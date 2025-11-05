המדינה האסיאתית שתרכוש מאלביט מל"טים חדשים מדגם הרמס 900

חיל האוויר של סינגפור הודיע כי החליט לרכוש מאלביט מל"טים מדגם הרמס 900, במטרה שאלו יחליפו את הרמס 450 שנרכשו לפני כשני עשורים.

● מסלול עוקף ישראל: המהלך של ארדואן להקמת מסדרון יבשתי למפרץ

● 905 מיליון דולר: זו העסקה הבאה של התעשייה האווירית עם הודו

"על בסיס הערכות יסודיות, נמצא כי הרמס 900 עונה בצורה המיטבית על צרכי חיל האוויר", נמסר מהמדינה האסיאתית. "סינגפור מצטרפת לרשימת מדינות ברחבי העולם שמפעילות את המערכת המתקדמת הזו לשימושים צבאיים". ההכרזה הזו התבצעה כחודש וחצי לאחר שאלביט הודיעה על זכייתה בחוזה בסך כ־120 מיליון דולר לאספקת הרמס 900 למשימות סיור ימיות ארוכות־טווח, עבור לקוח בינלאומי.

מל"ט שמתוכנן לביצוע מגוון רחב של משימות

הרמס 900 הוא מל"ט שמיועד לגובה בינוני ולמשך פעילות ארוך (MALE), בעל טווח של כ־1,000 ק"מ ואף יותר. הוא תוכנן לביצוע מגוון רחב של משימות, כולל שליטה אזורית ואיסוף מודיעין מתמשך, סיור, רכישת מטרות ותצפית, הן בזירות יבשתיות והן בזירות ימיות. מאז שהוזמן לראשונה בשנת 2011, נבחר ההרמס 900 על ידי יותר מ-20 לקוחות ברחבי העולם.

אלביט היא מחברות המל"טים המובילות בעולם, כשלפי דירוג אתר "דיפנס פוסט" היא נמצאת במקום החמישי בתחום. הוועדה שבחנה את החברות עסקה, בין השאר, בהכנסות מהתחום, בתרומה הטכנולוגית, בהשקעות במחקר ופיתוח, וחדשנות. במסגרת האחידות בדוח, לא נכללו חברות בבעלות או בשליטת ממשלות, כדוגמת התעשייה האווירית ורפאל. אך, בכל זאת, זה לא מנע משורה ארוכה של חברות ציבוריות ופרטיות ישראליות להיכנס לרשימה. החברה הציבורית הביטחונית הגדולה ביותר, אלביט, ניצבה בדירוג לפני חברות ענק כדוגמת לאונרדו האיטלקית, BAE הבריטית, לוקהיד מרטין האמריקאית וריינמטאל הגרמנית.

המוצרים העיקריים שהביאו את אלביט למקום הזה הם מל"טי הרמס 450 ו־900, וסטארליינר. את מל"טי הרמס הכירו מקרוב אזרחי איראן, בזמן שהם השתלטו על שמי הרפובליקה האסלאמית במבצע "עם כלביא". החברה הישראלית השנייה היא אירונאוטיקס (מקום 26), חברת המל"טים שמפעילה אמצעים מסוגים שונים ולייעודים שונים. כך, למשל, ישנו מל"ט MALE (הסקטור הדומה להרמס 900) מדגם "דומינייטור", עם משך פעילות של 20 שעות ומשקל המראה מרבי של 1,900 ק"ג, וגם הרחפן הכבד "אוקטופר" שנועד לפעילויות של עד 4 שעות ומשקל המראה של 25 ק"ג. שלושה מקומות לאחר אירונאוטיקס נמצאת יצרנים הרחפנים האוטונומיים "פרספטו". החברה מייצרת רחפנים שמיועדים למארז סגור, שממנו הם יוצאים באופן עצמאי לפעילויות סיור ואיסוף.