המדריך למשקיע הביטחוני: איך לבחור מניה מנצחת תחת אש?

השבוע הוכתרה כוכבת חדשה בבורסה בתל אביב. לראשונה, אלביט מערכות הפכה לחברה הגדולה ביותר במדד ת"א 35 והשנייה בגודלה בבורסה (אחרי המצטרפת הטרייה פאלו אלטו). היא עשתה את זה הודות לקפיצה של 50% מתחילת השנה, וזינוק של פי 4 בשנתיים. הזינוק הזה לא מקרי, מלחמת רוסיה אוקראינה, מלחמת חרבות ברזל ושתי מערכות היסטוריות עם איראן, יחד עם סכסוכים גיאופוליטיים ששוטפים את העולם, כולם הביאו למירוץ התחמשות גלובלי שמיתרגם לחוזי עתק של אלביט, ולא רק לה.

הסקטור הביטחוני הפך ללהיט של ממש בשנים האחרונות, כזה שגם הבורסה בתל אביב לא יכלה להתעלם ממנו. בנובמבר האחרון היא השיקה מדד יעודי - ת"א־בטחוניות, שרשם תשואה פנומנלית של כמעט 55% תוך ארבעה חודשים בלבד.

אבל למשקיעים שרוצים להיחשף לתחום יש שורה של דילמות: איך בוחרים מניה ביטחונית מנצחת, למה כדאי לשים לב וממה להיזהר, האם עדיף מניה ישראלית או בכלל אמריקאית ומהי האסטרטגיה הטובה ביותר - בחירת מניות או קרן סל? גלובס עושה סדר.

מה צריך לחפש?

השאלה הראשונה עמה מתמודד מי שרוצה להשקיע בחברה ביטחונית, היא איך יודעים במה להשקיע? "אני חושב שהפרמטר המשמעותי ביותר בחברות ותיקות ופעילות, זה צבר ההזמנות וה־Book to Bill״, אומר איליה פיינר, אנליסט בלידר שוקי הון ומסביר, "צבר הזמנות גבוה מבטיח ודאות בהכנסות לשנים קדימה, ויחס ה־Book to Bill, זה כמה הזמנות מקבלת החברה מול ההכנסות שלה, ככל שהיחס גדול מ־1 זה מבטיח צמיחה. אבל גם כאן חשוב להבחין על איזה סוגי חוזים היא חותמת. אם זה עבור אספקה של מערכות זה עשוי להיות הכנסות חד פעמיות, אבל אם מדובר בחוזי שירות, ייתכן שהם גם מבטיחים הכנסות חוזרות לאורך זמן".

למשקיע יותר מיומן ועם יותר זמן ממליץ פיינר לבחון את היתרון התחרותי של החברה. "צריך לבדוק האם יש לה יתרון טכנולוגי ויתרון תחרותי שמקשים על מתחרים להיכנס לתחום. זה מבטיח לנו שהחברה תמשיך לצמוח בעתיד".

גם הרווחיות יכולה להיות סימן חשוב למעמד של החברה בשוק. מיכאל בן יעקב מנהל השקעות ואנליסט, פרופאונד בית השקעות, מסביר: " יש חברות שצומחות בצבר ובהכנסות, אבל אתה רואה את הרווח שלהן בסטגנציה או לפעמים אפילו יורד. זה אומר שהכוח שלהן מול הלקוחות הוא לא חזק, ולרוב המשמעות היא שהם לא נמצאים במקום הנכון בשרשרת הערך. מצד שני אם אתה רואה חברה שמצליחה לשמור על הרווחיות שלה או אפילו להגדיל אותה כי היא מנצלת מנוף תפעולי, זה משהו שמצדיק בחינת השקעה".

לצד הדברים הללו, עולה גם שאלת התמחור. "כמו בכל השקעה גם במקרה של ביטחוניות חשוב לשים לב לתמחור של המניה", אומר ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל בבנק לאומי. "צריך להבין מה אנחנו מקבלים עבור מה שאנחנו משלמים. כלומר, האם המכפיל משקף בצורה הולמת את קצב הגידול החזוי ברווחיות ואת צבר ההזמנות העתידי".

