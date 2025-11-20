אזור מנשה שממזרח לחדרה הוא מאלה שחולפים על פניהם כשממהרים על הכביש. פה מבצבץ שלט של עגלה, שם רואים קצה נחל, בהמשך רעמת עצי איקליפטוסים. אלא שהמועצה האזורית הזאת, בין כביש 9 וכביש 6, מרכזת את כל הרבגוניות הישראלית, חילונים, דתיים וערבים, וגם תחנות נפלאות של אוכל טוב, אמנות וטבע.

10:00 | משהו לשתות: קפה וסחלב על שפת הנחל

"מהיכן את?", שואלת בחיוך שרי איסרליס, בעלת שרקפה, כאילו כבר נפגשנו קודם. לפני שאני מספיקה לענות, היא יוצאת אליי עם קפה חם בכוס זכוכית. עגלת הקפה במושב מאור נמצאת בעיבורה של חורשת איקליפטוסים, ומעוטרת בשולחנות עץ נמוכים, רהיטים שמקנים תחושת חמימות של בית, קפה טוב ופחמימות, כי איך אפשר שלא.

עגלת שרקפה / צילום: רינת בין יח''צ

טיפות גשם ראשונות מנצנצות על עלי העצים, ואנחנו בוחרות במאצ'ה, המשקה הירוק העכשווי שמאיים להדיח את ההפוך. בשישי מגישים מאפים של רזיאל פטיסרי תחת המותג "מאפה שווה של שישי". באמצע השבוע יש משולשי טוסט שמתפקעים מפטריות וניחוחות כמהין, כריכים, מאפים והרבה חיוכים.

מאחור ממתין נחל מאור, שעוד מעט יתמלא במים ויזמין מבקרים לשתות במדשאה על שפתו גם סחלב חם.

שרקפה, מושב מאור (כשר)

11:00 | משהו לנשמה: הליכה בין 500 עצים

עוד מעט ירחצו התאנה והתות בטיפות עליזות, והצבע הצהוב יוחלף בפלטה חורפית של ירוקים עמוקים. אולי כבר יהיה אפשר לנשום באמת, ואף להלך בין שבילי פארק נחל חביבה.

לאחרונה עבר הנחל תהליך שיקום ונשתלו בו יותר מ־500 עצי תות וחרוב. על המסלול הקטן, בערך קילומטר אחד, אפשר לראות איך האזור כולו מתעורר מחדש אחרי הגשם.

זה לא מסלול אתגרי, אלא הליכה קצרה שמזכירה כמה מעט צריך כדי להרגיש קצת טבע.

פארק נחל חביבה

12:00 | משהו לראות: אמנות יהודית וערבית, מורכבות ותקווה

גבעת חביבה, על שם חביבה רייק, חברה בפלמ"ח ואחת מצנחניות היישוב היהודי, היא מרחב שמכיל קמפוסים, בית ספר בינלאומי, בית ספר ערבי־יהודי ומרכז אמנות וחינוך. חזון המקום ברור וכתוב באותיות קידוש לבנה: רק מתוך יצירת חברה משותפת יגיע עתיד משותף.

בהאנגר מטוסים בריטי לשעבר שוכן המרכז המשותף לאמנות, ובשבת שבה הגעתי נפתחה התערוכה "מצר־מייסר: Take2", המציגה עבודות של אמנים ואמניות הפועלים במרחב שבין קיבוץ מצר לכפר מייסר, פרויקט המשך למיזם האמנותי מ־1972, שבו הוחלפו אדמות בין היישובים. הרעיון היה לייצר רצף ושיח ולהעלות שאלות על חיים משותפים.

"אנחנו מייצרים תקווה דרך אמנות", אמרה אילנה פלג, שערכה לי את הסיור במקום. כאן לומדים לבנות יחד שפה שלישית לעברית וערבית, כזאת של תקווה.

התערוכה שאוצרת ענת לידרור, שבה משתתפים בין השאר האמנים מיכה אולמן, אביטל גבע, אסאלה חסן ופאתן אבו עלי, מציגה תמונות, ציורים ומסמכים משתי נקודות מבט. את תשומת ליבנו לכדה היצירה של עבד אל־סלאם סבע - חבל כביסה שעליו בגדים שנאספו משני היישובים: גלבייה לצד חולצה כחולה של השומר הצעיר. התהלכנו בין תמונות, מיצגים וטקסטים בשתי השפות, עבודות שמציגות נרטיב מורכב.

בחוץ, במתחם, אפשר לראות גם עבודות של דני קרוון, סיגלית לנדאו ואחרים

המרכז המשותף לאמנות, גבעת חביבה

14:00 | משהו לאכול: לונה פארק של טעמים עזים וגם עצב

במשק בולדס שביישוב גן שומרון מגישים בשרים מעושנים ואוכל מנחם. אנחנו מתיישבים בצל עצי הזית, והצלחת שמגיעה לשולחן נראית כמו לונה פארק צבעוני של טעמים: זיתים, לימון כבוש ופראנה רכה שסופגת באהבה את הרטבים ומיצי הבשרים של נסיכי המעשנה שבמרכז - חזה הודו, בריסקט, רוסטביף.

כריך במשק בולדס / צילום: רינת בין יח''צ

מיצי הבשרים מטפטפים ועמם זולגות הדמעות. הסיפור של המשק הוא קודם כול על שף, איש אדמה, חבר, אח ובן. דורון בולדס ז"ל, שהפעיל את דוכן הבשר בנובה, נחטף ונרצח באותה השבת.

אחותו שי, שבכלל עבדה בחברת ביטוח עד 7 באוקטובר, ממשיכה היום את מורשתו: להאכיל ולשמח. "ידעתי שדורון כבר קיבל אישורים על הפודטראק", היא מספרת. "ביום האחרון של השבעה החברים שלו אמרו לי שאני חייבת לפתוח את הטראק", וכך היה.

כל ביס הוא גם מחווה וסיפור, מקום של טעמים עזים, כאב גדול וגם שמחה.

משק בולדס - סנדוויץ' מעשנה, גן השומרון