מנכ"ל חברת Robinhood Markets עלה לבמה בוועידת הברוקראז' המקוון השנתית בלאס וגאס בסתיו האחרון, לבוש סרבל של נהג מרוצים ונעלי נייקי בהתאמה אישית.

למאות הסוחרים המריעים בקהל, אמר המנכ"ל ולאד (ולדימיר) טנב כי הם בחרו ב"אחד מסגנונות החיים האינטנסיביים ביותר שיש". הוא השווה מסחר במניות לנהיגה במכונית מרוץ, כשציין כי "מכונה מכווננת היטב יכולה לעשות את כל ההבדל, וזו התחושה לגבי התפקיד שרובינהוד ממלאת עבור המשקיעים הפעילים שלנו".

משקיעים פרטיים חזרו לקחת סיכונים, ואין רבים שפעלו יותר על מנת לעודד את המגמה הזו מאשר מובילי אפליקציית המסחר של רובינהוד, בהם אחד ממייסדיה טנב, בן ה־38. האפליקציה מאפשרת לא רק לקנות ולמכור בקלות מניות רגילות, אלא גם להשקיע באופציות, מטבעות קריפטוגרפיים ובמוצרים פיננסיים אקזוטיים אחרים, ואפילו לבצע הימורי ספורט ולשחק בשוקי תחזיות.

מבקרי רובינהוד משווים את האווירה בה לקזינו, אך מעריציה זוקפים לזכותה את הדמוקרטיזציה של עולם ההשקעות המתוחכמות הרווחי.

"הוא הקים מעין כת", אמר אהרון קוק, אינסטלטור בן 28 שנכח בקהל בלאס וגאס. הוא מספר כי השתמש ברווחיו ממסחר במניות, באופציות ובמטבעות "מם" כדי לקנות ג'יפ רנגלר ובית בשווי 60 אלף דולר.

6

מיליארד דולר

שווי החזקתו של ולאד טנב במניות רובינהוד בסוף נובמבר 78%

מהכנסות רובינהוד

ברבעון השלישי מקורן במסחר של לקוחות בקריפטו ובאופציות

מגוון של מוצרים חדשים נכנסו בשנים האחרונות לשוקי ההשקעות הקמעונאיות (ריטייל) ופילסו את דרכם אל המיינסטרים. משקיעים מהמרים על מחיר הביטקוין ומסתערים על סוגים אולטרה־מסוכנים של אופציות, כמו אופציות לפקיעה מיידית ("zero-day") שדורשות תזמון מושלם. הם קונים חוזים עתידיים הקשורים לכל מיני אירועים, ומהמרים האם אלבום של טיילור סוויפט יגיע לראש מצעדי ספוטיפיי, או האם קבוצת הפוטבול גרין־ביי פאקרס תנצח את דטרויט ליונס במשחק של חג ההודיה.

אבישק גופאל, בן 35, מספר שהוא מתעורר בשעה 6:30 בבוקר כדי להתחיל לסחור באופציות לפקיעה מיידית. זהו תחביב שלדבריו לעולם לא היה מתחיל לעסוק בו, לולא הקלות שבה זה עובד ברובינהוד. "הריגוש הוא מה שמניע אותי", אומר גופאל. "אם 500 דולר יכולים להשיג לי 50 או 60 אלף דולר, למה לא לנסות".

התנודתיות בשוק בתקופה האחרונה, שכללה גם ירידות חדות במניות ובמטבעות קריפטוגרפיים, סיפקה טעימה ממה שקורה כשהשווקים נעים לכיוון הלא נכון: משקיעים שממנפים את ההימורים שלהם עם כסף שלוו, מרוויחים בתקופות טובות, אך מתרסקים בתקופות רעות. לדוגמה, מדד נאסד"ק ירד ב־1% מתחילת נובמבר עד יום ה', בעוד מחיר הביטקוין צנח ב־15% בתקופה זו.

מנהלי רובינהוד אומרים שהם בצד הנכון של מגמה ארוכת טווח בשווקים, של הפיכת כל סוגי המסחר לזולים ונגישים יותר עבור משקיעים פרטיים. באופן הזה לדבריהם, מוצרים ומכשירים הנחשבים כעת מסוכנים - מקריפטו ועד אופציות - עשויים להפוך בעתיד לחלק מפורטפוליו של משקיע ריטייל טיפוסי.

