התקרה בגמל להשקעה מתעדכנת: כמה ניתן יהיה להפקיד בשנה הבאה?

החל מינואר הקרוב תקרת ההפקדה המזכה בפטור ממס רווחי הון בקופות הגמל להשקעה מתעדכנת בהתאם לעליית האינפלציה. ב-2025 התקרה עמדה על 81,711 שקל בשנה, וב-2026 היא תעלה ל-83,641 שקל.

בשנתיים האחרונות קופות הגמל להשקעה צברו פופולריות מיוחדת. נכון להיום מנוהלים בהן 78 מיליארד שקל - קפיצה של 80% בשנתיים. קפיצה זו מוסברת הן על ידי העליות בשוק ההון והן בהפקדות הציבור. בשנה האחרונה בלבד הופקדו מעל 12 מיליארד שקל חדשים.

אמנם מדובר בכסף קטן יחסית לשאר חסכונות הציבור (בפוליסות חיסכון יש יותר מ-100 מיליארד שקל, בקרנות נאמנות 757 מיליארד שקל, בפנסיה יותר מטריליון שקל וגם בקרנות ההשתלמות קרוב לחצי מיליארד שקל, וכמובן - יותר מ-2 טריליון השקלים בבנקים). אלא שבניגוד לשאר המכשירים, כאמור בגמל להשקעה יש אפשרות לפטור ממס רווחי הון, ובניגוד לקרנות השתלמות - אתם לא תלויים במעסיק ויכולים לפתוח קופה כזו בעצמכם.

ייתכן כי הטבת המס תיחתך

קופת גמל להשקעה היא מוצר השקעה חדש באופן יחסי שנולד לפני פחות מעשור, עם תקרת הפקדה של 70 אלף שקל בשנה, צמוד למדד. כך תקרת ההפקדה עולה בכל שנה ומתעדכנת בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן. היתרון היחסי בגמל להשקעה הוא כאמור פטור ממס רווחי הון עבור מי שינייד את החיסכון החל מגיל 60 ומושך אותו כקצבה חודשית. יתרון נוסף הוא היכולת לנייד בקלות את החיסכון בין בתי ההשקעות וחברות הביטוח המציעות אותו או לעבור מסלולים ללא אירוע מס.

בשנים האחרונות נעשו מספר ניסיונות לקדם שינוי חקיקה שיעלה משמעותית את תקרת ההפקדה המזכה, אך אלה לא צלחו מחשש לאובדן הכנסות ממסים למדינה.

בנוסף, ייתכן כי הטבת המס במוצר זה דווקא תיחתך בקרוב, כחלק מרפורמה מתוכננת של משרד האוצר במוצרי החיסכון, שמטרתה להשוות את תנאי המיסוי בין קופות הגמל להשקעה, פוליסות החיסכון וקרנות נאמנות. בעוד שכיום הטבת המס לחוסכים בסכומים משמעותיים יכולה להגיע למיליוני שקלים, באוצר מתכוונים להגביל הטבה זו לכמה מאות אלפי שקלים. כמו כן, כיום ניתן לפתוח קופה לילד מגיל אפס, אך במסגרת הרפורמה מתוכננת הגבלה שתאפשר זאת רק מגיל 18 ומעלה.

הוועדה שמגבשת את הרפורמה הזו טרם פרסמה את מסקנותיה הסופיות, מה שצפוי לקרות כבר בימים הקרובים. לאחר מכן יחל הליך חקיקה מורכב שבו צפויים שינויים מהנוסח המקורי.

השחקנים הגדולים בתחום קופות הגמל להשקעה הם אלטשולר שחם שמנהל 12.2 מיליארד שקל, וצמוד אליו מור עם 12.1 מיליארד שקל. במקום השלישי מבחינת נכסים נמצא אנליסט עם 11.7 מיליארד שקל. הפניקס עם יותר מ-8 מיליארד שקל. הבאים בתור לפי הגודל הם הראל, ילין לפידות ומיטב עם קרוב ל-8 מיליארד שקל כל אחד.