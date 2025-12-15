"רוטציה סקטוריאלית גדולה": ההזדמנות הבאה בוול סטריט

בוול סטריט קוראים לזה "רוטציה" - אסטרטגים בוול סטריט מייעצים ללקוחות שלהם להתכונן לשינויים ב-2026, ולהוריד את החשיפה לענקיות הטכנולוגיה.

מהמימוש האחרון במניית אנבידיה , דרך הצלילה של אורקל לאחר שדיווחה על זינוק בהוצאות על בינה מלאכותית, ועד להרעה בסנטימנט כלפי שורה של חברות החשופות ל-OpenAI - סימני הספקנות סביב תחום ה-AI הולכים ומתרבים. לקראת 2026, הוויכוח המרכזי בקרב משקיעים הוא האם לצמצם חשיפה מחשש להתפוצצות בועה אפשרית, או דווקא להעמיק השקעה כדי ליהנות מהטכנולוגיה משנת-המשחק.

לאן הולך הכסף החכם?

לפי בלומברג, אנליסטים בבנק אוף אמריקה ובמורגן סטנלי ממליצים ללקוחות להפנות השקעות רחוק מהפנס, או לאזורים פחות פופולריים בשוק, ולהעדיף סקטורים כמו בריאות, תעשייה ואנרגיה לקראת 2026.

"אמנם", כותבים בבלומברג, "במשך שנים ההשקעה בביג־טק נחשבה כמעט לברירת מחדל, בזכות מאזנים חזקים ורווחיות גבוהה, אך כעת גוברת הספקנות לגבי יכולת סקטור הטכנולוגיה - שזינק בכ־300% מאז תחילת שוק השוורים לפני שלוש שנים - להצדיק לאורך זמן את המכפילים הגבוהים ואת ההשקעות האדירות בבינה מלאכותית. דוחות אחרונים של שחקניות מפתח בתחום ה־AI, שלא עמדו בציפיות הגבוהות, חיזקו השבוע את החששות הללו".

"אני שומע יותר ויותר על משקיעים שמוציאים כסף מההשקעה ב'שבע המופלאות' ומעבירים אותו לאזורים אחרים בשוק", אמר לבלומברג קרייג ג’ונסון, אנליסט טכני בפייפר סנדלר. "הם כבר לא ירדפו רק אחרי מיקרוסופט ואמזון - ההשקעה הולכת ומתרחבת לשאר השוק".

גם בגולדמן סאקס סבורים שההשתתפות בשוק תתרחב. "אנו מצפים שרוחות גביות מקרו־כלכליות, בדמות האצה בצמיחה הכלכלית ודעיכת הפגיעה של המכסים בשולי הרווח, יתמכו בהאצה בקצב צמיחת הרווחים של 493 המניות הנותרות", כתב בן סניידר מהבנק.

"יש רוח גבית בשוק לקראת השנה הבא", אמרה ויקטוריה פרננדז, אסטרטגית השווקים הראשית ב-Crossmark Global Investments ליאהו פיינס. עם זאת, היא מזהירה מפני הליכה "אול־אין" על סקטור אחד בלבד. "השאלה היא מי באמת יהיה מיישם מצטיין של AI, לא רק מי שמייצר את כל זה או בונה את חוות השרתים, אלא מי ישתמש ב-AI בצורה אפקטיבית", אמרה.

מעבר לטכנולוגיה, פרננדז ממליצה להתמקד בענפים שמציגים מגמות טכניות חיוביות או כאלה שמתחילים להתייצב ביחס לשוק. לדבריה, הזדמנויות צמיחה ספציפיות מתחילות להופיע בתחומי התחבורה, חברות הבנייה למגורים, הבריאות והאנרגיה .

"אני לא אומרת ללכת אול־אין על הסקטורים האלה", הבהירה פרננדז, "אלא לבחון בתוך כל סקטור ולמצוא הזדמנויות".

מאז שמניות ארה"ב נגעו בשפל קצר־הטווח שלהן ב־20 בנובמבר, מדד ראסל 2000 של החברות הקטנות עלה בכ־11%, לעומת עלייה של כמחצית מכך במדד בלומברג של "שבע המופלאות". במקביל, מדד S&P 500 במשקל שווה , שאינו מבדיל בין ענקית כמו מיקרוסופט לחברות קטנות במדד - מציג ביצועי יתר לעומת מדד S&P 500 המשוקלל.

במורגן סטנלי מעדיפים את גרסת המשקל השווה של S&P 500 על פני המדד הסטנדרטי. בבנק מעריכים כי ב־2026 תתרחש "רוטציה סקטוריאלית גדולה" לעבר סקטורים שפיגרו השנה, כמו פיננסים וצריכה מחזורית.

"אנחנו חושבים שטכנולוגיית הענק יכולה עדיין להציג ביצועים סבירים, אך תפגר אחרי אזורים חדשים בשוק - במיוחד סקטור הצריכה המחזורית , ובעיקר מוצרים, וכן מניות קטנות ובינוניות", אמר מייקל וילסון, אסטרטג המניות הראשי ומנהל ההשקעות הראשי בארה"ב במורגן סטנלי.

הקטנות יצטרכו להוכיח את עצמן

מייקל הארטנט מבנק אוף אמריקה אמר ביום שישי כי השווקים מקדימים תמחור של אסטרטגיית "לתת לכלכלה להתחמם" ב־2026, עם מעבר מהשקעה בענקיות וול סטריט למניות מיד־קאפ, סמול־קאפ ומיקרו־קאפ.

בשבוע שעבר המליץ האסטרטג הוותיק אד יארדני, מ־Yardeni Research, להפחית חשיפה לענקיות הטכנולוגיה לעומת יתר מניות מדד S&P 500, מתוך ציפייה לשינוי בקצב צמיחת הרווחים.

גם הנתונים הפונדמנטליים תומכים בכך: צמיחת הרווחים של יתר 493 החברות במדד (S&P 493) צפויה להאיץ ל־9% ב־2026, לעומת 7% השנה, בעוד שתרומת הרווחים של שבע החברות הגדולות במדד S&P 500 צפויה לרדת ל־46% מ־50%, לפי נתוני גולדמן זאקס.

עם זאת, לפי מייקל ביילי, מנהל המחקר ב־FBB Capital Partners, טוען לפי בלומברג, שמשקיעים ירצו לראות הוכחות לכך שחברות ה־S&P 493 עומדות בתחזיות הרווח או עוקפות אותן, לפני שיהפכו לשוריים יותר. "אם נתוני התעסוקה והאינפלציה יישארו ללא שינוי והפדרל ריזרב ימשיך להקל במדיניות, נוכל לראות מהלך חיובי במניות ה־493 בשנה הבאה", הוסיף.

מגזרים כמו תשתיות, פיננסים, בריאות, תעשייה, אנרגיה ואפילו צריכה מחזורית מציגים עליות נאות השנה - עדות לכך שהתרחבות העליות בשוק כבר מתרחשת, מציין מקס קטנר, אסטרטג חוצה-נכסים ראשי ב-HSBC. "בעיניי, השאלה אינה האם לקנות טכנולוגיה או את שאר המגזרים, אלא שהטכנולוגיה וגם שאר המגזרים משתתפים יחד בעליות," אמר קטנר. "ולדעתי, המגמה הזו תימשך גם בחודשים הקרובים".