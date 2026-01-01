באזור התעשייה הזה יש מעדנייה עם אוצר שעולים אליו לרגל מכל הארץ

עמק חפר אמנם קרוב גיאוגרפית למרכז הארץ, אבל בחוויה הוא מרגיש רחוק. יש בו שילוב של הטוב מכל העולמות: ירוק־העד של הפרדסים והשדות, הקרבה לטבע ושלל מקומות נהדרים לשתות ולאכול בהם - מה שרוקם יחד תחושה של התנתקות אמיתית.

10:00 | משהו ליצור: קרמיקה מול נוף השדות

השם של הרחוב שבו נמצא הסטודיו של הקרמיקאית נטע חבקין ביישוב חרב לאת הוא נוף השדות. במקרה דנן יש אמת בפרסום. מחלון הסטודיו נפרס נוף בצבע ירוק באדיבותם של מטחי הגשם שהטיבו עם היבולים. אחרי שנושמים מלוא הריאות אוויר עשבוני עולים ל"בועה", כך מכנה נטע את הסטודיו היפהפה שלה. שם מחכים מוזיקה ונרות, תה חמים וכיבוד מדויק, לצד כלים יפים פרי יצירתה ותועפות אסתטיקה בכל פינה.

קרמיקה מול נוף השדות / צילום: עדי קפלן

חבקין גדלה בתל עדשים, ובלי לתכנן נשארה לשרת עשור בצבא, עד שיום אחד הבינה שזה לא המקום בשבילה. היא יצאה לטייל בעולם וכשחזרה פגשה בחימר וקיבלה "זיקוקים בעיניים". כיום היא עורכת בסטודיו סדנאות של שעתיים, אבל גם אם לא רוצים ליצור אפשר פשוט לסייר בתוך היופי המינמליסטי ולהתלבט בין המגשים, התבניות וכוסות התה.

נטע חבקין, חיבת ציון

11:00 | משהו לקנות: תכשיטים מאבנים טובות

בסטודיו הקטן של טלי דה טולדו להב, טלוש, במושב הסמוך חוגלה נח ארגז עץ קטן וספון זיכרונות. הארגז שימש את אביה בעבודתו, בביקוע יהלומים - מקצוע שכבר לא קיים. טלי הלכה בעקבותיו והפכה לגמולוגית. במהלך נסיעותיה לחו"ל למדה על סגולותיהן של אבנים טובות, ליקטה כאלה והחלה להכין מהן תכשיטים לבני משפחה וחברות. אחרי שלמדה צורפות גם העזה להגשים את החלום ופתחה סטודיו משלה.

היופי של השרשראות התלויות בכל מקום בסטודיו שובה עין, וטלי מתגאה כי היא משתמשת רק באבנים טבעיות, ז'אנר המכונה Natural Jewelery. איך בוחרים מכל היופי הזה? אנחנו שואלות, והיא מסבירה שהרעיון הוא פשוט לחוש לאיזה אבן מתחברים.

טלוש, חוגלה

12:00 | משהו לנשמה: מסדר פרחים אציליים

חמש דקות הליכה מביתה של טלי ואנחנו נושמות את רוחו של המושב היפה: בתים שלווים, חממות פרחים, מרחבים ושדות. בינות החממות מספרת לנו טלי על "משתלת הסחלבים של משפחת פוקס, הראשונה בארץ לגדל סחלבים למכירה". הדלת נפתחת באטיות ונשמתנו נעתקת למראה היופי הנגלה: שורות זקופות של הפרח האצילי, בשלל גדלים וצבעים, בבורדו, צהוב ואלף גוונים של סגול וורוד, עלים שנראים כרקמת תחרה עדינה וכאלה שמשתרגים זה בזה, כמו צמד נאהבים. עשרות סוגי סחלבים מגדלים כאן בקפידה הראויה למזגם הדקדקני של הסחלבים - כולם יפים להשתגע.

משתלת הסחלבים, חוגלה / צילום: עדי קפלן

13:00 | משהו לעשות: סבונים מצמחים, בין עצי הזית

אנחנו יורדות במשעול בין עצי הזית וההדרים, ופוגשות את מאיה רגב בממלכת קסמי המרפא שלה, ששמה יחפה. מאיה מחכה לנו מתחת לעץ עם חיוך רחב ותה המופק מצמחים שהיא מגדלת. סבה הוא ממקימי המושב, וגם הוריה בתקופה מסוימת התמסרו לחקלאות, וכעת הגיע תורה להמשיך את השושלת.

רגב דווקא הגיעה לכך בדרך עקיפה. היא למדה תואר במדעי הסביבה בתל חי, והקורס בצמחי מרפא שינה את מסלול חייה. "עשיתי תואר שני במדעי הצמח ובסופו נשארתי עם מאות צמחים שאליהם נקשרה נפשי", היא מספרת. "לא עלה על דעתי להשאיר אותם מאחור אז הבאתי אותם לכאן, למושב". היא השרישה את הצמחים במושב והחלה להכין מהם מיני סבונים ומשחות לעצמה ולבני משפחתה. בהמשך הגיעו גם סדנאות לנרות וסיורים במשק במטרה לחבר אנשים לעולם החומרים הטבעיים.

יחפה - רוקחות טבעית, חרב לאת

15:00 | משהו לאכול: בלוגה מחדקני הים השחור

פנינה קולינרית מעניינת באזור התעשייה הלא צפוי של עמק חפר היא Ocean Star של גיא עמרן, יבואן חומרי גלם יוקרתיים וחובב קונספטים מפתיעים. עמרן יצר דווקא במיקום לא צפוי שילוב נדיר בין מעדנייה, שבה ניתן לרכוש כל מה שחובבי מאכלי ים אוהבים, לבין בר, שבו אפשר ללגום שמפניה בליווי מעדנים.

מנות קוויאר ב-Ocean Star / צילום: שני הלוי

אבל גולת הכותרת, שבגינה עולים ל־Star מכורים מרחבי הארץ, היא מקרר שמציג כעשרה סוגי קוויאר, מ"דה וינצ'י" האיטלקי ועד ל"בלוגה" המפונקת מחדקני מהים השחור. טועמים ולוגמים בהתחלה הרגשנו קצת אשמה, שהתחלפה בתחושת הפוגה של פינוק מתבקש בישראל 2025. בימי חמישי בערב מוגש במקום תפריט טעימות.

Ocean Star, אזור תעשייה עמק חפר