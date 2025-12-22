ב־1 בינואר 2026 אזרחים רבים עומדים לאבד זכות כספית שחלקם אפילו לא מודעים לה: הזכות להחזר כספי מרשות המסים בעבור מס ששילמו ביתר בשנת 2019.

שכירים רבים זכאים להחזרי מס על תשלומים ביתר ששילמו לרשות לאורך השנים, ועל־פי ההערכות מיליארדי שקלים שוכבים בקופת המדינה וממתינים לדורש. הבעיה היא שרבים לא מודעים לזכאותם להחזר, בעוד שאחרים חוששים לפנות לרשות המסים מחשש שייתקלו בדרישה נגדית לתשלום של יותר מס, או מכך שיכוונו את ה"זרקור" של הרשות אל הכנסותיהם, ומאותו רגע יהיו תחת עינה הבוחנת.

האם יש בסיס לחשש מפני חוב מס שיתעורר, איך מנטרלים אותו, מי זכאי להחזר, ואיך עושים את זה נכון? גלובב עושה סדר.

מה צריך לדעת לפני שמגישים החזר מס? ● אם חוויתם מעבר בין עבודות, תקופה ללא עבודה או לא ניצלתם נקודות זיכוי - אולי מגיע לכם החזר מס. ● את הבקשה מגישים דרך מערכת מקוונת של רשות המסים, והיא צריכה לכלול מסמכים ממקום העבודה. ● כדי להימנע מהפתעות כמו חובות, ניתן לעשות סימולציה אנונימית באמצעות מחשבון חינמי באתר הרשות.

מי זכאי להחזרים?

עו"ד ויועמ"ס שחר שאבי, סגן נשיא לשכת יועצי המס, משיב: "בגדול, כל מי ששילם במהלך השנה יותר מס ממה שהיה צריך. לרוב, אדם שעובד בעבודה אחת לאורך כל השנה לא אמור להיות זכאי להחזרים, או לכל היותר זכאי החזרים של כמה עשרות או מאות שקלים. ההחזרים הגדולים נובעים בעיקר משינויים שקרו במהלך השנה".

שאבי מוסיף כי "המקרים הנפוצים ביותר הם: שכירים שעבדו אצל יותר ממעסיק אחד באותה שנה; מי שהחליף עבודה ולא בוצע תיאום מס; מי שעבד רק חלק מהשנה (אבטלה, חופשת לידה, חל"ת, מילואים); הורים - לידה, ילדים עד גיל 18, הורות יחידנית; סטודנטים ובוגרי תואר (נקודות זיכוי על לימודים); עולים חדשים ותושבים חוזרים; מי שתרם לעמותות מוכרות; מי שיש לו ילד עם צרכים מיוחדים; מי שמקבל קצבאות מסוימות במקביל לעבודה".

כמה כסף עשויים לקבל?

בשנים האחרונות פנתה רשות המסים בצורה יזומה לציבור הזכאים להחזר על־פי בדיקות שערכה ושיגרה אליהם "מעטפות ירוקות", ובהן מכתבים המעודדים אותם למצות את זכויותיהם. אלא שמרבית מקבלי המעטפות התעלמו מהפנייה: מעל מיליון מעטפות נשלחו לאזרחים בגין זכאות להחזרים עבור 2016 עד 2021, ורק כ־136 אלף הגיבו (כ־13%), הגישו בקשות להחזרים - וגם קיבלו בחזרה כ־489 מיליון שקל, סכום המשקף כ־3,500 שקל בממוצע לבקשה.

האם אדם עלול להיות מחויב במס במקום לקבל החזר?

התשובה הקצרה היא כן, אבל מצד שני זה מאוד לא נפוץ, בלשון המעטה. ב"מדריך להחזרי המס" באתר רשות המסים מזהירה הרשות כי "הפרשי המס יכולים להיות גם לחובה וגם לזכות", וכי "יחיד המבקש להגיש בקשה להחזר מס, יוודא את זכאותו להחזר המס לפני הגשת הדוח".

אולם מנתוני רשות המסים עולה כי מתוך 136 אלף הבקשות להחזר שהוגשו בגין השנים 2016 עד 2021, ב־133 אלף בקשות הייתה זכאות להחזר כספי מהמדינה, ב־844 בקשות בלבד המצב היה ללא שינוי (לא הייתה זכאות ולא היה חוב), וב־1,910 בקשות התגלה חוב מס, במקום זכאות להחזר - כלומר רק ב־1.4% מהבקשות.

אפשר לברר זכאות להחזר בלי להיחשף לרשות המסים?

