החששות שמכבידים על וול סטריט, והאנליסט שמעריך - הריבאונד בדרך

בזמן שהבורסה בתל אביב סיכמה שבוע חיובי במיוחד על רקע המבצע מול איראן, בוול סטריט התמונה הייתה שונה. השבוע האחרון נסגר בירידות שערים במדדים המובילים, עם ירידה שבועית של 3% במדד דאו ג'ונס, 2% במדד S&P 500 ו-1.2% במדד נאסד"ק. (עם זאת, מתחילת השנה, מדד נאסד"ק המזוהה עם מניות הטכנולוגיה, מציג את הירידה הגדולה ביותר בין המדדים, 3.7%, בעקבות הנפילה במניות התוכנה לאחרונה).

הירידה במדד דאו ג'ונס בשבוע האחרון הייתה החדה ביותר מאז חודש אפריל. הירידות הגיעו על רקע המבצע באיראן, שהוביל את איראן להודיע על סגירת מיצרי הורמוז, נתיב משמעותי להובלת נפט. בהמשך, נודע גם שאיחוד האמירויות וכוויית מקצצות את ייצור הנפט. כתוצאה מהאירועים, מחיר הנפט זינק בשיעור דו־ספרתי ועלה מעל 90 דולר לחבית, מה שהוביל לחשש מפני השפעות אינפלציוניות שידחו את הורדת הריבית.

מודי שפריר, אסטרטג ראשי בבנק הפועלים, כתב שמעבר לכך, "גם הציוץ של טראמפ ביום שישי כי 'לא תהיה שום עסקה אלא אם כן איראן תיכנע ללא תנאים', הוביל לעלייה חדה במחירי האנרגיה, בשל חששות המשקיעים כי המלחמה לא תסתיים בקרוב. עם זאת, טראמפ הבהיר מאוחר יותר כי כניעה מבחינתו תהיה גם כאשר 'איראן לא תוכל להילחם יותר'". שפריר מוסיף כי "בצד הגורמים אשר יכולים להוביל להמשך עליית מחירי הנפט ביום שני, נציין את התקיפה של ישראל נגד מתקני נפט בטהרן".

בגולדמן זאקס חישבו שכל עלייה של 10 דולר במחיר הנפט תעלה את האינפלציה ב-0.04 נקודות אחוז, אך כאשר האינפלציה ממילא גבוהה, ההשפעה גדלה פי 3.

מלבד החששות הקשורים לאנרגיה ולאינפלציה, השוק האמריקאי התמודד ביום שישי גם עם חדשות שליליות מכיוון שוק העבודה. מהשוק נגרעו בחודש פברואר 92 אלף משרות, הפתעה רעה משום שהצפי היה לתוספת של כ-50 אלף משרות והמשך המומנטום של חודש קודם. שפריר מבנק הפועלים מציין בהקשר זה כי בסיכום חצי השנה האחרונה, נרשם גידול אפסי בהיקף התעסוקה בארה"ב. הוא מוסיף כי נתוני פברואר הושפעו לשלילה גם משביתה רחבה שהעיבה על התעסוקה בענף שירותי הבריאות, אך לדבריו, "עדיין לא ניתן להתעלם ממגמת ההיחלשות הנמשכת בשוק התעסוקה האמריקאי".

בג'פריס צופים התאוששות בקרוב

האם בשבוע המסחר שייפתח מחר עשוי להגיע הריבאונד? בנק ההשקעות ג'פריס מונה שש סיבות לכך ששוק המניות מוכן להתאוששות, אחרי שבועות של כאוס - כך צוטט באתר Business Insider. מייקל טומי מג'פריס מציין שהתחזית לחודשים הקרובים נותרה מעורפלת ודוח התעסוקה מגביר את החששות מהאטה אפשרית, לצד הלחצים האינפלציוניים מכיוון הנפט; עם זאת, הוא מציג את הסיבות לכך שייתכן שלחץ המכירות האחרון מסמן את התחתית.

הסיבה הראשונה לדבריו היא שהנפט בסביבה של "קניית יתר" - כך שלחץ המחירים כלפי מעלה עשוי להיחלש בקרוב ולהרגיע את החששות מאינפלציה (טומי מסייג אמנם וכותב כי "זאת הסתכלות טכנית שלא לוקחת בחשבון מהלכים פוליטיים בעולם האמיתי"). לדבריו, יש קורלציה הפוכה בין הנפט למניות כך שכשמחיר הנפט "ייתקע" זה יסייע לשוק המניות.

סיבה שנייה היא שכדי להגן על עצמם מירידה במחירי המניות, משקיעים קונים חוזים על מדד התנודתיות VIX ("מדד הפחד"), והחוזים לטווח הקצר עלו מעל אלה של טווח לחודשים קדימה. טומי סבור שזה איתות לחששות יוצאי־דופן בנוגע לסיכונים בשבועות הקרובים. "היסטורית, היפוכים כאלה מהווים זמן טוב לקנות מניות", הוא מציין. סיבה דומה נוספת היא מדד Fear & Greed (פחד ותאוות בצע) של CNN, שכאשר הוא יורד לרמות פסימיות, הוא מסמן אפשרות לעלייה בשוק בהמשך.

טומי מג'פריס נוקב בעוד סיבות ובהן הקורלציה בין מניות מדד S&P 500 (כשהיא גבוהה, המשמעות היא שמשקיעים "זורקים" מניות ללא הבחנה בגלל פאניקה); דעיכה מסוימת בפסימיות לקראת סוף השבוע, לאחר שבמהלך השבוע משקיעים שהעדיפו משמעותית פוזיציות שורט על-פני לונג; ועלייה משמעותית בהיקפי המסחר ב-ETF.