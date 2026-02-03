לפני קצת פחות מחודש, הבורסה לניירות ערך בתל אביב לבשה חג, כשלראשונה בתולדותיה התקיים בה מסחר ביום ו'. בכך, השלימה הבורסה מהלך אותו היא מקדמת בשנים האחרונות לשינוי שבוע המסחר לימים ב' עד ו'. זאת, במטרה ל"יישר קו" עם המקובל בעולם, כחלק ממהלך שנועד להגביר את האטרקטיביות של השוק הישראלי בעיני משקיעים זרים.

כעת, אחרי ארבע ימי מסחר בשישי, נדמה שלפחות בינתיים המהלך עליו עמלו בבורסה יחד עם כל השחקנים בשוק תקופה ארוכה, נושא פרי. עם מחזורי מסחר שעלו בצורה עקבית ומעורבות גוברת של משקיעים זרים, בבורסה יכולים להיות מרוצים לפי שעה, מהמהלך שאליו מתחילים להתרגל גם המשקיעים הפרטיים המקומיים.

הזרים הגיעו והמחזורים זינקו

"אנחנו הופכים לחלק מהעולם", כך הגדיר איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, את ההחלטה של הבורסה לעבור למסחר בימי ו', בראיון מיוחד שהעניק לפודקאסט "כוחות השוק" של גלובס, ימים ספורים לפני הפעם הראשונה שבה התקיים מסחר ביום ו'.

"השווקים בעולם פתוחים משני עד שישי, ואני חושב שזה צעד עם משמעות היסטורית, שמראה למדינות רבות בעולם ולמשקיעים בכל רחבי הגלובוס שהשוק הישראלי רוצה את ההשקעות שלהם אצלנו בחברות".

אך ספק אם גם בן זאב, שהיה אחד ממובילי השינוי, ציפה שזה ייתן את אותותיו כבר בשבועות הראשונים ובצורה כה משמעותית. על פי נתוני הבורסה, בארבעת ימי המסחר האחרונים בימי ו' נרשם מחזור יומי ממוצע של כ־2.5 מיליארד שקל, גבוה בכ־67% מהמחזור הממוצע בימי ראשון בשנה האחרונה (1.5 מיליארד שקל) .

אלו, הביאו לכך שמחזורי המסחר בחודש ינואר 2026 היו גבוהים משמעותית בהשוואה למחזור המסחר הממוצע בשנת 2025. מחזור המסחר הממוצע היומי בינואר הנוכחי הסתכם בכ־4.8 מיליארד שקל, גבוה בכ־40% מהמחזור היומי הממוצע בשנת 2025. זאת, לאחר שבשנה החולפת נרשם זינוק של מעל 50% במחזורי המסחר ביחס לשנת 2024, מהלך אותו הסבירו בשוק בזינוק שרשמו המדדים המובילים בת"א.

בבורסה מייחסים את העלייה החדה במחזורי המסחר בעיקר להשתתפות של המשקיעים הזרים, הודות למעבר למסחר בימים ב'־ו'. כך, בעוד שבימי א' בשנת 2025 עמד שיעור השתתפות הזרים על כ־12% מהמסחר בלבד, בימי ו' בחודש החולף הוא עלה לכ־22%.

מגמה זו התעצמה משבוע לשבוע, כשביום ו' האחרון (30.1) הסתכם מחזור המסחר בכ־2.95 מיליארד שקל, כאשר היקף פעילות הזרים נאמד בכ־850 מיליון שקל (29% מהמחזור), גבוה מבין כל ארבעת ימי המסחר בימי ו' שהתקיימו בחודש האחרון.

בנוסף, בבורסה מציינים, כי גם ניכרת התאמה מצד הציבור הרחב לשינוי בימי המסחר. כך, ביום ו' האחרון היקף פעילות המשקיעים הפרטיים (ריטייל) הסתכמה בכ־280 מיליון שקל, גבוה מחלקם במסחר בשלושת ימי המסחר הראשונים שנערכו בימי שישי (כ־220 מיליון שקל). עם זאת, "ככל שתימשך ההיערכות הטכנולוגית והתפעולית של השוק למתכונת המסחר החדשה, צפויה עלייה נוספת בהיקף הפעילות בימי שישי", כך מעריכים ביחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך.

