מה בדיוק נטפליקס קונה: נטפליקס רוכשת את חטיבת האולפנים והסטרימינג של Warner Bros Discovery, הכוללת את אולפני הסרטים והטלוויזיה של וורנר ברדרס, את HBO ואת HBO Max, וכן את אחת מספקיות התוכן הגדולות והחשובות בעולם המערבי.

נטפליקס תרכוש את אולפני הקולנוע וורנר ברדרס ופעילות הסטרימינג ב-72 מיליארד דולר

מדובר בנכסים שהגדירו את ההיסטוריה של הוליווד במשך כמעט מאה שנה, ובהם הארי פוטר, משחקי הכס, הסופרנוס, הלוטוס הלבן, חברים ואת היקום הקולנועי והטלוויזיוני של גיבורי העל של DC. עם זאת, הרכישה לא כוללת את רשתות הכבלים CNN, TNT ו- Discovery, יחד עם שירותי Discovery Plus ו -Bleacher Report, שיפוצלו לחברה חדשה בשם Discovery Global בטרם תיסגר העסקה. כלומר - נטפליקס קונה את הליבה היצירתית, האמנותית והמסחרית של וורנר ברדרס, אך לא את נכסי השידור המסורתיים.

למה נטפליקס קונה ולמה וורנר ברדרס מוכרת

עבור נטפליקס מדובר בהימור מחושב על עתיד תעשיית הבידור. במשך שנים החברה התבססה על רכישת תוכן מאולפנים אחרים ועל בניית הפקות מקור, אך לא החזיקה בבעלות מלאה על סטודיו גדול. רכישת וורנר ברדרס מעניקה לה גישה ישירה לקטלוג עצום, לכוח יצירתי מוכר ולמותגים בעלי ערך רב שניתן למנף לאורך שנים.

זה מהלך שמיועד לשמור על היתרון התחרותי של נטפליקס בתקופה שבה דיסני, אפל, אמזון ופאראמאונט משקיעות הון רב ביצירת תוכן ובפיתוח מותגים קולנועיים וטלוויזיוניים, ומגבירות את הלחץ בשוק הסטרימינג הגלובלי.

מן הצד השני, וורנר ברדרס נכנסה למהלך המכירה מתוך רצון למקסם ערך עבור בעלי המניות על רקע שינוי עמוק בתעשייה. החברה מתמודדת עם ירידה מתמשכת בביצועים של רשתות הכבלים המסורתיות כמו CNN, TBS ו -TNT, עם כרסום בהכנסות מפרסום וממנויים, ועם חוב כבד שנוצר לאחר המיזוג בין וורנר מדיה לדיסקברי ב 2022.

במקביל, היא ניצבה בפני עלויות גבוהות הדרושות להרחבת פעילות הסטרימינג של HBO Max בשוק תחרותי במיוחד, וניסתה תחילה לגבש תוכנית לפיצול פנימי לשתי חברות. במקביל, השנה הצטרפה שכבה נוספת ללחץ: בתקופת בדיקת החלופות האסטרטגיות החלו להגיע פניות רכישה בלתי רשמיות מצד כמה גורמים, ביניהם גם נטפליקס - מה שלפי דיווחים חיזק את התחושה בדירקטוריון כי שוק המדיה מעריך מחדש את שווי נכסיה של וורנר.

איך נטפליקס תממן את הרכישה

נטפליקס תממן את העסקה בשילוב של מזומן, מניות וחוב בנקאי. בעלי המניות של וורנר ברדרס יקבלו 23.25 דולר במזומן ועוד 4.50 דולר במניות נטפליקס עבור כל מניה שברשותם, בהתאם לטווח מחירים שנקבע מראש למניית נטפליקס. במקביל, החברה נוטלת הלוואות מבנקים גדולים כמו וולס פארגו, HSBC ו BNP כדי להשלים את יתרת המימון.

בפועל, נטפליקס גם לוקחת על עצמה חלק מהחוב הקיים של וורנר, ולכן עלות העסקה הכוללת גבוהה מהסכום שמקבלים בעלי המניות. המודל הפיננסי בנוי כך שהחברה תוכל לפרוס את ההתחייבויות על פני שנים ולהסתמך על ההכנסות החזקות שלה ממנויים ומהפקות מקור, במקום לשאת בעומס חד פעמי גדול.

האם העסקה דורשת אישור רגולטורי?