בנוסף, כדאי לשים לב גם ממה להימנע. אמנם השוק הביטחוני לעתים קרובות נשען על תקצובים ממשלתיים, אך מקרה שבו החברה נשענת על לקוח ספציפי עלול להיות מסוכן. דניאל לייטנר, מנכ"ל תמיר פישמן קרנות נאמנות: "תלות גבוהה בלקוח יחיד או באזור גיאוגרפי מסוים מגדילה משמעותית את רמת הסיכון של החברה, במיוחד בענף שמושפע במידה רבה משינויים פוליטיים ומתקציבי ממשלה. לכן, אנחנו מעדיפים חברות גלובליות עם בסיס לקוחות רחב ומגוון".

כל הסלמה תביא ראלי?

לכאורה השקעה במניות ביטחונית נראית כמו משוואה פשוטה: הסלמה ביטחונית מובילה לעלייה במניות. אבל לא תמיד זה המקרה. כך לדוגמא, למניית אלביט מערכות, שכאמור כבשה לאחרונה את פסגת הבורסה המקומית, לקח זמן רב עד שהיא החלה לטפס בעקבות אירועי ה־7 באוקטובר. למעשה, גם שנה לאחר פרוץ המלחמה היא עדיין נסחרה ללא שינוי משמעותי בשוויה.

"בסוף, מה שקובע בסקטור הזה זה תקציבי ביטחון, וזה משהו שלוקח זמן הרבה פעמים. לכן, זה לא שאם יש הסלמה עכשיו, היא תשפיע על הביצועים של החברות שנה הבאה" מסביר פיינר. "זה לא משהו שנראה את ההשפעה ישירה שלו ברוב החברות, כי הביצועים שלהן ברובן כבר די סגורים שנה קדימה. יש חברות ספציפיות שיכולות אולי פתאום ליהנות מכניסה של הזמנה מסוימת או חוזה מסוים, אבל לרוב זה לוקח זמן.

בישראל "המכפיל הגבוה של הסקטור לא מרתיע את השוק". ומי המעניינות בעולם השנים האחרונות התאפיינו במלחמות ועליית מתחים גיאו-פוליטיים ברחבי העולם, ובהתאם גם בהגדלת תקציבי הביטחון, כשהמדינות ברחבי העולם מצטיידות במערכות הגנה ובנשק. הלחימה המחודשת במזרח התיכון רק העלתה שוב על הרדאר את החברות הביטחוניות, שהרבה מהן נהנו מסנטימנט חיובי עוד קודם לכן. בבית ההשקעות אי.בי.אי בחנו את השפעת מבצע "שאגת הארי" על הסקטורים השונים ומעריכים כי "המומנטום האסטרטגי והגידול בצבר ההזמנות יובילו את הסקטור הביטחוני לשיאים נוספים, כשכרגע המכפיל הגבוה לא מרתיע את השוק". בין היתר לדבריהם, "עבור אלביט מערכות, התעשייה האווירית ורפאל (שתי האחרונות ממשלתיות, שח"ו), המתיחות מול איראן היא זרז משמעותי לצמיחה". האנליסט עמרי עפרוני מאופנהיימר, המסקר את הסקטור הביטחוני, אומר כי "האיום האיראני כולל כרגע בעיקר כטב"מים וטילים בליסטיים, ולכן החברות הרלוונטיות הן התע"א שאמורה להיות מונפקת, רפאל ואלביט". הוא מציין גם את יצרנית הכוונות סמארט שוטר שהחלה להיסחר השבוע בת"א, כ"חברה מאוד מעניינת". עוד חברות מעניינות בהקשר של הסכסוך הנוכחי הן חברות אמריקאיות: עפרוני מציין למשל את AeroVironment ו־Kratos, שנסחרות בוול סטריט בשוויים של 11.3 מיליארד דולר ו־16.6 מיליארד דולר, בהתאמה. שתיהן עוסקות בתחום כלי התעופה הבלתי מאוישים ומספקות ציוד בין היתר לכוחות הביטחון האמריקאיים. עפרוני מזכיר גם את חברת L3Harris כמי שעשויה ליהנות מהמצב. החברה נסחרת בשווי 69 מיליארד דולר ומפתחת בין היתר מערכות תקשורת, ציוד אלקטרוני לשדה הקרב וכן הגנה מפני טילים. בנוסף עפרוני מציין גם את פלנטיר, ספקית מערכות AI שעובדת עם צבאות וסוכנויות מודיעין. מניית החברה שזינקה בשנים האחרונות רשמה ירידה מתחילת 2026, אך השבוע היא קפצה ב־11.7% על רקע האירועים. בבנק ההשקעות ג'פריס האנליסטית שיילה קהייגלו כתבה כי התקיפות האמריקאיות באיראן מגדילות את הביקוש לטילים ולמיירטים, ובמקביל יש מגבלות של הגדלת קיבולת הייצור בקרב החברות, מה שיתמוך בעליית מחירים. הנהנות הגדולות לדבריה הן החברות לוקהיד מרטין ו־RTX, כשגם L3Harris ו־Northrop Grumman יהיו בין המרוויחות. קראו עוד