"דור המשקיעים הבא - הם הקהל שלנו", אמר סטיב קווירק, מנהל הברוקראז' הראשי של רובינהוד. "אנחנו מציגים לאנשים סוגים רבים יותר של נכסים ויכולות, וזה מה שהם רוצים".

בשבחי האגרסיביות

רק לפני מספר שנים, נראה היה שרובינהוד מחוסלת. היא מצאת את עצמה מלוהקת לתפקיד "הנבל" בטירוף המסחר במניית גיימסטופ בשנת 2021, שבמסגרתו משקיעים פרטיים התאחדו כדי להעלות את מחיר המניות של קמעונאית משחקי הווידאו לשחקים, וחוללו כאוס בוול סטריט - בטרם צנחה המניה חזרה לקרקע. בשלב מסוים, רובינהוד הגבילה זמנית את המסחר ב"מניות מם" דוגמת גיימסטופ, מה שהרתיח משתמשים באפליקציה שטענו כי הפסידו כסף.

בפברואר אותה שנה טנב טען בקונגרס כי "סוחרי היום הסדרתיים" שהיו במרכז הכאוס בשוק, מייצגים רק 2% מבסיס הלקוחות של רובינהוד, וכי מרבית הלקוחות הם משקיעים לטווח ארוך שקונים מוצרים רגילים.

מאז, טנב הבין שסוחרים פעילים ואגרסיביים הם למעשה המפתח להצלחת החברה שלו.

הנפקת רובינהוד בנאסד''ק / צילום: ap, Mark Lennihan

רובינהוד מציעה מגוון רחב של מכשירים פיננסיים רגילים, לרבות חשבונות פרישה וכרטיסי אשראי, אולם המוצרים המסוכנים יותר, המותאמים לסוחרי היום, הם אלה שמכניסים את מרב הכסף לחברה. ברבעון האחרון, מסחר של לקוחות ייצר יותר ממחצית מהכנסות רובינהוד, כשמתוך ההכנסות הללו, המבוססות על עסקאות, 78% הגיעו ממסחר בקריפטו ובאופציות.

טנב הודה כי הורה לצוות שלו להתמקד יותר בקבוצה זו. "אלה הלקוחות המעורבים ביותר שלנו, שמייצרים את חלק הארי של הכנסות החברה", אמר בראיון. "אנחנו ממנים את האנשים הטובים ביותר שלנו לטפל בסוחרים פעילים".

מניית רובינהוד זינקה ביותר מפי שלושה עד כה השנה. היא צורפה למדד S&P 500 בספטמבר במקום Caesars Entertainment מתחום האירוח ובתי ההימורים, והפכה במהרה לאחת המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר במדד. שווי החזקתו של טנב ברובינהוד זינק לכמעט 6 מיליארד דולר בסוף נובמבר.

"בא לשעשע ולתת מופע"

מבקרי רובינהוד אומרים כי היא מעודדת תרבות הימורים בשווקים. "אסור לשכוח שממדד S&P 500 יצא קזינו, ובמקומו נכנסה רובינהוד", אמר טיילר גלש, מנכ"ל ונשיא "איגוד השווקים הבריאים" (Healthy Markets Association), הדוגל בהגנות על משקיעים פרטיים.

אלה התומכים ברובינהוד טוענים כי החברה הותקפה באופן לא הוגן על ידי מבקריה, והפכה למעין שק חבטות של התעשייה, כשיוחסה לה האחריות להחלטות ההשקעה של אנשים פרטיים ולשינויים רחבים יותר בשוק.

טנב, שהיגר לארה"ב מבולגריה בגיל 5, הקים את רובינהוד בשנת 2013 עם שותפו באייג'ו בהאט, חבר לכיתה לשעבר מסטנפורד. היתרון הרדיקלי שהם הציעו היה שהחברה, בניגוד לגופים כמו צ'ארלס שוואב או פידליטי, לא תגבה תשלום מלקוחות עבור מסחר במניות.

