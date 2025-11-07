בשורה חיובית לדירוג האשראי של ישראל: S&P מעלה את התחזית

סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית S&P הודיעה הערב (שישי) על העלאת תחזית דירוג האשראי של ישראל משלילית ליציבה. הדירוג עצמו נותר על ברמת A. מדובר בהתפתחות חיובית ראשונה בסטטוס הדירוג של ישראל, לאחר הורדות דירוג במהלך המלחמה בקרב כל שלוש חברות הדירוג הגדולות.

הצעד מגיע לאחר שתי הורדות דירוג שרשמה S&P לישראל בהודעותיה מאפריל ומאוקטובר 2024. למרות ההורדות הקודמות, הדירוג של ישראל בסולם S&P גבוה עדיין מאשר בסוכנויות המתחרות: בדרגה אחת מעל הציון שמעניקה פיץ' למדינה ושתי דרגות מעל הדירוג אצל מודי'ס.