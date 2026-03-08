מבוכה בלונדון: המשחתת שנשלחה להגן על קפריסין עדיין בתיקונים

בשבוע שעבר, אחרי הרבה חיבוטי נפש והתייעצויות פנימיות לגבי החוק הבינלאומי, הודיע ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר כי ישלח את ספינת הוד מלכותו "דרקון" לים התיכון. ההחלטה נפלה אחרי שבריטניה הבליגה על תקיפת כטב"מים על הבסיס האווירי שלה בקפריסין, ועל יירוט טילים בליסטיים שהיו בדרך לאי, ולאחר שקפריסין הודיעה על "מצב חירום" ופרסמה הנחיות התגוננות לאוכלוסייה האזרחית. סטארמר הבהיר כי למרות שבריטניה "כלל לא מעורבת במלחמה נגד איראן", היא "נחושה" להגן על בעלות הברית שלה באזור, ולכן תשלח את המשחתת, עם מערכת ההגנה האווירית שלה, לאי.

אבל כעת, במבוכה נוספת סביב ההתנהלות ההססנית של בריטניה במלחמה נגד איראן, מתברר שייקחו ימים רבים - ככל הנראה שבועיים - עד שהמשחתת בכלל תגיע לאזור. לפי דיווח ב"טלגרף" בסוף השבוע, צמצומים בהוצאות הביטחון הבריטיות הביאו לכך שהעבודה במספנות בפורתסמות', שבהן נמצאת המשחתת בתיקונים, גרמו לכך שהעבודה הרגילה עליה תהיה רק מתשע עד חמש, ולא בסופי שבוע.

"אנחנו לא עובדים יותר מסביב לשעון, אחרי חתימה חוזה חדש", מסר איגוד עובדי המספנות לעיתון הבריטי. לפי האיגוד, משרד ההגנה הבריטית והחברה הקבלנית המפעילה את מספנות התיקונים בבסיס חיל הים בעיר לא לקחו בחשבון את הצורך בעבודה בזמני משבר. "החוזה החדש למעשה נכשל במבחן הראשון שלו עם המציאות", אמרו.

זעמו של נשיא ארה"ב

כאמור, לפי הערכות העיתון, יידרשו לפחות שבועיים עד שספינת הקרב תגיע בכלל למזרח הים התיכון. שם, כבר יחכו לה ספינות צרפתיות, איטלקיות וספרדיות שנשלחו כדי להגן על קפריסין ולהפגין "סולידריות" עם המדינה החברה באיחוד. משרד ההגנה הבריטי הכחיש את הדיווח לגבי הסיבות לעיכוב, אך לא אמר כי הספינה תפליג בימים הקרובים. לפי הודעת המשרד הכרחי כי "שורת תיקונים והתאמות" ייצאו לפועל לפני שהספינה תצא למשימתה, והחברה הקבלנית "עומדת בכל התחייבויותיה".

גם נושאת המטוסים "הנסיך מוויילס", אחת החדישות ביותר בצי הבריטי, נמצאת בתיקונים. לפי הדיווחים בבריטניה, סטארמר שוקל לשלוח גם אותה למזרח התיכון. הספינה הושקה רק ב-2024, אולם מאז לפי הדיווחים בתקשורת הבריטית "בילתה יותר זמן בנמל לתיקונים מאשר בים". היא נמצאת בתיקונים מאז דצמבר, וכעת הוכרז כי עליה להיות מוכנה בעוד חמישה ימים להפלגה, במקום 14 ימים כפי שהוגדר עד כה.

ההססנות הבריטית הנוכחית, והסירוב לאפשר לארה"ב להשתמש בבסיסי חיל האוויר המלכותי לטובת המתקפה נגד איראן, ולתחום זאת לאחר מכן רק "למטרות הגנתיות", עוררו את זעמה של ארה"ב, ובמיוחד של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בפוסט שכתב לפנות בוקר (א') ברשת החברתית שלו, ציין טראמפ: "הממלכה המאוחדת, בעבר אחת מבעלות הברית החשובות ביותר שלנו, אולי החשובה ביותר, סוף סוף שוקלת ברצינות לשלוח שתי נושאות מטוסים למזרח התיכון. זה בסדר, ראש הממשלה סטארמר, אנחנו לא צריכים אותן יותר - אבל אנחנו נזכור. אנחנו לא צריכים טיפוסים שמצטרפים למלחמות אחרי שהן כבר נוצחו!".