מדד או מניות?

לצד הפופולריות של המניות בתחום, קמו בשנים האחרונות, וביתר שאת בתקופה האחרונה, מכשירים וקרנות מחקות המציעות למשקיעים חשיפה לסקטור. גם הבורסה בתל אביב כאמור השיקה בנובמבר האחרון מדד ייעודי לענף שהפך לאחד משיאני הבורסה מתחילת השנה. אבל האם עדיף לבחור קומץ מניות או ללכת על מדד או קרן סל רחב?

"אם למשקיע יש יכולת לעשות מחקר מעמיק על החברות ולמצוא את החברות שיש להן באמת יתרון, או כאלו שימשיכו לצמוח גם כשהמצב יירגע, אז הייתי מציע לו לבחור את המניות בעצמו", אומר פיינר. "מי שאין לו זמן לעשות את המחקר, יכול ליהנות עכשיו ולהשקיע במדד ביטחוני, ואז זה יותר תלוי בסנטימנט של הסקטור ולא בחברה".

"אני חושב שבסיטואציה של מומנטום, עם כניסה של כסף חדש, כמו שראינו בתעשיות הביטחוניות, האפשרות לקנות באמצעות מדד היא טובה מאוד", מצטרף ליאור כגן, מנכ"ל מיטב קרנות נאמנות. "בסיטואציות כאלה פחות חשוב עכשיו אם זה אלביט או חברה אחרת, כי הכסף מעלה את כל המניות ביחד. במומנטום כזה חזק, המדד מנטרל את כל ההטיות הפסיכולוגיות של המשקיעים ומנצח, ואנחנו רואים את זה בתוצאות, שהקרנות המחקות מכות את הקרנות המנוהלות למשל".

איך לבחור קרן?

בארץ תחום הקרנות על חברות ביטחוניות ישראליות הוא יחסית צעיר. למעשה, הוא החל לראשונה רק בשנה שעברה וכבר מנהל סכום של כ־1.8 מיליארד שקל. "אני לא זוכר הרבה מקרים כאלה ב־30 שנה שאני בשוק", אומר כגן ממיטב. "שסקטור מסוים מגייס קרוב ל־2 מיליארד שקל, תוך חודשיים פחות או יותר, והסקטור עצמו עולה ב־30%-35%, זה שילוב מטורף".

אלא שבין הקרנות ישנם הבדלים מהותיים. שתי הקרנות עם התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה הן הקרנות המחקות של הראל ומיטב שהושקו לקראת סוף השנה שעברה. כך, הקרן של מיטב, העוקבת אחרי מדד שבנתה חברת המדדים אינדקס, השיאה מתחילת השנה למשקיעים בה תשואה של 36%, בקצת יותר מחודשיים. הקרן של הראל שעוקבת אחר המדד אותו השיקה הבורסה השיגה תשואה מרשימה גם כן של 32%.

