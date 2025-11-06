בציפייה להסכמי אברהם: משלחת של רשות החברות תצא לקזחסטן

הצטרפותה הצפויה של קזחסטן להסכמי אברהם מקבלת ביטוי מעשי: משלחת כלכלית רשמית של רשות החברות הממשלתיות ונציגות מעשר חברות ממשלתיות תצא לקזחסטן בשבוע הבא עם השר הממונה על הרשות, דודי אמסלם - כך נודע לגלובס.

לצד מנהל רשות החברות רועי כחלון תכלול המשלחת את בכירי חברת המים מקורות, נתג"ז, תש"א (תשתיות אנרגיה), קצא"א, המכון הגיאופיזי ועוד. הם יפגשו עם הדרג המיניסטריאלי בבירה אסטנה ועם קרן העושר המקומית.

קזחסטן היא כלכלה משאבית הנהנית ממצבורי נפט, גז ואורניום. ישראל וקזחסטן מקיימות קשרים דיפלומטיים מזה עשרות שנים, וקזחסטן אף מספקת כעשירית מסך הנפט שמייבאת ישראל.

קזחסטן מתפרשת על פני שטח יבשתי ענק - כ־124 פעמים שטחה של מדינת ישראל - אבל אוכלוסייתה כפולה בלבד מזו של ישראל. המדינה המרכז-אסייתית סובלת מאובדן מים בתשתיות מיושנות, ובישראל מזהים הזדמנות לשיתוף פעולה אפשרי בתחום זה וכן בהתפלה, אף שלמדינה אין מוצא לים. שיתופי פעולה אפשריים אחרים בין המדינות דרך החברות הממשלתיות נבחנים גם בתחומי האנרגיה, תחבורה, ביטחון וסייבר.

היבוא לישראל מקזחסטן הסתכם ב-2024 בכ-168 מיליון דולר - ירידה חדה של כ-50% לעומת שנה אחת קודם לכן. יתכן כי ההסבר לירידה הוא בצמצום חביות הנפט שעברו מקזחסטן לישראל. מנגד, ההשקעות הישירות הישראליות בקזחסטן במגמת עלייה מתמשכת והגיעו לכ־54 מיליון דולר בשנה שעברה, כאשר מסלול הצמיחה פרויקטאלי יותר מאשר במסחר שוטף.