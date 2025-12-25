כל שנה מביאה איתה גל חדש של טרנדים - בעיצוב, בקולינריה וכמובן גם בתיירות. תרבות השפע, בשילוב הרשתות החברתיות, יצרה אצל הנופשים FOMO בלתי נגמר: לגלות עוד, לנסוע רחוק יותר, לצלם, להעלות לרשתות כמובן ואם אפשר גם להדביק לזה שם.

לאחרונה קרה עוד דבר: התיירות עברה תהליך של פרסונליזציה. בדיוק כמו הלבוש שלנו והאוכל שאנחנו אוכלים מגדירים אותנו, כך האופן שבו אנחנו צורכים את הפנאי שלנו, את החופשות שלנו, נראה קצת כמונו.

טרנדים מוכרים שכבר מלווים אותנו שנים והפכו למיינסטרים, כמו וולנס ותיירות קולינרית, שוכללו וגם בהם יש פיתוחים והמצאות. ניסיתי להשאיר בצד את המובנים מאליהם ולבחור את מה שלא רק נשמע טוב באינסטגרם - אלא גם משקף שינוי אמיתי באופן שבו אנחנו נופשים.

מנסיעה ברכבת שהיא חממת פרחים ביפן, דרך ריטריטים שמבטיחים אריכות ימים ועד תכנון טיול בעזרת בינה מלאכותית - אלה הטרנדים שמספרים סיפור רחב יותר. וכמובן, אי אפשר בלי הזווית הישראלית.

שתהיה שנה אזרחית שקטה, עם הרבה חופשות!

חופשות קרירות: איפה שבאמת אפשר לנשום

דמיינו את עצמכם מטיילים במדרחוב של שטוקהולם בשעה 23:00. השמש עדיין לא מראה סימני שקיעה, האוויר קריר ונעים, ואתם בשלהי יולי.

טרנד החופשות הקרירות (Coolcations) מציע חלופה לחופשות הקיץ הלוהטות. אם בעבר איטליה, ספרד ואפילו צרפת היו בחירה טבעית ליולי-אוגוסט, היום השאלה איננה איפה יש חוף ומזגן - אלא איפה באמת אפשר לנשום.

מלגה בערב / צילום: Shutterstock

שינויי האקלים משנים לא רק את מזג האוויר, אלא גם את מפת התיירות. לפי נתוני Booking.com, הביקוש לחופשות במדינות נורדיות צמח בכמעט 10% ב־2025, והמגמה צפויה להתחזק ב־2026.

דוגמאות: יעדים כמו איסלנד, פינלנד, גרינלנד ואזורים מסוימים בקנדה בחודשי הקיץ

תיירות לילה: סיור כוכבים או תערוכות בחשכה

מה שאצלנו הוא קומזיץ בלילה או צפייה בכוכבים במדבר הפך בשנה האחרונה למנוע צמיחה של ממש בעולם התיירות.

מדובר בטיולים וחוויות שמתקיימים אחרי השקיעה: סיורי עיר ליליים, מוזיאונים שפתוחים בלילה, שוקי לילה, צפייה בכוכבים וטבע בשעות החשכה. הסיבות ברורות: חום קיצוני, עומסי מבקרים וחיפוש אחר שקט וחוויה חושית אחרת.

כך, תיירות הלילה (Noctourism) גלגלה בשנה החולפת כ־10 מיליארד דולר בעולם, וצפויה לצמוח בכ־10% נוספים בשנה הקרובה - כך לפי אתר המטיילים האמריקאי The Traveler.

סקר עולמי בקרב יותר מ־27 אלף מטיילים מצא שכמעט שני שלישים מהם שקלו יעדי "שמים כהים" לצפייה בכוכבים, ספארי שלג לילי או אירועים שמיימיים חד־פעמיים. באוגוסט 2026 צפויה אליפסה סולארית מלאה שתיראה בגרינלנד, איסלנד, ספרד ופורטוגל ותהפוך את הלילה עצמו ליעד תיירות.

דוגמאות: סיורי לילה בערים היסטוריות; צפייה בכוכבים במדבריות ספרד וצ’ילה; מוזיאונים פתוחים בלילה בפריז ובלונדון

תיירות רגנרטיבית: להחזיר ערך לתושבים במקום

תיירות רגנרטיבית היא אחד הטרנדים הרציניים של השנים הקרובות. הרעיון פשוט: לא מספיק לא להזיק למקום שבו נופשים, התייר המתקדם מבקש גם להשאיר את המקום שבו ביקר במצב טוב מכפי שהיה, להחזיר ערך לתושבים. מדובר באבולוציה של טרנד תיירות הבת־קיימה. מה שהתחיל כמעין מס מוסר הפך למציאות כלכלית.