"מאפשר לזרים להיכנס לשוק"

"יום שישי מבחינתנו הוא יום פורה, אנחנו רואים התעניינות של לקוחות", מספר אושר טובול, מנכ"ל מיטב טרייד. "בהתחלה היה חשש שאולי ביום הזה אנשים פחות ישקיעו והמסחר יהיה יותר דליל, אבל בפועל אנחנו רואים מסחר ענף.

"מיום שישי ליום שישי אנחנו רואים יותר פעילות, יותר התעניינות ויותר פניות. כך, שאני מעריך שעם הזמן, ככל שאנשים יתרגלו למסחר ביום שישי - נראה שהמחזורים ימשיכו לעלות. לכן, על פניו מהחודש הראשון נראה שמדובר במהלך מוצלח".

ההצלחה של שבוע המסחר החדש מגיעה אחרי שבחודשים שלפני המעבר לפורמט המדובר, ניסו בבורסה להנמיך ככל הניתן את הציפיות לגבי שינויים דרמטיים בטווח הקצר: "זהו שינוי שלא יימדד בטווח של רבעון או שניים, אלא לאורך מספר שנים טובות", אמר בן זאב באותו ראיון, שניתן כאמור בפתח 2026.

"בשורה התחתונה, אני מאמין שיותר כסף זר ייכנס להשקעה בחברות הציבוריות הנסחרות אצלנו", הוא הוסיף. "חשוב להבין שזרימת כסף נוספת לשוק ההון מאפשרת גם למוסדיים ולקרנות הגידור הישראליות להיות פעילים יותר, ובכך היא מגדילה את 'העוגה' ומייצרת השפעה כלכלית חיובית משמעותית".

בשוק מיחסים את ההצלחה גם לביצועים החזקים של הבורסה המקומית, שהגדילו את האטרקטיביות שלה בעיני המשקיעים. אחרי שבשנה החולפת (2025) השיאו המדדים המובילים בת"א תשואה של מעל 50%, מדד ת"א 35 ו־125 הוסיפו בחודש ינואר 10% ו־9% בהתאמה.

במקביל, בחודש החולף התחזק השקל מול הדולר בכמעט 3%, מה שמגביר את האטרקטיביות של השוק המקומי בעיני המשקיעים, זרים ומקומיים.

"אין ספק שהמעבר למסחר ביום שישי עשה טוב לשוק המקומי", אומר איתי ליפקוביץ', מנכ"ל הורייזן שוקי הון. "הוא בעיקר מאפשר למשקיעים זרים להיכנס לשוק. אפשר לראות שבאופן מעט מפתיע רמת הנזילות בימי שישי היא יפה מאוד, ושלא מדובר באיזשהו קוריוז. זה שרואים גידול בנזילות של ימי שישי לעומת ימי ראשון, מעיד לדעתי בהכרח שיש יד של זרים בסיפור הזה, שמאוד אוהבים את המהלך של הבורסה".

עם זאת, ליפקוביץ' מבהיר שהמהלך לא היה יכול להצליח לולא הביצועים החזקים של הבורסה בת"א בעת האחרונה. "אם היו עושים את המהלך הזה בתקופה שבה הבורסה הישראלית לא הייתה כל כך טובה, אני בספק אם זה היה מייצר איזשהו ערך מוסף משמעותי עבורה. אבל בגלל ההצלחה של השוק הישראלי, ובגלל שהוא מושך עכשיו כספים זרים, המסחר בשישי נותן לשחקנים הזרים, במיוחד מאירופה ובאסיה, עוד אפשרות לסחור פה. המעבר למסחר החדש והמעורבות של הזרים יחד עם העליות בבורסה, מספקים זרימה של עוד כספים, מה שבהחלט נותן לשוק עוד כוח".

במבט קדימה, בבורסה בטוחים שהמהלך ימשיך לתת את אותותיו על השוק המקומי ולסייע בהגדלת המחזורים. "השוק לומד ומפנים את שבוע המסחר החדש של הבורסה בת"א ומדובר בשינוי חד בהרגלי המסחר, שדורש התאמות גם טכנולוגיות וגם תרבותיות. ואולם, אנו בטוחים שהיקפי הפעילות הגבוהים שנרשמו בשבועיים הראשונים לשינוי, יימשכו ואף יגדלו בעתיד הלא רחוק. צריך לזכור כי עד לפני מספר חודשים לא רב, מחזור יומי של מעל 3 מיליארד שקל היה נחשב למחזור שיא גם באמצע שבוע", אומרים בבורסה.