טנב מנסה להפוך את מצגות ההשקעות של החברה למשעשעות. שיחות הוועידה שאחרי פרסום הדוחות מתנהלות בסגנון של ראיונות לאחר משחקים בליגת NBA, הוא מספר, יחד עם סרטון בשידור חי ומפגש עם קהל פנים אל פנים. באירוע בנושא קריפטו ביוני, הוצג טנב בסרטון שהתבסס על סרט ישן כשהוא נוסע במהירות בריביירה הצרפתית במכונית קבריולט. לבמה הוא עלה בחליפה מפוספסת ושרבט דיאגרמה על לוח, שהסבירה את המושג "טוקניזציה".

"אני רוצה שזה ייראה כמו מופע מוזיקה", אמר טנב על האירועים שלו, ולא פסל שימוש גם בפירוטכניקה ביום מן הימים.

הוא סיפר שפעם הקפיד לנהוג בטסלה מודל 3, מחשש שייתפס כמי שמנופף בעושרו אם יבחינו בו מאחורי ההגה של מכונית ספורט יוקרתית. לא עוד. "אמרתי לעצמי, רגע, למה אני בכלל חושב על זה? למה אכפת לי מה אנשים חושבים על מנכ"ל רובינהוד?", אמר.

אז הוא התחיל לקנות מכוניות קלאסיות. אחת האהובות עליו היא למבורגיני משנת 1970.

טנב מדבר את שפת עמק הסיליקון. לפי חזונו, הוא מאמין שבינה מלאכותית תיצור סדר עולמי חדש, תצמצם את הסיכויים של אנשים להתפרנס מעבודה ותזין את ההשתתפות בשווקים ובמסחר באפליקציות ברוקראז' כמו שלו.

יש לו חיבה עזה למושג "טוקניזציה" - הרעיון שניתן לסחור בנכסים ממשיים, כמו מניות של חברות, כאסימונים־מטבעות בבלוקצ'יין.

מנגד, מוקדם יותר השנה נאלצה רובינהוד להסיר חוזי הימורים על משחקי הסופרבול מהפלטפורמה שלה, לאחר שרגולטורים הביעו חשש כי המוצרים הללו עשויים להיות בלתי חוקיים.

הנפילה, המפנה והגאולה

רובינהוד המריאה כאמור בעת התפשטות מגפת הקורונה, כשמשקיעים עתירי מזומנים, שהיו מרותקים לביתם, נהרו במיליונים לאפליקציית המסחר בנייד. סאגת גיימסטופ כבר דחפה את החברה הצעירה לאור הזרקורים הלאומי. "הנסיבות אז טלטלו את כולנו", נזכר בהאט בתקופה ההיא.

כאשר הריבית בארה"ב עלתה ועידן הכסף הקל של המגפה הסתיים, הלקוחות צמצמו את המסחר וההכנסות של רובינהוד צנחו. המשקיעים איבדו אמון במניה, כשבשלב מסוים שווי השוק של רובינהוד היה שווה למזומן בחשבון הבנק שלה. טנב קיבל החלטה כואבת ופיטר יותר מאלף עובדים.

כשרובינהוד התקרבה ליום ההולדת הראשון שלה כחברה ציבורית, ביוני 2022, לא היו סיבות רבות לחגיגה. טנב שחזר בדיוק מטיול משפחתי למאווי, הגיע לאירוע מותש.

ואז הוא קיבל שיחת טלפון ועודכן בשמועה על כך שיזם הקריפטו השנוי במחלוקת, סם בנקמן־פריד, שוקל לרכוש חלק מרובינהוד - עדות לחולשת החברה. לבסוף הוא רכש 7.6% מהון החברה. "שאלתי את עצמי באותה עת: האם אני האדם הנכון? האם יש לי הכוח לעשות את מה שנדרש כדי לצאת מהבור הזה?", מתוודה טנב.

בערך בתקופה ההיא, כאשר החברה התמודדה עם בעלי מניות, רגולטורים ולקוחות לא מרוצים, טנב שינה את גישתו, לדברי הקרובים אליו. אנדרו ריד, שותף בחברת ההון סיכון סקויה קפיטל, אחד המשקיעים הראשונים ברובינהוד וחבר של טנב, סיפר שבצוות המוביל שאלו את עצמם: "למה אנחנו מנסים להיות כמו כולם?". ריד כינה את הרגע הזה "נקודת מפנה".

