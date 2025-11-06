ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ בציפייה להסכמי אברהם: משלחת של רשות החברות תצא לקזחסטן
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קזחסטן | בלעדי

בציפייה להסכמי אברהם: משלחת של רשות החברות תצא לקזחסטן

משלחת רשמית של רשות החברות הממשלתיות ונציגות מעשר חברות - בהן מקורות, קצא"א ונתג"ז - תצא לקזחסטן בשבוע הבא יחד עם השר דוד אמסלם • על רקע הצטרפותה האפשרית של המדינה להסכמי אבהרם, בישראל מזהים הזדמנות לשיתוף פעולה בעיקר בתחום תשתיות המים, וכן בתחומי האנרגיה והסייבר

אורן דורי 22:03
רועי כחלון, מנהל רשות החברות הממשלתיות / צילום: רשות החברות הממשלתיות
רועי כחלון, מנהל רשות החברות הממשלתיות / צילום: רשות החברות הממשלתיות

הצטרפותה הצפויה של קזחסטן להסכמי אברהם מקבלת ביטוי מעשי: משלחת כלכלית רשמית של רשות החברות הממשלתיות ונציגות מעשר חברות ממשלתיות תצא לקזחסטן בשבוע הבא עם השר הממונה על הרשות, דודי אמסלם - כך נודע לגלובס.

תפקידה של ישראל בעסקה שתצייד את מרוקו במטוסי F-35 אמריקאים
המדינה האסיאתית שתרכוש מאלביט מל"טים חדשים מדגם הרמס 900

לצד מנהל רשות החברות רועי כחלון תכלול המשלחת את בכירי חברת המים מקורות, נתג"ז, תש"א (תשתיות אנרגיה), קצא"א, המכון הגיאופיזי ועוד. הם יפגשו עם הדרג המיניסטריאלי בבירה אסטנה ועם קרן העושר המקומית.

קזחסטן היא כלכלה משאבית הנהנית ממצבורי נפט, גז ואורניום. ישראל וקזחסטן מקיימות קשרים דיפלומטיים מזה עשרות שנים, וקזחסטן אף מספקת כעשירית מסך הנפט שמייבאת ישראל.

קזחסטן מתפרשת על פני שטח יבשתי ענק - כ־124 פעמים שטחה של מדינת ישראל - אבל אוכלוסייתה כפולה בלבד מזו של ישראל. המדינה המרכז-אסייתית סובלת מאובדן מים בתשתיות מיושנות, ובישראל מזהים הזדמנות לשיתוף פעולה אפשרי בתחום זה וכן בהתפלה, אף שלמדינה אין מוצא לים. שיתופי פעולה אפשריים אחרים בין המדינות דרך החברות הממשלתיות נבחנים גם בתחומי האנרגיה, תחבורה, ביטחון וסייבר.

היבוא לישראל מקזחסטן הסתכם ב-2024 בכ-168 מיליון דולר - ירידה חדה של כ-50% לעומת שנה אחת קודם לכן. יתכן כי ההסבר לירידה הוא בצמצום חביות הנפט שעברו מקזחסטן לישראל. מנגד, ההשקעות הישירות הישראליות בקזחסטן במגמת עלייה מתמשכת והגיעו לכ־54 מיליון דולר בשנה שעברה, כאשר מסלול הצמיחה פרויקטאלי יותר מאשר במסחר שוטף.