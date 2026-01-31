מודי׳ס מעלה את תחזית הדירוג של ישראל

בנובמבר האחרון חברת הדירוג S&P העלתה את תחזית הדירוג של ישראל מ״שלילית״ ל״יציבה״, וכעת גם במודי'ס נוקטים פעולה דומה. כך הודיעה הלילה חברת הדירוג הבינלאומי. המשמעות: בחברה כבר לא צופים שהדירוג של ישראל ימשיך לראות בטווח הזמן הקצר והבינוני.

● דוח העוני: בישראל שני מיליון עניים; עלייה בשיעור הילדים מתוכם

עם זאת, הדירוג של ישראל בסולם של חברת הדירוג עודנו בינוני - Baa1. במודי'ס נקטו קו נוקשה במיוחד כלפי ישראל בתקופת המלחמה, והורידו את הדירוג שלה בצורה חדה יותר בהשוואה לחברות הבינלאומיות האחרות. בספטמבר 2024, ערב חיסול נסראללה, החליטה החברה באופן חריג על הורדת דירוג כפולה לישראל.

מאז, השקל התחזק דרמטית, פרמיית הסיכון צנחה ושוק ההון המקומי רשם ביצועים חזקים במיוחד כשעקף מאחור את רוב הבורסות המובילות.

השיקול הביטחוני הכריע

הטיעונים של מודי'ס להחלטה הם בראש ובראשונה ירידת הסיכון הביטחוני: ״אנו צופים שהסביבה הגיאופוליטית והביטחונית של ישראל תישאר שברירית, עם התלקחויות מדי פעם, שעשויות להוביל לשבירת הפסקות אש ואף לחזרה של עימותים צבאיים״. הם הוסיפו כי התנאים הגיאופוליטיים השתפרו לנקודה שבה הסיכון להיחלשות משמעותית נוספת בפרופיל האשראי הריבוני של ישראל פחת באופן מהותי״.

במודי'ס גם רומזים מדוע העלאת התחזית היא מדודה יחסית והדירוג עצמו נותר ללא שינוי: ״במבט קדימה, הסיכונים הגיאופוליטיים נותרים גבוהים ומהווים מגבלה על הדירוג״.

במודי'ס מעלים בהחלטה שורת סימנים המעידים על כוחה של הכלכלה המקומית. ״הכלכלה הישראלית הוכיחה בשנתיים האחרונות את עמידותה בפני עימות קצר אך אינטנסיבי עם איראן״, נכתב בין היתר בהודעה.

הם ציינו לטובה גם את הצמיחה הצפויה בשנה הקרובה (5% להערכתם) ובשנתיים שלאחר מכן (3%-3.5) - ״רמה איתנה ביחס לכלכלות מפותחות אחרות״. הם גם צופים כי שיעור הגירעון הממשלתי ימשיך לרדת וכי יחס החוב יישאר ברמה נמוכה הזהה לזו הנוכחית - 68%.

ההשקעות בענף ההייטק המקומי זוכות אף הן לאזכור חיובי מצד חברת הדירוג.

מה יכול להביא להעלאת דירוג?

במודי'ס מציינים כי הפחתה מתמשכת בסיכונים הגיאופוליטיים, ״כתוצאה מבהירות גוברת לגבי קיימות הפסקות האש ופתרונות מדיניים מתמשכים לסיבות המרובות למתיחות״, תתמוך בהעלאת הדירוג בהמשך.

גורם נוסף שיתמוך בכך הוא צמצום הגירעון וצעדים פיסקליים מצמצמים. בצד השני, אם המתיחות הגיאו-פוליטית תגבר הדירוג של ישראל עלול שוב להיפגע.

בנוסף, במודי'ס מזכירים גם גורמים פנימיים שעלולים להפעיל לחץ שלילי על הדירוג. ״לחץ כלפי מטה על הדירוג עשוי להיבנות גם כתוצאה מהיחלשות מוסדותיה של ישראל, בפרט אם הרשות השופטת תתגלה כחלשה יותר ממה שהערכנו עד כה, פוטנציאלית כתוצאה מרפורמות מוסדיות״.