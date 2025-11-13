כשגרתי באבן יהודה נהגתי לקום מוקדם, לשמוע את קרקור התרנגולות ולהבין שאין לי באמת לאן ללכת לשתות קפה. יותר מעשור חייתי ביישוב החינני הזה, ולמרות היעדר בתי הקפה אני זוכרת לו חסד נעורים. במקום ניחוחות של קפה טחון נשמתי את ריחות ההדרים, צעדתי בשדות מוריקים והכרתי את עצי התות הנסתרים. לפני כשנה עזבנו לעיר הגדולה, ועכשיו חזרתי לבקר חברות. בעיניים של עירונית פתאום נחתה עליי ההכרה איך היישוב הקטן הפך לעיירה תוססת עם סודות מקומיים.

10:00 | משהו לאכול: בריוש ממזרי ומאפים מגונדרים

באבן יהודה יש לפחות חמישה בתי קפה ובהם הרבה מעבר לקפוצ'ינו ראוי. גוטל'ה הוא הסנונית הוותיקה שבהם, מוסד מקומי שבו יושב הפרלמנט הקבוע של היישוב. יש בו קפה משובח, ארוחות בוקר, צוהריים וערב שאינן מביישות ביסטרו בתל אביב ועוגות נהדרות. בשישי ובשבת משתרך שם תור של תושבים מהיישובים הסמוכים, שבאים במיוחד בשביל אגז בנדיקט מלחם בריוש שנאפו במקום או פרנץ' טוסט מושחת של אותו בריוש ממזרי, רק טבול בשמנת קינמון ומטוגן בתועפות חמאה מזוקקת.

האופט. אוצרות קולינרית משובחת / צילום: אסף קרלה

חיבוק וקפה עם החברים הוותיקים, והמשכתי להאופט, מקום חינני ששמו המסובך להגייה הולך לפניו. אי שם בקורונה הוא נפתח במרכז מסחרי ישן, במקום סניף קופת החולים של היישוב. אכן מהפך! בבוקרו של יום חמישי השתרך מול המקום הקטן תור נלהב של מבקרים שהתלבטו בין כמה מנות: פריטטה ירוקים - מעין חביתה תפוחה גדושה בביצים וירוקים, המוגשת עם שמנת חמוצה; כריך פרעצל מקושקשת כמהין, הגרסה הטרנדית לסנדוויץ' חביתה; או אחד ממיני המאפים המגונדרים הנחים בשלווה על המדפים.

אך לא על המאפים והכריכים יצא שמו של המקום למרחקים. האופט הוא מעין מעדנייה קטנה ומופלאה של אוצרות קולינרית משובחת - קולקציה מוקפדת של גבינות, נקניקים, יינות ורטבים, אוכל מוכן וריחני שיוצא טרי מהמטבח הקטן, פרחים יפים, מתנות וכל מה שיפה וטוב בחיים.

גוטל'ה; האופט

12:00 | משהו לנשמה: המכשפה הטובה של היישוב

כמה דקות הליכה בצל עצי השסק, ומגיעים לחצר היפה של ג'ינה לוי. אין אישה או איש באבן יהודה שלא מכירים את ג'ינה, תושבת המקום מאז שנות החמישים, מתנדבת פעילה בקהילה, סבתא גאה ומנחת קבוצות. אבל הסוד הכמוס של האישה הנפלאה הזאת, שהגיל רק עושה עמה חסד ותבונה, הוא יכולתה לפתור חלומות לכל דורש ולפתוח בקלפים.

מה שהתחיל כתחביב עבור חברים ובני משפחה הפך לעיסוק, ולוי היא היום מעין מכשפה טובה, כזאת שמצליחה להרגיע רק באמצעות הניצוץ בעיניה והידיים החכמות שמערבבות את החפיסה. חפיסות הקלפים שלה מרובות ומגוונות, ואת הקריאה היא מתאימה למצב רוחה ולתחושת הבטן. הכי נהדר להגיע אליה עם חברה טובה, לבוקר של קריאה, פרשנות והכוונה.

ג'ינה לוי, 052-2497236

14:00 | משהו לראות: אישה עם חיבה יתרה לנעליים

הרבה נשים מעניינות ויצירתיות פגשתי בחיי, אבל אופירה עזריאלי היא קטגוריה בפני עצמה. גם היא תושבת ותיקה של היישוב, אושיה מפורסמת בזכות אנרגיה בלתי נגמרת ורעיונות לרוב. עזריאלי היא אשת יחסי ציבור לשעבר שפיתחה חיבה יתרה לנעליים, והפכה את התחביב לעיסוק. במהלך השנים אספה בדרכים שונות, יצירתיות ומשונות אוסף של יותר מ־3,000 זוגות נעליים מיניאטוריות מרחבי העולם, ולהלן מוזיאון.

לכל זוג סיפור, אותו היא מספרת בדרכה התוססת, כשעוברת בין הוויטרינות השונות, המסודרות לפי צבעים ומעמיקה בידע תרבותי־היסטורי על גלגולן של נעליים. "אמא שלי, תאומה זהה ששרדה את אושוויץ, תמיד אמרה לי שנעליים בשואה היו הנכס הכי חשוב", היא מרצינה לרגע והביקור מקבל רובד נוסף.

מוזיאון הנעליים המיניאטוריות

16:00 | משהו לקנות: צלחות מפורטוגל ואמייל צבעוני

כלים של Homey Naomy / צילום: פגי פייקר

מרחק קטן ממוזיאון הנעליים נמצאת Homey Naomy, חנות הכלים של נעמי ידידיה, אשת הייטק לשעבר שרקמה חלום לפתוח חנות קונספט ביתית של כלים יפים. במרתף ביתה היפה מקבל את פנינו אוסף יפהפה של כלי אמייל צבעוניים, ואנחנו חומדות בזה הירוק ריזוטו לשבת. גם צלחות צבעוניות מפורטוגל חמדנו, מגש כסוף לקינוח, מפת פשתן ועוד מתנה קטנה לחברה טובה, כי הכול יפה ובסטייל וקשה להתאפק. חוויית הקנייה ביתית, אישית ומלווה בעצות קטנות ופרקטיות לסידור שולחן.

Homey Naomy