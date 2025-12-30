רשות המסים הודיעה היום (ג') לציבור כי תיאומי מס בגין משכורת ממעסיק נוסף או קצבה, שהופקו עבור שנת 2025, יעמדו בתוקף עד אמצע אפריל 2026. כלומר, בתלושי המשכורת או הקצבאות של החודשים ינואר עד מרץ 2026 כולל, ינכו המשלמים מס בהתאם לתיאומי המס שנערכו בשנת 2025, ואין צורך לבצע תיאום מס על-מנת למנוע חיוב ביתר.

ההודעה באה על רקע הצעת החוק לריווח מדרגות מס הכנסה הנכללת בתוכנית הכלכלית המלווה את תקציב המדינה לשנת 2026. אם הצעת החוק תאושר, אישורה יחייב הפקה מחדש של תיאומי מס, ועל-מנת לחסוך את הנטל הבירוקרטי לציבור ולייעל את עבודת הרשות, הוחלט להאריך את תוקפם של התיאומים משנת 2025 עד למועד שלאחריו תתקבל החלטה בנידון.

אחת הגזירות המרכזיות של תקציב 2025 הייתה הקפאת מדרגות המס ונקודות הזיכוי למשך שלוש שנים. התוצאה הישירה הייתה עליית המס בממוצע בין 3.5%-4% בכל שנה לפי קצב האינפלציה. כעת, במסגרת הפרק הפיסקלי של התקציב 2026, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מבקש להתאים ולהרחיב את מדרגות המס, כך שהמדרגות הגבוהות יותר יחולו על בעלי הכנסות גבוהות יותר מאלה שנכנסות לגדרן כיום.

הפחתת נטל המס לשכבות הביניים

בישראל קיימות שבע מדרגות מס, החל מ-10% למס הכנסה ברמות השכר הנמוכות (כ-7,000 שקל בחודש) ועד 50% ברמות השכר הגבוהות (כ-60 אלף שקל בחודש). על-פי טיוטת התקציב, שיעורי המס יתואמו ויורחבו באופן שיביא לריווח מדרגות המס ולהפחתת נטל המס על שכבות הביניים.

במסגרת התיקון, טווח ההכנסה השנתית החייב במס בשיעור של 20% יוגדל מ-193,800-120,721 שקל ל-228,000-120,721 שקל; טווח ההכנסה השנתית החייב במס בשיעור של 31% יוגדל מ-269,280-193,801 שקל ל-301,200-228,001 שקל; וטווח ההכנסה השנתית החייב במס בשיעור של 35% יחל ב-301,201 שקל במקום ב-269,281 שקל.

על רקע שינויי החקיקה הצפויים, הודיעה רשות המסים כי מערכת תיאומי המס באינטרנט תיפתח ב-11 בינואר 2026, וכי תיאומי מס בשל יישובים מוטבים ניתן יהיה לערוך החל מיום 15 בינואר 2026, לאחר פרסום הרשימה.

הודעות לשכירים ולגמלאים

במקביל, רשות המסים שלחה לאחרונה הודעות לכ-258 אלף שכירים, אשר תוקף תיאומי המס שלהם הוארך אוטומטית לשנת 2026 כולה, והם אינם נדרשים לערוך תיאום מס חדש. הודעות אלה נשלחו לשכירים אשר הכנסותיהם ונתוניהם האישיים (זהות המעסיק, מצב משפחתי ונתונים נוספים המשפיעים על חבות המס) לא השתנו מהותית מזה מספר שנים. כמו כן, מדובר בשכירים ששיעור המס שלהם לא צפוי להיות מושפע מריווח מדרגות מס הכנסה.

הודעות דומות נשלחו לכ-15 אלף הורים לילדים עם מוגבלויות, שתוקפו של האישור המעניק להם שתי נקודות זיכוי במס, יוארך אוטומטית גם לשנת 2026.