לפי Booking.com, מבין הגולשים שמחפשים מקום לינה באתר 76% מתחשבים בערך הקיימות בבחירתם. בעקבות כך מלונות משקיעים בפאנלים סולאריים ובקוסמטיקה טבעית ולא מזהמת, חברות רכב מרחיבות צי חשמלי, וחברות תעופה מציעות קיזוז פחמן כברירת מחדל.

יער בקוסטה ריקה / צילום: Shutterstock

השלב הבא הוא כאמור השתתפות אקטיבית של התיירים בשיקום המקום, בשימור מורשת ובחיזוק הקהילה שבתוכה הם מטיילים.

דוגמאות: תיירות שמשלבת שתילת עצים ושיקום יערות בקוסטה ריקה; חקלאות מקומית, נטיעות ט"ו בשבט ותיירות שמחזקת פריפריה בישראל

תיירות איטית: פחות יעדים, יותר זמן בהם

מי זוכר את "סביב העולם ב־80 יום" ואת טיולי אירופה הקלאסיים ב־14 ימים? הז’אנר הזה כבר עבר לארכיון, אבל עכשיו תפסה את מקומו התיירות האיטית. בעולם שבו הכול קורה מהר מדי זה קצת בהפוך על הפוך.

מטיילים בוחרים כיום הרבה פחות יעדים, אבל שוהים בהם יותר זמן - כדי להכיר שכונה, שוק מקומי, לשתות קפה עם המקומיים ולהכיר את שגרת יומם.

דוגמאות: חודש בכפר באומבריה (איטליה), שבו אפשר ללמוד בישול ולצעוד; שהות ממושכת בליסבון או בפורטו (פורטוגל); שבוע בשכונה בקיוטו (יפן) בכפרי דייגים קטנים; ואפילו שבוע ברובע אחד של פריז (צרפת)

תיירות רכבות: כשהדרך היא היעד

בשל משבר הטיסות שפקד את עולם התעופה הרכבת חוזרת - ולא רק כאמצעי תחבורה. היא חלק מהחוויה התיירותית עצמה.

המוכרת שבטיולים מסוג זה היא הרכבת הטרנס־סיבירית, אבל רכבות ברחבי אירופה הן כבר מזמן טרנד יוקרתי שמשלב נופים, נוחות, קיימות ונוסטלגיה.

הרכבת הטרנס-סיבירית / צילום: Shutterstock

דוגמאות: Glacier Express בשווייץ, נסיעה של שמונה שעות בין נופים אלפיניים; נסיעת לילה ממילאנו לסיציליה (איטליה); רכבת החממה שנוסעת בין קיוטו לאוסקה (יפן).

לונג'ביטי: ריטריטים שמעכבים הזדקנות

תיירות הוולנס כבר מזמן איננה נישה ששמורה לחובבי מדיטציה ויוגה. מדובר בתעשייה שמגלגלת של יותר מטריליון דולר בעולם, עם צמיחה שנתית של כ־9%. אבל השינוי האמיתי הוא לא בכסף שמגלגל הטרנד, אלא באופן שבו אנחנו תופסים את החופשות שלנו.

אם פעם שינה טובה נמדדה במספר הכוכבים של המלון, הרי שבתיירות וולנס אפשר גם להסתפק בבקתה צנועה, בוויסות מערכת העצבים, באכילה נאותה ובנשימות - שיביאו לתוצאת שינה טובה לא פחות מאשר על מצעי כותנה מצריים.

לוולנס התווסף המושג לונגג'וויטי - תיירות שמציעה אריכות חיים, אבל בהקשר של איכות ולא כמות. הרעיון הוא לבקר במקומות כמו יפן, סיציליה, איקריה שביוון וכאלה שבהם תוחלת החיים ואיכותם גבוהים במיוחד, ולהאט הזדקנות באמצעות ריטריטים ייעודיים שמשלבים בין תזונה, תנועה, קשרים חברתיים וניהול סטרס.

דוגמאות: מיקרו־ריטריטים מבוססי לונג'ביטי בספרד; שילוב של רפואה מסורתית וטיפול מודרני ב־Kamalaya בתאילנד; ריטריטי איורוודה ויוגה ב־Vana בהודו; ריטריטים ייעודיים לנשים בגיל המעבר

יעדים לא פופולריים: קונטרה לוונציה

ביקור ביעדים אובר מתוירים, כמו ונציה, כבר הפכו למילת גנאי. התגובה לכך היא חיפוש אחר יעדים חלופיים, שקטים יותר, לעיתים אנונימים ולא אינסטגרמיים.

דוגמאות: טריאסטה במקום ונציה; המבורג במקום ברלין; סלובניה במקום שווייץ.

Made by AI: מדריך הטיולים החדש

אם פעם השתמשנו במתכנן טיולים אנושי או ב־Lonely Planet, כיום כלי AI משמשים 40% מהמטיילים, ומאפשרים חופשה שתפורה על פי מידתם.

דוגמאות: Booking.com AI Trip Planner; Google Travel; Perplexity; Kayak AI