כן. אף אחד לא רוצה להיות בין המעטים שמגלים שיש להם חוב מס לאחר שקיוו להחזר מס. רשות המסים מאפשרת לאזרחים הרוצים לבחון את זכאותם להחזרי מס לבצע בדיקה עצמאית ואנונימית באמצעות סימלוטור שפורסם באתר הרשות. מדובר בבדיקה פשוטה שבה אזרחים יכולים להכניס את כל הנתונים הרלוונטיים להכנסותיהם מבלי להזדהות. בתום התהליך מקבלים אינדיקציה אם זכאים להחזר או לא.

איך מגישים בקשה להחזר מס?

לפני הכול חשוב לדעת שכדי לממש זכאות להחזר מס, יש להגיש דוח בתוך שש שנים מתום שנת המס שעבורה שולם מס ביתר. כך, בקשה להחזר מס עבור שנת המס 2019, ניתן להגיש עד ליום 31.12.2025.

עו"ד איתי ברכה, שותף במשרד ברכה ושות' ומומחה למיסוי, מסביר כי "בקשה להחזר מס מגישים לרשות המסים באמצעות טופס 135 (לשכיר) או טופס 1301 (למי שחייב בדוח שנתי - עצמאי או בעל הכנסות נוספות).

"לטופס מצרפים את המסמכים הרלוונטיים, לפי סוג ההכנסה וההוצאה. בדרך־כלל מדובר ב: טופסי 106 מכל מקומות העבודה; אישורי הפקדות לפנסיה, ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות (טופסי 867 או אישורי חברות הביטוח); אישורים על תרומות למוסדות מוכרים לפי סעיף 46; אישורים על לימודים אקדמיים, תואר או מקצוע; אישורים על הכנסות נוספות כמו ריבית, דיבידנדים, שכר דירה, רווחי הון; אישור ניהול חשבון בנק או פרטי חשבון לקבלת ההחזר. במידת הצורך יש לצרף גם אישורים רפואיים, אישורי נכות, מזונות, ילדים נטולי יכולת ועוד".

את כל הטפסים ניתן למצוא באתר רשות המסים, וגם "מדריך להגשת בקשה להחזר מס", כך שלא חובה לפנות למומחי מס בשכר או להיעזר בחברות המתמחות בהגשת בקשות להחזרי מס, שלרוב נוטלות אחוזים מגובה ההחזר.

מה עוד חשוב לדעת?

לדברי שאבי, יש כמה דברים שכדאי לשים לב אליהם בבחינת הגשת בקשה להחזר מס, ובהם הזכאות הקיימת בסעיף 46ב לפקודת מס הכנסה, שלא מוכר לציבור הרחב. "סעיף זה מזכה בהחזר מס על הנצחת קרוב משפחה, נושא שלצערנו נהיה נפוץ מאוד בשנתיים האחרונות אך לא זוכה לתשומת־הלב הראויה. נפגשתי במקרה עם משפחה שכולה שהשקיעה כ־100 אלף שקל בהקמת אנדרטה לבנם שנהרג ב־7 באוקטובר, והם לא ידעו על זכאותם להחזר מס".

לשאבי יש טיפים נוספים בנוגע להחזרי מס. "הטיפ הראשון חשוב לעצמאים, כולל עצמאים קטנים - עוסקים פטורים וזעירים: בשנים שבהן מוגדרים כעצמאים, אין טעם לבדוק החזרי מס. כל עוד מוגש דוח מס שנתי, שלא יעבדו עליכם שיש 'זכאות'.

"הטיפ השני פונה למוכרי דירות: אם שילמתם מס שבח - בדקו זכאות להחזר. מס שבח ששולם במכירת דירה או קרקע אינו סופי. החזרים גדולים מגיעים מהתחום הזה.

"טיפ שלישי מיועד ליולדת שיצאה לחופשת לידה בחודשים נובמבר-דצמבר: ניתן לפרוס את דמי הלידה על פני שתי שנות מס על מנת להקטין את המס משמעותית. מי שהאריכה את חופשת הלידה, סיכויה להחזרי מס גדלים משמעותית.

"והטיפ האחרון מתייחס להחזר מס על תרומות: רצוי לתרום רק לעמותות מוכרות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, כי אחרת לא תהיו זכאים להחזר מס. במקרה של תרומות לקמפיינים של גיוס המונים למשל, לא לכולם יש אישור סעיף 46, ולכן אתם עלולים להיות במצב שבו התרומות שלכם לא יוכרו".