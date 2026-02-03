הבורסה המקומית ממשיכה לשעוט קדימה ומזנקת היום ביותר מ-2%. מי שמובילות את העליות הן מניות הביטוח והבנקים כשמדד הביטוח מזנק ב-4% והבנקים ביותר מ-1.5%. ברקע הדברים, חברת הדירוג מודי'ס העלתה אמש את הדירוג של חברת הביטוח הפניקס לדירוג ברמה של A3 עם תחזית יציבה, אחרי שהעלתה בסוף השבוע את תחזית הדירוג של מדינת ישראל ל"יציבה" מ"שלילית".

בנוסף, מודי'ס גם העלתה את תחזית הדירוג של חמשת הבנקים הגדולים בישראל (לאומי, פועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי) ל"יציב".

רמה מעל המדינה

לכאורה באופן רשמי הדירוג של המדינה הוא בהגדרה הדירוג הגבוה ביותר האפשרי לחברות בתוך המדינה וכל הדירוגים של החברות במדינה נמדדות ביחס אליה, אך במודי'ס מאשרים לגלובס שאכן הדירוג של הפניקס הופך לגבוה מזה של המדינה, שמדורגת בדירוג של Baa1 ברמה הבינלאומית, מאז הורדת הדירוגים שביצעה חברת הדירוג בעקבות הרפורמה המשפטית והמחאה נגדה ופרוץ מלחמת חרבות ברזל.

אלא שבכל זאת, הפניקס פועלת בעיקר בישראל ולכן במוד'יס מציינים כי הדירוג של החברה "מוגבל ברמה אחת מעל דירוג החוב של המדינה, עקב הקשר שלו לסביבת המדינה ולסביבת הפעילות (הגיאו-אסטרטגית) של ישראל".

במודי'ס מוסיפים שהשיפור בדירוג של הפניקס נובע מהשיפור בדירוג של המדינה, "משקף את הירידה בסיכון לסביבת המדינה, כפי שמשתקף בייצוב התחזית לממשלת ישראל, יחד עם הרווחיות החזקה והמשתפרת של הפניקס ביטוח למרות סביבת הפעילות המאתגרת". במוד'יס מוסיפים כי השיפור "נתמך ע"י מאגרים משמעותיים של הון ונזילות הממצבים אותה לספוג לחצים פוטנציאליים נוספים בסביבת הפעילות".

עוד מפרגנים במודי'ס לחברה בניהולו של אייל בן סימון ומציינים כי "הדירוג משקף גם את מעמדה החזק מאוד בשוק בישראל ואת פיזור העסקים הטוב בתחומים כמו ביטוחי חיים, בריאות ורכוש ותאונות, יחד עם הלימות הון חזקה... ויכולות חזקות ליצירת עסקים חדשים", כשהם מסבירים כי שאר הפעילויות של החברה (סוכנויות הביטוח, אשראי חוץ בנקאי ועוד) מספקות מקור לתזרימי מזומנים נוספים שיכולים "לתמוך בכושר הפירעון של המבטח בתקופות לחץ".

סביבת תפעול משופרת עבור הבנקים

בצד השלילי מציינת חברת הדירוג שיש להפניקס "פיזור גיאוגרפי מוגבל, חשיפה גבוהה יחסית למניות ולנכסים אלטרנטיביים בעלי סיכוי לתנודתיות ברווחים... ומינוף פיננסי גבוה יחסית לחברות בינלאומיות".

במודי'ס גם מציינים שהדירוג שלה עשוי להמשיך לעלות אם הדירוג של ישראל יעלה, וכן אם היא תפזר יותר את העסקים באופן "שיביא לחשיפה מופחתת לכלכלה ולשווקים הפיננסים הישראליים".

באשר לבנקים מציינת מודי'ס כי גם השיפור בתחזית הדירוג שלהם נובעת מהשיפור בתחזית הדירוג למדינה. בנוסף היא מציינת כי "השינוי בתחזית ליציבה של מדינת ישראל, תומכת ביכולתה לספק תמיכה לבנקים הזקוקים לכך, ואת הציפייה כי כושר הפירעון והנזילות של הבנק יישארו יציבים על רקע תנאי תפעול משופרים וכלכלה יציבה יותר".

לדברי החברה, "יתר על כן, העלינו את פרופיל המאקרו לישראל מ"בינוני+" ל"חזק-", המשקף סביבת תפעול משופרת עבור הבנקים עקב הערכתנו כי החשיפה של ישראל לסיכון גיאופוליטי פחתה, אם כי אנו צופים שהסביבה הגיאופוליטית והביטחונית תישאר דינמית".