ברדרס , את HBO ואת HBO Max, אך חטיבת הכבלים והלווין CNN, TNT ו־Discovery לא יימכרו. העסקה טעונה אישור רגולטורים, אבל אם היא תתרחש - נטפליקס תחזיק מעתה במספר מותגי תוכן מהחזקים בעולם - הארי פוטר, משחקי הכס, הסופרנוס, הלוטוס הלבן, וחברים.

בעלי המניות של וורנר ברדרס יקבלו 23.25 דולר במזומן ועוד 4.50 דולר במניות נטפליקס עבור כל מניה שברשותם, בהתאם לטווח מחירים שנקבע מראש. במקביל, החברה נוטלת הלוואות מבנקים גדולים כמו וולס פארגו, HSBC ו־BNP כדי להשלים את יתרת המימון.

בפועל, נטפליקס גם לוקחת על עצמה חלק מהחוב הקיים של וורנר, ולכן עלות העסקה הכוללת גבוהה מהסכום שמקבלים בעלי המניות. המודל הפיננסי בנוי כך שהחברה תוכל להסתמך על ההכנסות החזקות שלה ממנויים ומהפקות מקור, במקום לשאת בעומס חד פעמי גדול.

מה נטפליקס רוצה?

זו לא הפעם הראשונה בה החברה ממציאה מחדש את התחום. נטפליקס, שהחלה כחלופה לשירות השכרת הסרטים של הענקית האמריקאית בלוקבאסטר, הפכה לשירות דיגיטלי ושינתה את הדרך שצרכנים צופים בתכנים, מצפיה בפרקים פעם בשבוע כאשר הם שודרו בטוויזיה, למרתוני בינג', שחרור סדרות בקצב מסחרר ויצירת מודל צפייה חדש.

בעיניי המשקיעים, המהלך הזה, אם יאושר, יימצב אותה במקום אפילו עוד יותר גבוה מול המתחרים. מבחינת החברה, מדובר בהימור מחושב על עתיד תעשיית הבידור, שכן כעת תחזיק בבעלות מלאה על סטודיו גדול, והיא תגיע גם ללקוחות שרוצים לצפות בכותרים ותיקים.

אורן רוזמן, שותף ומוביל תחום תקשורת, מדיה וספורט בדלויט ישראל הסביר כי "כולם מדברים על השווי ההיסטורי של העסקה ומה היא מייצגת עבור נטפליקס והתעשייה. אני חושב שהרבה יותר מעניין איזה בעיות מבניות היא באה לפתור בתעשיית הבידור.

"בעשור האחרון כל מודל הסטרימינג הפך למפוצל ולא יעיל, המון שירותים ועלויות הפקה אדירות, מלחמה על תשומת הלב והוצאות שיווק אדירות, ושיעורי נטישה גבוהים - כל אלה מיתרגמים לשחיקה אדירה בערך המותגים".

לדבריו, "ביום שאחרי המיזוג, יהיו לנטפליקס שתי חלופות: אחת, לאחד את הצעה לצרכן, לאחד את כל התכנים לממשק אחד. שפותר מצד אחד את בעיית פיצול השירותים, אבל דורש חשיבה לבעיות הגבלים עסקיים. או, חלופה שנייה, שמירת מותגים תחת סופר־פלטפורמה. אתה מאחד את ההפצה של הטכנים, את הדאטה ואת הטכנולוגיה.

"במקום לבלוע את HBO לתוך נטפליקס, הם יבנו פלטפורמה שמאחדת מותגים. זה לא נטפליקס במקום HBO אלא נטפליקס עם HBO".

אנליסטים של Barclays אומרים כי "אנחנו מופתעים שנטפליקס הרגישה צורך להוציא 80 מיליארד דולר ולשלם פרמיה על משהו שהיא עצמה שיבשה". דייב נובוסל, אנליסט בכיר ב־Gimme Credit אמר ל־Fortune כי העסקה נראית יקרה בעיניו, במיוחד בהתחשב בכך שנטפליקס לוקחת על עצמה כעת חוב של כמעט 11 מיליארד דולר.

בנטפליקס מצידם כבר אותתו ללקוחות ששני השירותים, נטפליקס ו־HBO, ימשיכו לפעול בנפרד ועדיין לא צפויים שינויים עד להשלמת האישורים הרגולטוריים.

חשש בשוק

נטפליקס היא בין השחקניות הדומיננטיות ברחבי העולם ובשוק חוששים במיוחד מפגיעה אם הרכישה תהפוך אותה לשחקנית החזקה ביותר בשוק. גם אם לא מדברים על התוכן הרחב שהיא רוכשת כעת, מספיק להסתכל על מספרי המנויים: לנטפליקס לבדה יש 300 מיליון משתמשים, אם היא תוסיף את ה־128 מיליון המנויים של HBO, עלולה להווצר מפלצת אמיתית".

אצל האנליסטים הדעות חלוקות. בבנק אוף אמריקה אמרו שנטפליקס עשויה לקצר משמעותית את חלון ההפצה של סרטי וורנר בבתי הקולנוע, כדי שהסרטים יופיעו בפלטפורמות שלה בהקדם. בג'י. פי. מורגן התריעו מפגיעה בתחרות. לעומתם, בגולדמן זאקס מאמינים כי שילוב הפעילות של וורנר בתוך נטפליקס יכול להביא לחיסכון בעלויות ולשפר את הצעת הערך למנויים.

ב־CNBC ציטטו בכיר אנונימי בממשל האמריקני שאמר שממשל טראמפ רואה את העסקה עם "ספקות כבדים".

האם הלקוחות ירוויחו? יש בשוק מי שחושש שהדומיננטיות הזו תאפשר לנטפליקס להעלות את המחירים שלה ללקוחות. מנגד, יש מי שרואה את זה כשירות סטרימינג בודד שצריך לשלם לו, ולא לשניים.

בכל מה שקשור להגבלים עסקיים, דוהא מקי, לשעבר עוזרת לתובע הכללי במחלקת ההגבלים העסקיים של משרד המשפטים האמריקאי, אמרה ל־CNN כי בסופו של דבר הרגולטורים יאלצו לבחון האם העסקה תגדיל את הכוח של נטפליקס על יוצרים, מפיצים וצרכנים והאם המיזוג מעכב החלטות וחדשנות בוורנר.

המתחרה הגדולה לעסקה

לפי פרסום בוול סטריט ג'ורנל, חברת פרמאונט (Paramount) מעוניינת גם היא לרכוש את מותגי וורנר ברדרס, כדי להתחרות בנטפליקס. בפרמאונט הביעו חוסר שביעות רצון מהמו"מ, ואנליסטים מאמינים שעבור פרמאונט רכישה כזו היא מנוע צמיחה קריטי, ולכן היא מנסה למנוע את העסקה בין נטפליקס לאחרים וורנר. צריך לומר כי Paramount בעלת קשרים פוליטיים בממשל טראמפ, והיא עשויה לנסות להפעיל אותם.

בחברת פרמאונט פנו לעורכי הדין של Warner Discovery ואמרו כי המכירה לנטפליקס "לעולם לא תיסגר" בגלל אתגרים רגולטוריים, כך פורסם. לפי הדיווח, פרמאונט רוצה לרכוש את החברה כולה. לדבריה, היא המציעה היחידה שלא העלתה סוגיות בנוגע להגבלים עסקיים. מעבר לפרמאונט, חברה נוספת שמתמודדת על שירות הסטרימינג היא Comcast, אך עד כה נטפליקס היא זו שהגישה את ההצעה הגבוהה ביותר.