טנב ובהאט בנו אמנם את החברה עבור מי שמשקיע בפעם הראשונה, אך משכו אליהם סוחרים מנוסים ופעילים מאוד. קבוצה זו הייתה אחראית לחלק לא פרופורציונלי מההכנסות, ונהיה ברור שסוגים מסוימים של עסקאות, כמו אופציות או עסקאות קריפטו, היו רווחיות יותר מרכישות רגילות של מניות.

אבל טנב הבין רק בדיעבד שהוא כלל לא דאג לקבוצה הזו או הקדיש לה את המשאבים הראויים. מה שאולי מסביר מדוע רבים מן הלקוחות הללו לא היו מרוצים מהפלטפורמה של רובינהוד.

קווירק, מנהל הברוקראז' הראשי, השווה זאת לחברת תעופה ש"הנוסעים המתמידים" שלה הם אלה שהכי פחות מרוצים ממנה. לדבריו, "אמרתי ש'אנחנו חייבים לסדר את זה'".

שינוי הגישה עורר חילוקי דעות בתוך החברה, אמר קווירק, במיוחד בקרב עובדים שחשבו שהתמקדות בסוחרים תכופים סותרת את תכליתה של רובינהוד, לקדם דמוקרטיזציה של פיננסים לכולם. הוא טען שעל ידי שיפור הפלטפורמה עבור אותם לקוחות פעילים במיוחד, היא תשתפר עבור כלל הלקוחות.

מהימורים לא מתעשרים?

לא חר שחברת הברוקראז' החלה להתמקד יותר ויותר במשקיעים פעילים, חלקם התלכדו למעין מועדון מעריצים של החברה ושל העומד בראשה. ב"פסגת הוּד" בלאס וגאס בסתיו האחרון, התפתל באולם תור של לקוחות שהמתינו ללחוץ את ידו של טנב, ולהצטלם איתו לסלפי.

רובינהוד התחילה להקדיש תשומת לב ללקוחות כמו גופאל, סוחר האופציות משכים־הקום. הוא הוזמן לבחון מוצרים חדשים לפני אחרים, וב'פסגת הוּד' הוצעו לו הטבות ושקית מתנות כלקוח VIP.

כמה מתחרים החלו למצב את עצמם כמתנגדים לגישתה של רובינהוד. ימים ספורים לאחר שהודיעה כי תרחיב את פלטפורמת שוקי התחזיות שלה, כך שתכלול חוזים הקשורים לאירועי טכנולוגיה ובידור, יצאה חברת הברוקראז' Public בקמפיין פרסומי תחת הסיסמה "מהימורים לא מתעשרים". היא ייעצה לצופים לנסות את החברה שלהם - "אם אתם מחפשים ברוקר שאינו גם סוכן ההימורים שלכם".

מנהלי כספים הביעו דאגה מכך שהשווקים נעשו מסוכנים במיוחד השנה, כאשר קומץ של מניות טכנולוגיה יקרות מניע חלק ניכר מהצמיחה של מדד S&P 500. לצד זאת מיליארדים זרמו להשקעות המתמקדות בבינה מלאכותית, ללא ראיות ברורות מתי - ואם בכלל - כל זה ישתלם. סוג חדש של מניות 'מם' הופיע הקיץ, כמו רשת בתי הכלבו Kohl’s ומנייתה של פלטפורמת הנדל"ן Opendoor.

נראה כי סוחרי רובינהוד יודעים שהחגיגה לא תימשך לנצח. קוק, שקנה ​​את כרטיס הטיסה הראשון שלו אי פעם כדי לטוס מפלורידה לאירוע רובינהוד בלאס וגאס, אמר שהוא מממש רווחים מדי פעם. גופאל סיפר שהוא מחזיק על שולחנו שלט שאומר "אל תפעל מתוך דחף".

נימה פרהאנג, יועץ בן 37 שעבר לרובינהוד מחברת מסחר אחרת בשנה שעברה, מבצע כעת פי 4 יותר עסקאות. "לשבת בצד זו לא אופציה", הוא אומר. "אני יודע שאני לא יכול להרשות לעצמי לא להיות בשוק".