בנוסף, גמלאים שעשו קיבוע זכויות וזכאים לגידול בשיעור של 0.5% בפטור על הקצבה וקיבלו הודעה על שיעור הפטור החדש - אינם נדרשים לבצע תיאום מס בשנת 2026. במקום זאת, עליהם להעביר למעסיק את המכתב שקיבלו מרשות המסים, המודיע על השינוי.

"צפירת הרגעה לציבור"

יועצת המס דנה זטלאוי-כהן, סגנית נשיא לשכת יועצי המס וראש חטיבת הקשר עם רשויות המס, מסבירה כי "מדובר בצעד שירותי של רשות המסים שנועד למנוע טרטור בירוקרטי בתחילת 2026 לאור השינויים הצפויים באחוזי המס במהלך השנה. ההודעה היא 'צפירת הרגעה' לציבור השכירים/גמלאים, כשבדרך-כלל, ב-1 לינואר, כל מי שעובד בשתי עבודות או מקבל פנסיה ומשכורת, חייב להציג אישור תיאום מס חדש. אם הוא לא עושה זאת, המעסיק המשני מחויב לנכות לו מס מקסימלי (47%)".

"בהיבט הטכני", מסבירה זטלאוי-כהן, "ניתנה הארכה אוטומטית, והרשות אומרת לאזרח: 'אל תרוץ', האישורים של שנת 2025 ימשיכו להיות בתוקף עד אמצע אפריל 2026. זה אומר שבמשכורות של ינואר, פברואר ומרץ - המעסיק ימשיך לנכות לכם מס לפי מה שהיה שנה שעברה. זה חוסך טרטור של האזרח וגם את הקריסה של מערכות האינטרנט של הרשות בינואר ואת התורים במשרדים".

ואולם, לדבריה, הסיבה האמיתית היא תכנונית. "הממשלה מתכננת לשנות את מדרגות המס (מה שנקרא 'ריווח מדרגות'). אם הייתם עושים תיאום מס ב-1 לינואר, ובינואר או פברואר החוק היה משתנה - התיאום שעשיתם כבר לא היה רלוונטי, והייתם צריכים לעשות הכול מהתחלה. רשות המסים פשוט ממתינה לחקיקה ואיפשרה את המהלך כדי שלא תתרוצצו פעמיים".

לדברי זטלאוי-כהן, "באשר לאוכלוסייה שפטורה לחלוטין מתיאום מס בשנת 2026, מדובר בבשורה לקבוצה גדולה מאוד - של כ-260 אלף איש. מי שהנתונים שלו יציבים כבר כמה שנים (אותו מעסיק, אותו מצב משפחתי), קיבל או יקבל הודעה שהתיאום שלו מוארך לכל שנת 2026 באופן אוטומטי. אותה קבוצה לא צריכה להיכנס למערכת בכלל".

למה עוד חשוב לשים לב?

זטלאוי-כהן: "נקודות שחשוב לשים אליהן לב אליהן בחוזר והן לא פחות משמעותיות: הורים לילדים עם מוגבלות - ההטבה (שתי נקודות זיכוי) מוארכת אוטומטית, ומדובר בהקלה משמעותית. באשר לגמלאים - מי שעשה 'קיבוע זכויות' וקיבל מכתב על הגדלת הפטור - פשוט צריך להעביר את המכתב למעסיק, אין צורך בתיאום מס חדש; ומי שמתגורר ביישובי ספר: המערכת למתן אישורים בעניין הזה תיפתח רק ב-15 בינואר, לאחר שרשימת היישובים הזכאים תתעדכן סופית.

"בשורה התחתונה, אם עשיתם תיאום מס ב-2025, ואין שינויים בשכר, במעסיק, בסטטוס האישי - אתם מכוסים לפחות עד אפריל 2026. חכו בסבלנות. המערכת האינטרנטית לתיאומי מס תיפתח רק ב-11 בינואר, וגם אז - רק למי שחייב לעדכן נתונים חדשים. תהיו עירניים באזור האישי למכתבים ולהודעות שמגיעות מרשות המסים".