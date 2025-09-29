אחרי רצף ביטולי עסקאות: אלביט זכתה בחוזה בשווי 120 מיליון דולר

בתקופה מאתגרת במיוחד לתעשיות הביטחוניות, אלביט מערכות הודיעה היום (ב') על זכייתה בחוזה בסך כ־120 מיליון דולר לאספקת מל"ט מדגם הרמס 900 למשימות סיור ימיות ארוכות טווח, עבור לקוח בינלאומי.

הרמס 900 הוא מל"ט שמיועד לגובה בינוני ולמשך פעילות ארוך (MALE), בעל טווח של כ־1,000 ק"מ ואף יותר. הוא תוכנן לביצוע מגוון רחב של משימות, כולל שליטה אזורית ואיסוף מודיעין מתמשך, סיור, רכישת מטרות ותצפית, הן בזירות יבשתיות והן בזירות ימיות. מאז שהוזמן לראשונה בשנת 2011, נבחר ההרמס 900 על ידי יותר מ-20 לקוחות ברחבי העולם.

העסקה הזו נסגרה לאחר כמה ביטולי עסקאות שנרשמו בתעשיות הביטחוניות לאחרונה, מצד ספרד. לפני כשבועיים, מדריד הודיעה על החלטתה לבטל עסקה לרכש מערכות לייטנינג 5 של רפאל בסך 207 מיליון אירו, שנחתמה במרץ אשתקד עבור 46 מטוסי יורופייטר טייפון. לייטנינג 5 היא פוד תצפית והכוונת חימושי אוויר־קרקע. עד עתה, נמסרו יותר מ־ 2,000 יחידות ל־ 28 צבאות בעולם, כשרק לפני כחודש אישר הבונדסטאג הגרמני רכישה של לייטנינג 5 עבור יורופייטר טייפון.

לפני כשבועיים וחצי, ספרד החליטה לבטל רכש של תותחי PULS מאלביט, בעסקה בשווי 700 מיליון אירו - כאשר כ־ 150 מיליון אירו מתוכם מיועדים לחברה הישראלית. מערכת PULS מספקת פתרון מקיף, שמסוגל לשגר רקטות לא מונחות, חימושים מדויקים וגם טילים בטווחים שונים. בראיון חגיגי לראש השנה לגלובס, סיפר מנכ"ל ונשיא אלביט בצלאל (בוצי) מכליס, כי החברה בכלל לא קיבלה הודעת ביטול. "פורמלית , אין שום הוכחה שביטלו לי את ההזמנה", הסביר מכליס.

הביטול הנוסף התרחש ביוני, עת משרד ההגנה הספרדי הודיע על השהיית עסקת ענק לרכישת טילי נ"ט מדגם ספייק LR 2 מרפאל תמורת כ־ 285 מיליון אירו עבור צבא ספרד וחיל הים המקומי. ההחלטה, שדווחה בסוכנות הידיעות הספרדית EFE, היא חלק ממאמץ ספרדי "להוריד לאפס" את התלות הטכנולוגית בישראל בשל המלחמה בעזה. ההסכם של משרד ההגנה הספרדי בנוגע לטילי ספייק LR 2 נחתם באוקטובר 2023 מול פאפ טקנוס, חברה־בת של רפאל בספרד. העסקה כללה 168 יחידות שיגור, 1,680 טילים ומענה לוגיסטי מלא.

מי שצפויות ליהנות מביטול העסקה עם רפאל הן הענקיות האמריקאיות ריית'און ולוקהיד מרטין, שבמדריד שוקלים לרכוש מהן את טילי ג'אבלין.

ישראל במקום השני אחרי ארה"ב

העסקה החדשה של אלביט משקפת את הפער במדינות רבות בין הציר המדיני והפוליטי, לבין הציר הביטחוני שרוצה את המוצרים המוכחים והטובים ביותר. בדירוג של אתר "דיפנס פוסט" שהתפרסם בחודש יוני - מבין 100 החברות הגדולות בתחום הכטב"מים, אפשר למצוא שמונה חברות מישראל (מקום שני בעולם לאחר ארה"ב), כאשר אלביט כבשה את המקום החמישי.

הוועדה שבחנה את החברות עסקה, בין השאר, בהכנסות מהתחום, בתרומה הטכנולוגית, בהשקעות במחקר ופיתוח, ובחדשנות. במסגרת האחידות בדוח, לא נכללו חברות בבעלות או בשליטת ממשלות, כדוגמת התעשייה האווירית ורפאל. ובכל זאת, זה לא מנע משורה ארוכה של חברות ציבוריות ופרטיות ישראליות להיכנס לרשימה. אלביט, למשל, ניצבה בדירוג לפני חברות ענק כדוגמת לאונרדו האיטלקית, BAE הבריטית, לוקהיד מרטין האמריקאית וריינמטאל הגרמנית. המוצרים העיקריים שהביאו את אלביט למקום הזה הם מל"טי הרמס 450 ו־900 , וסטארליינר. את מל"טי הרמס הכירו מקרוב אזרחי איראן, בזמן שהם השתלטו על שמי הרפובליקה האסלאמית.

החברה הישראלית השנייה היא אירונאוטיקס (מקום 26), חברת המל"טים שמפעילה אמצעים מסוגים שונים ולייעודים שונים. כך, למשל, ישנו מל"ט MALE (הסקטור הדומה להרמס 900) מדגם דומינייטור, עם משך פעילות של 20 שעות ומשקל המראה מרבי של 1,900 ק"ג, וגם הרחפן הכבד אוקטופר שנועד לפעילויות של עד 4 שעות ומשקל המראה של 25 ק"ג.

שלוש מקומות לאחר אירונאוטיקס נמצאת יצרנים הרחפנים האוטונומיים פרספטו. החברה מייצרת רחפנים שמיועדים למארז סגור, שממנו הם יוצאים באופן עצמאי לפעילויות סיור ואיסוף.

חברה נוספת בעלת תחום התמחות אחר ונוכחות בינלאומית ניכרת, היא יצרנית החימושים המשוטטים UVISION שהגיעה למקום ה־38. לחברה יש את סדרת דגמי הירו שכוללים את המודלים הקלים יותר מבחינת משקל שאותם מפעילים לוחמים בשטח, ודגמים כבדים יותר שמשוגרים מפלטפורמות ייעודיות.

בסיכומו של דבר, ברמת הענף הישראלי יש סיבות רבות לאופטימיות מכניסת חברות לא ממשלתיות רבות כל־כך, שזיכה אותו במקום השני אחרי ארה"ב. ישראל עקפה, בין השאר, מדינות כמו בריטניה (5) וצרפת (7), שנשיאה עמנואל מקרון פועל רבות כדי להגביל את הנוכחות הישראלית בשוק הבינלאומי, כפי שהשתקף בסלון האווירי האחרון בפריז.