כן. העסקה תעבור בחינה מעמיקה של רשויות התחרות בארצות הברית ובאירופה, משום שמדובר במהלך שיכול לשנות את מבנה שוק הבידור והסטרימינג. הרגולטורים יבדקו האם חיבור בין שירות הסטרימינג הגדול בעולם לבין אחד האולפנים המשמעותיים בהוליווד עלול ליצור כוח שוק גדול מדי.

כבר כעת הוגשה התנגדות מצד גורמים פוליטיים בארצות הברית, וצפויות להתקבל גם עמדות מצד מתחרות בענף. תהליך האישור עשוי להימשך בין שנה לשנה וחצי, והוא יכול לכלול דרישות לשינויים מסוימים במבנה העסקה. עד לקבלת אישור סופי שתי החברות ימשיכו לפעול בנפרד לחלוטין, ורק צוות אינטגרציה ייעודי ינהל את ההיערכות לעתיד בהתאם לכללי הרגולציה.

מה אומרים אנליסטים בשוק

בבנק אוף אמריקה מזהירים כי אחד הסיכונים הגדולים בעסקה הוא הפגיעה האפשרית בענף הקולנוע. לפי הערכה זו, נטפליקס עשויה לקצר משמעותית את חלון ההפצה של סרטי וורנר בבתי הקולנוע, מהלך שעלול לערער את המודל העסקי של הרשתות והמפיצים.

אנליסטים נוספים מדגישים את היתרון האסטרטגי שנטפליקס מקבלת בגישה לנכסי קניין רוחני מהחזקים בהוליווד, ובהם כאמור HBO, הארי פוטר ויקום DC. לטענתם, מדובר בעסקה שמבססת את נטפליקס כמובילה ברורה בשוק הסטרימינג לטווח ארוך.

בגולדמן זאקס מתמקדים בפוטנציאל הסינרגיות. שם מעריכים כי שילוב הפעילות של וורנר בתוך נטפליקס יכול להביא לחיסכון בעלויות ולשפר את הצעת הערך למנויים. מנגד, בג'י פי מורגן מתריעים מפני סיכון רגולטורי גבוה. אל החששות מצטרפת גם חברת המחקר האירופית Enders Analysis, שמזכירה כי המיזוג הקודם בין וורנר לדיסקברי הוביל לאובדן ערך, ומזהירה שהאינטגרציה עם נטפליקס עלולה להיות מורכבת ולשחזר חלק מהקשיים אם לא תנוהל בזהירות.

האם כל התכנים של וורנר ברדרס יעברו לנטפליקס

כרגע אין תשובה חד משמעית. נטפליקס התחייבה לשמר את פעילות וורנר, אך לא פירטה את מבנה התוכן העתידי. חלק מהכותרות של וורנר ברדרס עדיין חתומות בהסכמי רישוי עם מפיצים אחרים ולכן לא יכולות לעבור לנטפליקס מיידית. בשוק מעריכים שפועל יוצא של המיזוג יהיה העברת רוב ספריות וורנר לנטפליקס בתוך כמה שנים, אך הסדר מדויק לגבי הארכיונים, הזכויות והחלוקה בין שווקים טרם פורסם.

מה יקרה ל-HBO Max

העתיד של HBO Max אינו ברור. השירות היה בעיצומו של מהלך התרחבות עולמי עם השקות גדולות שתוכננו ל-2026, אך כעת התוכניות עשויות להשתנות. ייתכן שנטפליקס תבחר להטמיע את HBO בתוך שירות האם שלה כמותג פרימיום, בדומה לאופן שבו דיסני מחזיקה במותגים כמו מארוול.

מנגד, המותג HBO עצמאי וחזק ולכן יש אנליסטים שחושבים כי נטפליקס תאפשר לו להתקיים כפלטפורמה משלימה עם זהות עצמאית. לפי הדיווחים שתי האפשרויות נמצאות כרגע על השולחן.

מה ההבדל בין ה72 מיליארד ל83 מיליארד דולר - שהופיעו בשלל כותרות בתקשורת

72 מיליארד דולר הוא הסכום שבעלי המניות מקבלים עבור מניותיהם והוא משקף את מחיר הרכישה נטו שנכנס לכיסם. 82.7 מיליארד דולר הוא שווי החברה הכולל, הכולל בנוסף את החובות וההתחייבויות של וורנר שנטפליקס לוקחת על עצמה.

כלומר נטפליקס משלמת לבעלי המניות 72 מיליארד דולר, אך העלות המלאה של העסקה מבחינתה גדולה יותר כי היא נוטלת כאמור גם את החובות של החברה הנרכשת.