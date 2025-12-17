שנת 2025 תסתיים בעוד כשבועיים, ולפחות כפי שזה נראה כיום (ובהנחה שלא יקרה משהו חריג עד סוף השנה), היא תסיים דרכה כעוד שנה חיובית בשוק המניות האמריקאי - שנה השלישית ברציפות שבה מדד S&P 500 רושם עלייה בשיעור דו־ספרתי - 15.9% ב־2025 עד כה, לעומת 23.3% ב־2024 ו־24.2% ב־2023.

העלייה בשנה הנוכחית מגיעה על אף החששות שגברו לאחרונה מבועה שהתנפחה בשוק מניות הטכנולוגיה, בדגש על ה־AI, וכי לא בטוח שההחזר על ההשקעות הגדולות על התשתיות והטכנולוגיה בתחום מצדיק שוויים כאלה. כעת מנסים המומחים להעריך איך תיראה שנת 2026, ורובם, כך נראה, מחזיקים בעמדות שוריות למדי.

● המשקיעים בוול סטריט מתרחקים מענקיות הטכנולוגיה - וזו החלופה

● החוב של אורקל תופח, המניה צנחה, ועסקה אחת מדאיגה את השוק כולו

תום לי מחברת המחקר Fundtrust, אחד האנליסטים הבכירים בוול סטריט, התראיין בשבוע שעבר ל־cnbc והעריך שמדד S&P 500 יגיע בסוף שנת 2026 לרמה של 7,700 נקודות - עלייה של כ־13% מהרמה הנוכחית. במילים אחרות מדובר בעוד שנה חיובית, אך קצב העלייה מתון יותר מהשנים שלפניה.

יותר מכך: לא הכול יילך חלק. להערכת לי, השנה החדשה תיפתח בראלי, תמשיך ב"מערבולת" שייתכן שתגיע אף לשוק דובי (ירידה של 20% מהשיא), אך בהמשך תסתיים באופן חזק עם ראלי נוסף.

"מכפיל גבוה, אך מוצדק"

רו"ח ליאור שחר, שותף וראש אשכול הייטק ב־BDO, התייחס לדברים וטען בשיחה עם גלובס כי "המניות כיום מתומחרות לשלמות (priced to perfection), זה לא שוק לבעלי לב חלש. חברות הטכנולוגיה ברודקום ואורקל למשל הציגו בשבוע שעבר תוצאות כספיות טובות, אבל התחזיות שסיפקו לא היו לרוחם של המשקיעים והמניות נפלו. משקיעים צריכים להבין שיש בשוק היום אפס מרווח לטעויות".

גם שחר מעריך עלייה ב־S&P 500 ב־2026 ומסביר כי למרות שמכפיל הרווח של חברות המדד גבוה היסטורית, כ־31, הוא מגובה בצמיחה גדולה ברווח למניה בשנה הקרובה ומוצדק לטעמו. לכך הוא מוסיף את הבינה המלאכותית, שתורמת זרמי הכנסות לחברות הטכנולוגיה, ומגבירה פריון ורווחיות בעוד סקטורים; ואת סביבת הריבית היורדת (גם אם לא בקצב שקיוו בשוק) - גורמים שיתמכו בעלייה חד־ספרתית להערכתו במדד, אחרי העליות החזקות בשנים האחרונות.

לדברי שחר, בשנה הקרובה חברות ה־S&P אמורות, לפי התחזיות, להציג צמיחה של 15%־20% ברווח למניה. "לטעמי, זה בהחלט מצדיק מכפיל שהוא גבוה, 31, למרות שהמכפיל ההיסטורי הוא 18. המחירים נראים גבוהים, אבל הם מגובים בצמיחה וברווחיות", אומר שחר. עם זאת, הוא מדגיש שוב שהמשקיעים חייבים לקחת בחשבון שצפויה תנודתיות גבוהה.

בראיון ל־cnbc הזכיר לי מ־Fundtrust את גורמי אי־הוודאות בשוק: פסיקת בית המשפט העליון בתחילת 2026 בנוגע למכסים - בית המשפט אמור לפסוק בנושא לאחר שערכאה נמוכה יותר פסלה אותם וטראמפ ערער; וכן מינוי יו"ר חדש לבנק הפדרלי בארה"ב.

בהקשר זה שחר אומר כי "כל נושא המכסים עדיין בסימן שאלה, והפסיקה יכולה להשפיע על רווחיות החברות ועל האינפלציה וזה עדיין לא מתומחר בשוק". עם זאת להערכתו הנושא הזה והשאלה מי יעמוד בראשות הפד ישפיעו על התנודתיות בשוק, אך לא על המגמה הכללית שתהיה חיובית ב־2026.

