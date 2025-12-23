קופות גמל להשקעה: התקרה תגדל

בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן הידוע האחרון (לחודש נובמבר, 2.4%) תקרת ההפקדה השנתית לקופת גמל להשקעה, צפויה לעלות לכ־83,641 שקל. מדובר באפיק חיסכון שנחשב משתלם למי שמוכן לחסוך לשנים ארוכות. היתרון הגדול של הקופה, מעבר לאפשרות לעבור בין גופי חיסכון ובין מסלולי חיסכון, היא האפשרות ליהנות מפטור ממס רווחי הון, אם מושכים את הכסף אחרי גיל 60 כקצבה. בשנתיים האחרונות היקף החסכונות במכשיר זה הזו זינק ב־80% לסכום של 78 מיליארד שקל.

● התקרה בגמל להשקעה מתעדכנת: כמה ניתן יהיה להפקיד בשנה הבאה?

● "למה לקבל 2.5% על דירה אם אפשר לקבל 4% על דיבידנדים בבורסה?"

כדי לזכור גם שתקרת הפטור ממס רווחי הון עשוי לקטון השנה, בהנחה שתושלם החקיקה החדשה בעקבות ועדת הארביטראז' להקמת חשבון השקעות משותף שבו ירוכזו כל חסכונות הציבור לטווח קצר ובינוני. כך שכדאי להזדרז, אם אתם מעוניינים לנצל את התקרה הגבוהה יותר.

קרנות הנאמנות: תתכוננו לעליית דמי הניהול

בנוגע לקרנות הנאמנות (החיסכון לטווח קצר), אפשר כבר להגיד, במידה גבוהה של ודאות, שדמי הניהול יעלו בקרנות רבות. כך מעריכים גם פעילים בענף והאמת שכך קורה בכל שנה. בשנה שעברה דמי הניהול עלו ב־250 קרנות (מתוך 2,300). השנה המספר עלה ל־2,435 קרנות, ואלה מנהלות 759 מיליארד שקל. זוהי קפיצה של 27% בנכסים המנוהלים לעומת סוף השנה שעברה והכפלה של הכסף בתחום תוך שלוש שנים בלבד.

ניתן גם להניח, ששוב יעלו דמי הניהול בקרנות הכספיות. אם כי צריך לומר ביושר - שגם אחרי ההעלאה דמי הניהול נמוכים למדי (0.1%־0.2%) ורק הפכו את הקרנות הללו ללא הפסדיות לגופים הפיננסים. חשוב לזכור כי לציבור, הקרנות הכספיות אטרקטיביות בהרבה מהפיקדונות המקבילים בבנקים - הן מבחינת תשואות והן מבחינת מיסוי.

פנסיה: הפטור ממס שוב יורחב מעט

בשנה שעברה תקרת הפטור ממס על קצבאות הפנסיה הייתה אמורה לעלות ל־67% מתוך רף עליון של 9,430 שקל בחודש. בסופו של דבר אותה עלייה נפרסה על פני כמה שנים. בשנה הקרובה התקרה הפטורה צפויה לעלות מעט ביחס לשנה שעברה (ב־47 שקלים) ולעמוד על 5,422 שקל לחודש. בינואר 2027 התקרה תעלה ל־62.5% ותגיע ל־5,893 שקל לחודש. ובתחילת 2028 סכום הפטור יגיע לאותם 67%, המשקפים סכום של 6,318 שקל.

קרן השתלמות: ההטבה לשכירים נשחקת

עצמאים שדואגים להפקיד לקרן השתלמות, נהנים מכך שבכל שנה תקרת הפטור ממס רווחי הון עולה. בשנה האחרונה היא עמדה על 20,566 וגם היא צפויה לעלות. המספר המדויק אמור להתפרסם בחודש ינואר ע"י רשות המסים.

מנגד, לשכירים לא צפויות בשורות טובות בגזרה הזו. ההטבה הזו נשחקת כבר שנים רבות והתקרה היא 10% הפקדות מתוך שכר חודשי של 15,712 שקל (כלומר 18,854 שקל בשנה). את ההטבה הזו מנסים במשדר האוצר לבטל כבר שנים רבות ולא מצליחים, אך זו נשחקה בכ־50% לאורך השנים בעקבות האינפלציה.

חיסכון לכל ילד: המדינה תפקיד קצת יותר

תוכנית החיסכון לילדים "חיסכון לכל ילד" שהושקה ב־2017 צמודה למדד המחירים לצרכן. התוכנית מאפשרת לילדים "להתחיל את החיים" עם עשרות אלפי שקלים. במסגרת זו המדינה מפקידה סכום כסף לחיסכון לילדים וההורים יכולים להכפיל את הסכום, מתוך קצבת הילדים שלהם. הסכום הוקפא בשנה שעברה ונשאר 57 שקלים לילד מטעם המדינה וצפוי לעלות השנה בכ־2%, כלומר בערך בשקל, אולי קצת יותר אם יביאו בחשבון את האינפלציה של השנה שעברה.

החל מתחילת 2025 גם הורים שפתחו לילדיהם חיסכון בבנק יכולים להורות לביטוח לאומי להעביר את כספי החיסכון העתידי לבתי ההשקעות, שכן על פי רוב התשואה שם גבוהה יותר. מאחר שמדובר בחיסכון ל־18־20 שנה לפחות, המומחים ממליצים לחסוך במסלולים בסיכון מוגבר יותר בבתי ההשקעות, ולא בבנקים. מאז השקתה ועד היום נצברו בתוכנית כבר כמעט 29 מיליארד שקל בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח (זינוק של 55% בשנתיים האחרונות).

מס הכנסה: המדרגות יורחבו?

הסוכריה הגדולה ביותר שהציבור עשוי לקבל השנה היא הרחבת טווח המדרגות של מס הכנסה, כך הטווחים בהם הציבור ישלם מס של 20% ו־31% יורחבו. המשמעות היא שמי שמרוויח מעל 16 אלף שקל בחודש ישלם פחות מס הכנסה. מדרגת המס שבה משלמים 20% מס תחל ב־10,061 כמו היום, אך תורחב לעד 19 אלף שקל (במקום 16,150 כיום). המדרגה הבאה תחל רק מעל 19 אלף שקל ותימשך עד 25.1 אלף שקל, במקום 22,440 כיום. תשלום מס הכנסה נקבע ברמה השנתית (ונגבה מדי חודש), אך מכיוון שהשינוי הזה מחייב חקיקה, השאלה תהיה מתי ההמשלה תעביר את התקציב. כך, בתחילת השנה השינוי לא יתרחש, ולאחר שיתרחש ישפיע על שכר הנטו בחודשים הבאים.