מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock
תעשיית הקרנות חוגגת אבל בשוק כבר מזהירים - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

האופטימיות של המשקיעים המקומיים באה לידי ביטוי גם בתעשיית הקרנות המקומית • 
המדד האנרגטי שהניב למשקיעים בת"א תשואה של 433% בחמש שנים • נביא הזעם שדווקא אופטימי לגבי ישראל • ומנהלת ההשקעות שמעדיפה את הבורסה בת"א, גם אחרי העליות החדות

האם החגיגה בתעשיית הקרנות בת''א מוצדקת? / אילוסטרציה: Shutterstock
הבורסה בת"א | ניתוח

תעשיית הקרנות חוגגת ובשוק כבר מזהירים: "אל תחזרו על הטעות הזו"
איתן גרסטנפלד 05.03.2026
חביות נפט / צילום: Shutterstock, RachenStocker
נפט

מעל 400% תשואה ב-5 שנים: כדאי להכיר את המדד הזה כשהנפט קופץ
חזי שטרנליכט 04.03.2026
השקעות ריטייל / איור: Shutterstock
משקיעי ריטייל

המשקיעים שמובילים את העליות בבורסה בת"א בשנתיים האחרונות
איתן גרסטנפלד 03.03.2026
שרית שטיינר מנהלת תיקים בכירה פעילים / צילום: סיון פרג
המלצות אנליסטים

מנהלת ההשקעות שמסבירה: מה יכול להחליש את השקל
נתנאל אריאל 03.03.2026
ג'יימי דיימון, מנכ''ל ג'יי.פי מורגן / צילום: ap, Seth Wenig
ג'יימי דיימון

הוא לרוב נביא זעם, אבל דווקא ביחס להשלכות המלחמה הוא אופטימי
רם מורי 03.03.2026