בלקרוק "בעד סיכונים"

גם כלכלני ענקית ההשקעות בלקרוק פרסמו השבוע את התחזיות שלהם ל־2026 וכתבו כי "הכלכלה העולמית והשווקים הפיננסיים עוברים טרנספורמציה על־ידי מגה־כוחות, במיוחד AI".

בבלקרוק ממשיכים להיות"בעד סיכונים" ורואים בנושא ה־AI מנוע מרכזי לשוק המניות האמריקאי. על רקע זה, הם נשארים עם המלצה של משקל יתר למניות האמריקאיות, כשהם מזכירים גם את העלייה בתיאבון לסיכון בעקבות הורדות הריבית. "רווחים חזקים, שנובעות בחלקם מ־AI, נתמכים על־ידי סביבת מאקרו־כלכלה חיובית: המשך הקלה של הפד, אופטימיות כלכלית ופחות אי־ודאות בנוגע למדיניות בעיקר בנושא הסחר", כותבים כלכלני בלקרוק. במקביל לגישה החיובית בנוגע לשוק האמריקאי, בבלקרוק מחזיקים בגישה נייטרלית בכל הנוגע להשקעות במניות באירופה ובשווקים מתעוררים, וחיוביים בנוגע למניות היפניות.

גם בבנק ג'יי.פי מורגן התייחסו לאחרונה למה שצפוי להערכתם ב־2026 והם מחזיקים בעמדה חיובית בנוגע לשוקי המניות הגלובליים. כלכלני הבנק צופים עליות בשיעור דו־ספרתי גם בשווקים מפותחים וגם בשווקים מתעוררים ב־2026. זאת על רקע צמיחה ברווחי החברות, סביבת ריביות נמוכה יותר והמשך עליית ה־AI. אסטרטג השווקים הראשי בבנק, דוברבקו לקוס־בוג'ס, הוסיף עם זאת שה־AI עלול להגביר את הקיטוב בתוך הכלכלה - מה שיכול להוביל לתנודות חדות בסנטימנט גם אם המגמות הבסיסיות לא משתנות.

בדומה לכך, במורגן סטנלי ציינו שסביר להניח ששנת 2026 תהיה שנה חיובית לשוק המניות האמריקאי. בבחינה היסטורית של ביצועי מדד S&P 500 הם מצאו ששנה רביעית לשוק שורי היא בדרך כלל שנה חיובית, עם עלייה ממוצעת של 13.7%, והוסיפו כי "רוחות גביות בשוק מרמזות על סבירות לשנה חזקה נוספת".

סטיפל: סיכויים למיתון

כמו גופים אחרים, גם בבנק ההשקעות Stifel צופים תנודתיות ב־2026, אך התחזית שלהם למדד S&P 500 מייצגת גם אפשרות לירידה בשוק עד סוף השנה הבאה. ב־Yahoo Finance נכתב השבוע כי האסטרטג בארי באניסטר מסטיפל כתב בעדכון ללקוחות כי הם בוחנים "פוטנציאל אפסייד לעומת סיכון לדאונסייד".

בתרחיש של אפסייד, סטיפל מעריכים עלייה דו־ספרתית נמוכה ברווח למניה בחברות מדד S&P 500, בשילוב מכפיל נורמלי בשוק (המכפיל הממוצע ההיסטורי, כאמור, הוא כ־18). תרחיש כזה יביא את המדד לרמה של 7,500 נקודות או עלייה שנתית שמוערכת על־ידם בכ־9% (זאת בדומה לעלייה השנתית הממוצעת במדד ב־60 השנים האחרונות), כך מציין באניסטר.

לעומת זאת בתרחיש דאונסייד הוא מציג הסתברות של 25% למיתון, מה שידחוף את מדד S&P 500 כלפי מטה לכיוון של 6,500 נקודות, ירידה של קרוב ל־5% לעומת הרמה הנוכחית שלו. בסטיפל מזהירים ששוק העבודה נראה חלש וכי ירידה בביקוש עלולה לחשוף את הפגיעות בשוק.

בסטיפל מדגישים גם את סיכוני התמחור: "מכפיל הרווח לא חשוב - עד שהוא הופך לדבר היחיד שחשוב" (ייתכן שמדובר ברמז לכך שבשלב מסוים המשקיעים מתחילים לשים לב למכפילים גבוהים היסטורית ונבהלים, שח"ו)). לכן הוא ממליץ לגדר את החשיפה לענקיות הטכנולוגיה ולהיחשף למניות צמיחה ומניות ערך דפנסיביות מסקטורים כמו בריאות וצריכה בסיסית.