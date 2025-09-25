המדינה השכנה שמפחדת מטורקיה, ורוכשת עוד מערכת ישראלית

תשפ"ה הייתה עוד שנה מלאה בעשייה קשה בתעשיות הביטחוניות הישראליות. במיוחד במלחמה בארץ, כולל חיצי הצפון מול חיזבאללה, עם כלביא מול איראן, וכמובן חרבות ברזל וחרבות גדעון ברצועת עזה. החברות הללו, גדולות כקטנות, לא מפסיקות לעבוד קשה ולייצא על אף האתגרים בארץ, ולרגל ראש השנה תשפ"ו - אנחנו מגישים לכם בגלובס מהדורת ספיישל כחול־לבן בפינת התעשיות הביטחוניות של גלובס.

קפריסין קיבלה מערכת הגנה אווירית מתוצרת התע"א

קפריסין פרסה את מערכת ההגנה אווירית האווירית ברק MX מתוצרת התעשייה האווירית, במסגרת המתיחות הגוברת שלה מול טורקיה. כך מדווח באתר ארמי רקוגנישן. ברק MX היא אחת המערכות שרכשו בניקוסיה מאז פלישת רוסיה לאוקראינה ב־2022, בעקבות הסנקציות על מוסקבה, וההבנה כי לרוסים יהיה קשה מאוד לעמוד בחוזים, הן בהיבט האספקות והן בהיבט השירות.

זו לא האספקה הראשונה של ברק MX לקפריסין, וכזו התבצעה כבר בדצמבר האחרון. ברק MX תומכת במכ"מים ומשגרים שונים לכיסוי נגד מטוסי קרב, מסוקים, מל"טים, טילי שיוט, טילי קרקע - אוויר וטילי קרקע - קרקע. המערכת מבוססת על מרכז שליטה חכם ומוכח מבצעית, המאפשר שילוב של טילים מיירטים נוספים: המיירט הראשון ברק MRAD לטווח קצר משוגר אנכית במהירות גבוהה, מותאם לטיפול באיומים בטווח של עד 35 ק"מ וכולל ראש ביות מכמ"י עם מנוע פולס אחד בלבד.

המיירטים הנוספים מיועדים לטווחים גדולים יותר. ברק LRAD לטווח בינוני משוגר אנכית במהירות גבוהה, מותאם לטיפול באיומים בטווח של עד 70 ק"מ וכולל ראש ביות מכמ"י עם מנוע דו - פולסי; וכן המיירט ברק ER לטווח ארוך משוגר אנכית וכולל מנוע מאיץ, מנוע רקטי דו־פולסי וראש ביות מכמ"י מתקדם. הגדלת טווח היירוט של ברק ER מתבצעת באמצעות הוספת מאיץ רקטי והתאמת יכולות התקשורת והמכ"מ לטווח 150 ק"מ.

אלביט הציגה בתערוכה בטייוואן

בעת שבה המתיחות מול סין נמצאת בשיא, טייוואן אירחה בשבוע שעבר את התערוכה הביטחונית TADTE. מבין החברות הישראליות, מי שהציגה היא אלביט אמריקה, החברה הבת של אלביט מערכות בארה"ב. בסך הכל הופיעו בתערוכה 490 חברות - כפול מהתערוכה הקודמת לפני שנתיים. ביניהן, ניתן היה למצוא ענקיות בינלאומיות כדוגמת לוקהיד מרטין האמריקאית.

התערוכה התקיימה ימים ספורים לאחר ששר ההגנה הסיני דון ג'ונג אמר כי "השבת" טייוואן לסין "היא חלק בלתי נפרד מהסדר הבינלאומי לאחר המלחמה. לא נאפשר לעולם לשום ניסיון בדלני לעצמאות טייוואן להצליח". בצל זאת, 51 מוצרים ביטחוניים, רובם מתוצרת ארה"ב, הוצגו לראשונה בתערוכה.

המוצרים שנבחרו נראים ככאלו שנועדו להעביר מסר לבייג'ינג, בהם טנקים מדגם M1A2T אברמס, ומשגרי הימארס. בסך הכל, יותר מ־40 חברות אמריקאיות הגיעו לאי להציג, בהן אירווירונמנט שהציגה את החימוש המשוטט סוויצ'בלייד 300, שבו משתמשת אוקראינה מול הפלישה הרוסית.

סטדיקופטר הציגה יכולת אספקה לוגיסטית חדשה

חברת המסוקים הבלתי מאויישים הישראלית סטדיקופטר הציגה יכולת אספקת לוגיסטית חדשה של דגם בלאק איגל 50E, על בסיס טכנולוגיית דרופאייר של פאראזירו. דרופאייר הוא מודול שפיתחה פאראזירו בעצמה, שכולל פריסת מצנחים דו־מצבית ושחרור מבוסס אלגוריתמים מתקדמים.

סטדיקופטר היא חברה שמתמחה בתחום שלא כולל שחקניות רבות בעולם, על אף המגמה העולמית של הטמעה מאסיבית של כלי טיס בלתי מאוישים. מסוקים בלתי מאוישים שונים מהותית מכלי טיס בעלי כנף קבועה או VTOL (אמצעים שממריאים ונוחתים אנכית), ועל כן דורשים התמחות ייחודית. עתה, מתווספת לחברה היכולת לספק באופן מדויק מטענים קריטיים ללב שדה הקרב, אפילו אם סביבת הפעולה נטולת GPS.

בחברה ציינו כי המערכת המשולבת עם פאראזירו מאפשרת לתמוך מגוון משימות טקטיות והומניטריות. ההמראה והנחיתה האנכית של בלאק איגל, מעצם היותו מסוק, מאפשרת פעולות באזורים צפופים, כאשר ההנעה החשמלית מפחיתה את לחץ התדלוק. היכולות הלוגיסטיות האיכותיות מתווספות לאמצעי מודיעין ואיסוף שמוטמעים בבלאק איגל, ומאפשרים למסוק הבלתי מאויש לבצע מגוון משימות.