עם זאת, הקרן הגדולה ביותר על התעשייה המקומית, היא דווקא זו של בית ההשקעות אי.בי.אי. "מניות תעשיות ביטחוניות ישראל", המנהלת יותר מחצי מהכספים בקרנות בתחום (מעל מיליארד שקל). הקרן של אי.בי.אי, שהיא גם הוותיקה ביותר בתחום (הושקה בספטמבר האחרון), היא מנוהלת, כך שלמנהל הקרן יש חופש לבחור את המניות שנכללות בקרן ומשקלן.

בכל הקשור לביצועי הקרן, הרי שלפחות בינתיים היא מפגרת מאחורי הקרנות המחקות עם תשואה של 28% "בלבד" מתחילת השנה. בנוסף, עם הניהול האקטיבי מגיעים גם דמי ניהול גבוהים יותר. במקרה של אי בי אי מדובר על 0.95%, לעומת 0.35% בקרנות המחקות. קרן מנוהלת נוספת, היא איילון מניות ביטחוניות, שעלתה עד כה השנה בכ־30%, וגובה דמי ניהול של כ־0.8%.

ישראל או חו"ל?

האם השקעה בחברות הישראליות מספקת כדי להיחשף לתחום או שמא כדאי לצרף גם מניות ומכשירים על חברות זרות. למומחים יש תשובה ברורה - גם וגם.

"לחברות הישראליות עדיין יש יתרון מובהק ואנחנו נראה אותן לאורך זמן צומחות יותר מהחברות בחו"ל", מעריך פיינר מלידר. עם זאת, הוא מודה שהשוק בישראל מוגבל ולמשקיעים כדאי לפקוח עיניים על הנעשה מעבר לים. "בסוף החברות הישראליות תלויות במידה רבה במה שקורה בישראל. נכון שהיום זה נותן יתרון, אבל כמובן שזה יכול להשתנות".

"המגמה של גידול בתקציבי הביטחון היא משהו בינלאומי", מצטרף אורגד מלאומי. "והמניות והמוצרים שקיימים בחו"ל הם מאוד מפותחים ונותנים מענה טוב למגמה הזאת. לכן ההמלצה שלנו כבר כמה שנים היא בהחלט להיחשף לתחום הזה גם בצורה גלובלית". בהקשר זה מזכיר אורגד קרן סל של חברת אינווסקו העוקבת אחרי תחום הביטחון, התעופה והחלל ונקראת ppa. בחמש השנים האחרונות השיאה הקרן תשואה של 178%, בזמן שמדד הדגל האמריקאי, ה־S&P 500 עלה ב־94%.

טנקים או מל"טים?

הסקטור הביטחוני הוא שם כולל לשורה אינסופית של מוצרים ומערכות. ממל"טים, דרך טילים או מערכות הגנה אווירית ועד נשקים קלים כמו מקלעים. איך יודעים באילו תחומים כדאי להשקיע? "כל תפיסת ההפעלה השתנתה", אומר בן יעקב מפרופאונד. "לכן, אני מעריך שנראה פריחה בלתי רגילה בכל התחומים שקשורים למל"טים, אבל גם בתחום של זיהוי ניטור ויירוט של האיומים האלה".

"כלי טיס בלתי מאוישים וטכנולוגיות אוטונומיות, אלו שני תחומים שהם מאוד חמים ותופסים את תשומת הלב של המשקיעים היום", מסכים אורגד. "גם כל הנושא של מערכות יירוט טילים מעניין את המשקיעים.

"לצד זאת כמובן, גם התחום הביטחוני הקלאסי באירופה, זה תחום שהוא במיקוד מאוד גדול, כי הייתה שם הזנחה ארוכת שנים, אז החל מטנקים ופגזים, ועד ווסטים וכוונות לילה".