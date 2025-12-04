חצי שעה מתל אביב מצאנו עגלת שף עשירת פחמימות ולידה יקב מפואר

עמק איילון הוא עמק מנומנם בין הרים וגבעות, השוכן בין ירושלים לתל אביב. חרף אנונימיות יחסית הוא שימש לאורך השנים כציר תנועה חשוב לבירה, וקרבות רבים ניטשו בו. כיום שוכנים בו מושבים, קיבוצים ויישובים ובהם תופינים.

● המסעדה הרומנית הראשונה בארץ עמדה שוב למבחן איכות - ועברה בגדול

● במושב עלום ליד חדרה מצאנו פודטראק עם כריכים מושחתים שיצאו ממעשנה

10:00 | משהו לאכול: סלמון, גרידת תפוז וקצת וודקה לקיק

טיפות הגשם האחרונות הספיקו להוריק מעט את המרבדים שמתעוררים לאיטם בדרך היפה המובילה לקיבוץ נחשון. בין הגפנים של יקב שורק, ומתחת לעץ הפיקוס, הקים השף ירון אורלב עגלה ממזרית במיוחד.

אורלב הוא אנליסט לשעבר. במלחמה הוא פתח את העגלה, שבה הוא מפיק אוכל של מסעדה ואוצרות של פחמימות: ברוסקטת אבוקדו עזת טעמים, פוקצ'ה מהבילה עם פטה מקומית, לצדה שליכטת לאבנה נדיבה וזיתים משובחים; עוד ביס מדויק עם סלמון, גרידת תפוז וקצת וודקה לקיק; גרניטת היביסקוס שעושה בית ספר למאצ'ה; ובעיקר המון יצירתיות וכישרון.

קפה נחשון (כשר), קיבוץ נחשון / צילום: דאסי

הצמידות ליקב שורק מאפשרת להקפיץ בקבוק יין לשולחן, לשבת מתחת לפיקוס כמה שעות טובות ולהתבטל בחברת ביסים מטורפים ואנשים טובים.

קפה נחשון (כשר), קיבוץ נחשון

12:00 | משהו לשתות: טעימות ביקב מהמפוארים בישראל

הדרך למצפה הראל עוברת בין שורות סדורות של גפנים וכרמים שלא רואים את סופם. הזמורות לפני גיזום, ממתינות בדממה לגשם. גם אנחנו.

קלו דה גת הוא מהיקבים המפוארים והוותיקים בישראל, עם תרומה מכרעת לתרבות היין המקומית. הוא מגדל 200 דונם, מפיק 100 אלף בקבוקים בשנה, והכול באחוזת היין היפה, שכמו מנותקת מהעולם, שקועה בעשייה מקצועית ועמוקה של יין.

מבנה האבן מוקף הכרמים נראה כמו יקב שהקפיצו מצרפת ושכחו להחזיר. מרכז המבקרים קטן ואינטימי ומיועד למי שעומק ואריכות אינם מרתיעים אותם. הסיור נמשך 90 דקות (חובה לתאם מראש) וכולל הדרכה וטעימות מארבע סדרות היקב.

את פנינו קיבלה שרון, ידענית מופלגת, מארחת נדיבה והרבה מעבר למדריכה. היא מסיירת בין המכלים והחביות, מתבלת בדימויים מהולים בהומור יבש ומתוחכם, ויש לה יכולת סיפורית שמצליחה להחזיר את הסקרנות גם למי שביקר בעשרות יקבים.

האירוח טבעוני, כי היינן טבעוני, ומוגשים בו לחם טוב, שמן זית בועט מכרמי היקב וגבינות טבעוניות ומוצלחות. המרפסת הנאה, הכרמים המקיפים וסיפורי חטיבת הראל, בראשות מפקדה יצחק רבין ז"ל, שישבה ממש כאן, מתכנסים לחוויה נדירה.

יקב קלו דה גת, קיבוץ הראל

13:00 | משהו לעשות: מרחב שמשלב בין טבע למשחק

דילוג של נסיעה קצרצרה בין הרכסים ואנחנו מגלים את ארץ טובה, מתחם טבע פתוח שהקימו במו ידיהם אב ובנו, איתן ויואל לומברד. אנחנו מתיישבים עם קפה מהעגלה שבמתחם אל מול הנוף הפעור לרווחה, ויואל מספר כי "פעם גידלו כאן חקלאות, היום מגדלים כאן חשמל אגרו־סולארי".

השטח נוקה, ניטע בו בוסתן של שבעת המינים והוא הפך למרחב שמשלב בין טבע ומשחק. איתן גדל בלוס אנג'לס ואהב מיני־גולף; יואל אוהב משחקים ואירוח. יחד הם בנו מסלול מיני־גולף בהשראת שבעת המינים, מבוך קיר ושבילי ישיבה שצופים על טרסות עתיקות.

אפשר לשחק במיני־גולף ובשלל משחקים שגם מבוגרים יאהבו. אפשר פשוט לשבת ורק להיות.

ארץ טובה, כפר אוריה

14:00 | משהו לראות: ציור הפרסקו הגדול בישראל

ועכשיו להפתעה שומטת לסתות. בבית העם של מושב כפר אוריה מסתתר לו בצניעות לא פחות מאשר ציור הפרסקו הגדול בישראל.

האמן אברהם אופק, מהקולות המרכזיים של האמנות הישראלית בשנות השבעים, הגיע לכאן לשבועיים של עבודה ויצירה, וזה מה שיצא: ציור קיר מרשים ויפהפה המשתרע על פני 36 מטר של קירות בית העם.

זו יצירה מפעימה שמתארת בכישרונו של אופק את שיבת העם היהודי מגלותו, דרך הקמת העיר הלבנה, חתונה ומשפחה היושבת בביתה.

פרסקו, בת העם, מושב כפר אוריה

14:30 | עוד משהו לאכול: ארוחת שישי היישר מהסירים

במושב בקוע המנומנם יפה אלוני־סיידוף ובעלה רמי מביאים לשולחן מפגש תרבויות כורדי־תימני שהפך לשפה קולינרית משותפת.

השולחן מתמלא בהדרגה בטעם ובצבע: מרק תימני עם סחוג בועט, טירשי (חמוצים שכיף לנשוך), ממולאים מבית אמא של יפה, קובה מטוגנת ועוד שני סוגים במרק. יש אפילו גרסה צמחונית משובחת.

תבשילים ביתיים בין תימן לכורדיסטן / צילום: ליהי רוזנברג

גם אם אתם שניים או יותר שמתכננים טיול ספונטני בסביבה, תתקשרו עד 8:00 בבוקר ליפה (050-7497401), תודיעו שאתם מגיעים והיא תגיש לכם היישר מהסירים שהיא מבשלת למשפחה באותו היום. את כל הטוב הזה תוכלו לאכול במרפסת הבית היפה.

בין תימן לכורדיסטן, מושב בקוע