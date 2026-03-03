התייחסות ראשונה של סוכנויות דירוג האשראי למלחמה באיראן: חברת S&P פרסמה היום (ג') עדכון למשקיעים תחת הכותרת "הסכסוך במזרח התיכון מתחיל להכביד על ערוצי אשראי".

● מודי'ס נותנת להפניקס דירוג מעל מדינת ישראל, ומשדרגת גם את תחזית הדירוג לבנקים

● פיץ' צפויה להצטרף: מאחורי הודעת מודי'ס והאם העלאת הדירוג קרובה

סקירת S&P מתייחסת למדינות השונות המעורבות במערכה. בתוכן, ישראל מקבלת הערכה טובה יחסית לנקודת המוצא של המלחמה המחודשת: "הכלכלה הישראלית הוכיחה חוסן היסטורי (במלחמות - א"ד) בזכות מגזר הטכנולוגיה העילית שלה (כ-20% מהתמ"ג ומעל 50% מהיצוא), עם אחוז גבוה של עובדים שיכולים לעבוד מהבית, מה שאמור לרכך את הפגיעה משיבושים ביטחוניים", נכתב בסקירה.

מנגד, "גודלה הקטן של ישראל וצפיפות האוכלוסייה הגבוהה שלה מצביעים על כך שההשלכות החברתיות-כלכליות והפיסקליות מנזק פיזי לתשתיות עלולות להיות ניכרות", ציינו האנליסטים של S&P.

S&P מדרגת את ישראל ברמה של A, לאחר שתי הורדות דירוג במהלך המלחמה בשנתיים האחרונות. בהודעת הדירוג האחרונה שלה לישראל מנובמבר, העלתה הסוכנות את תחזית הדירוג שלה לישראל מ"שלילית" ל"יציבה", כסימן לתחילת התאוששות הדירוג של המדינה בדרך חזרה כלפי מעלה.

בהקשר הגלובלי הרחב, כתבו בחברה כי "העוצמה וההיקף של הפעולות הצבאיות במזרח התיכון משקפות הסלמה משמעותית בעימותים. השעיית רוב השיט הימי דרך מצר הורמוז, והעלייה במחירי נפט ברנט ובמחירי גז טבעי נוזלי הן אולי התגובות השוק המוחשיות ביותר לסכסוך עד כה".

ב-S&P סבורים כי "חומרת המצב עברה מגבוהה לחמורה בתרחישים המוגדרים מראש שלנו וכתוצאה מכך, הפוטנציאל שהאירועים יחלישו את יכולות האשראי במגזרים עלה".

"תרחיש הבסיס שלנו נותר על כנו שהעימות הצבאית תהיה קצרת טווח יחסית. עם זאת, הצהרות פומביות על מבצעים צבאיים אמריקאים שנמשכים עד חודש ואופי המטרות הצבאיות האמריקאיות והישראליות - כולל החלפת משטר - רחבות בהרבה מאלה שנוגעות למלחמת 12 הימים ביוני 2025. העוצמה והטווח הגיאוגרפי של ההתקפות רחבים בהרבה מאלה שנראו בשנה שעברה. הסכסוך כבר משפיע על מסחר ומסלולי אספקה, כולל מצר הורמוז, ומחירי אנרגיה ותעופה, עם מרחב אווירי סגור ברחבי האזור", נכתב.